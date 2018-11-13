4 milliards d’EUR pour financer de nouveaux investissements dans des PME et dans l’industrie

1,3 milliard d’EUR à l’appui des transports routiers et ferroviaires urbains et régionaux

621 millions d’EUR pour des investissements dans le secteur hospitalier et des soins de santé

Les patients d’hôpitaux en France et aux Pays-Bas, les navetteurs polonais, espagnols, français et indiens et les consommateurs d’énergie bulgares, grecs et gambiens vont bénéficier d’investissements dans de nouveaux projets approuvés par la Banque européenne d’investissement.

Lors de sa réunion mensuelle qui s’est tenue en début de journée à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé 6 milliards d’EUR de nouveaux financements pour des investissements dans les secteurs des entreprises, des transports, de la santé et du logement social en Europe et en Afrique.

« Les projets approuvés lors de la réunion du Conseil d’administration de ce jour reflètent la coopération fructueuse que la banque de l’UE entretient avec ses partenaires de financement dans le monde entier. Plusieurs de ces partenaires seront présents à notre siège à Luxembourg dans le courant de cette semaine pour la toute première conférence des donateurs de la BEI. Nous examinerons à cette occasion comment combiner nos ressources et notre expertise pour relever les défis mondiaux que représentent notamment les changements climatiques et les migrations », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Renforcer l’accès du secteur privé aux financements pour combler les principales lacunes du marché

Favoriser l’accès des entreprises aux financements est une priorité majeure pour le Groupe BEI. Le Conseil d’administration a approuvé lors de sa réunion de ce jour des financements directs et indirects d’un montant total de 3,9 milliards d’EUR destinés à des entreprises en Autriche, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Grèce, en Italie, en Pologne et en Roumanie, ainsi qu’à des agriculteurs au Kenya et des entrepreneurs au Liban et en Tunisie.

De nouvelles lignes de crédit ont notamment été accordées à des partenaires financiers locaux à l’appui d’investissements d’exploitations agricoles et d’entreprises en Espagne ainsi que d’entreprises axées sur l’innovation en France, et d’investissements en rapport avec le climat effectués par des entreprises polonaises.

En Italie, trois nouveaux programmes de financement ont été approuvés. Les fonds seront utilisés pour financer des mesures visant l’efficacité énergétique et la protection de l’environnement mises en œuvre par des entreprises, mais aussi des investissements dans le domaine de la santé et de l’éducation effectués par des entreprises et des établissements publics, et viendront combler un déficit de financement spécifique freinant la croissance d’entreprises agricoles et touristiques.

Dans le droit fil de son engagement à soutenir les investissements privés à l’extérieur de l’Europe, la BEI a également décidé de contribuer au renforcement de la résilience économique au Liban en accordant de nouvelles lignes de crédit à des intermédiaires locaux. Elle soutient en outre une nouvelle initiative visant à accroître les investissements des entreprises tunisiennes dans les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, et fournit du capital-risque pour l’expansion d’entreprises innovantes à forte croissance sur le continent africain.

Rendre les transports plus durables et remédier aux goulets d’étranglement

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé près de 1,3 milliard d’EUR de financements pour de nouveaux projets de transport qui amélioreront la desserte, réduiront localement les encombrements et apporteront des solutions de transport plus durables.

La BEI a également décidé de mettre des fonds à disposition pour la construction de deux lignes de métro et pour du matériel roulant dans la ville indienne de Pune, dans la partie occidentale du pays, un projet qui devrait permettre de proposer des services de transports urbains durables à plus de 480 000 voyageurs par jour une fois que les installations seront opérationnelles.

Dans le secteur des transports, la BEI financera d’autres projets dont la modernisation de l’accès par voie ferrée à l’aéroport de Barcelone, l’élargissement sur 81 km d’une liaison routière clé dans le sud de la Pologne et la remise à neuf de matériel roulant sur des lignes ferroviaires régionales en France.

Des investissements pour améliorer les soins de santé et les traitements

Les patients des hôpitaux aux Pays-Bas bénéficieront de la modernisation et de l’expansion d’installations existantes à Utrecht, et notamment du remplacement de bâtiments obsolètes, de la construction de nouvelles salles d’opération et de l’ouverture d’un nouveau centre de soins de premier niveau.

Les infrastructures de santé publique en France feront l’objet d’un programme quadriennal de financement du système de santé qui est soutenu par la BEI.

Exploitation des énergies renouvelables et amélioration de la sécurité énergétique

La toute première contribution de la BEI à l’investissement dans le secteur de l’énergie en Gambie servira à financer la production d’énergie solaire sur le réseau et hors réseau et le stockage par batterie pour des dispensaires ruraux, des écoles et des usines de production alimentaire.

Le Conseil d’administration a également approuvé un financement pour le renforcement de liaisons énergétiques stratégiques entre la Bulgarie et la Grèce et de la sécurité énergétique en Slovaquie.

4,8 milliards d’EUR de nouveaux investissements soutenus par le Plan d’investissement pour l’Europe

Le financement de 11 projets approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la BEI bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques et devrait permettre de mobiliser, au total, 4,8 milliards d’EUR d’investissements.

Le Conseil d’administration n’a approuvé aucun PPP lors de sa réunion d’aujourd’hui.

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI

Vue d’ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI à la suite d’une évaluation favorable par le comité d’investissement du FEIS

La BEI améliore l’accès aux financements pour les PME