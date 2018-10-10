Conclusion d’un important partenariat avec la République d’Indonésie

Lancement d’une nouvelle initiative visant à nettoyer les océans et à lutter contre les déchets plastiques

Soutien aux infrastructures vertes à l'épreuve des changements climatiques en collaboration avec d’autres banques multilatérales de développement

La Banque européenne d’investissement (BEI) annoncera le lancement de plusieurs initiatives importantes avec ses partenaires en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale qui se tiendront cette semaine à Bali (Nusa Dua), en Indonésie.

La banque de l’UE se réunira avec ses partenaires régionaux du monde entier ainsi qu’avec les autres banques multilatérales de développement et institutions financières internationales. Ensemble, ils souligneront combien il est important de coopérer et d’attirer des investisseurs privés pour faire face aux grands enjeux de notre temps : l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation à leurs effets, la construction de villes et de régions résilientes, le soutien aux infrastructures vertes et la protection de notre capital naturel (les océans par exemple).

En amont des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « Les partenariats sont plus importants que jamais, car aucun d’entre nous n’est capable de faire face à l’ampleur des enjeux mondiaux actuels. Prenez les changements climatiques : la fréquence et l’intensité de leurs effets augmentent et la pression qu’ils exercent sur notre environnement et nos ressources naturelles ne cesse de croître. La terrible catastrophe qui a frappé l’île des Célèbes en Indonésie est un nouveau signal d’alarme qui nous invite tous à soutenir la création de sociétés plus résilientes. Les institutions financières multilatérales comme la BEI ont un rôle essentiel à jouer en aidant à canaliser les capitaux privés vers la réalisation des objectifs de transition énergétique et de durabilité indispensables pour concrétiser l’accord de Paris et les objectifs de développement durable. Il est important de noter que toutes les initiatives que la Banque mettra en avant lors des assemblées du FMI et du Groupe de la Banque mondiale sont le résultat d’une action multilatérale et d’une solide collaboration avec des partenaires publics et privés. »

Au cours de ces réunions, la BEI annoncera un renforcement de la coopération en faveur des infrastructures vertes avec la République d’Indonésie, le lancement d’une initiative visant à nettoyer les océans avec le Groupe KfW pour le compte de l’État fédéral allemand et avec l’Agence française de développement (AFD), ainsi que le maintien de son appui à l’infrastructure verte avec d’autres banques multilatérales dans le cadre du Forum mondial sur les infrastructures.

La nouvelle initiative visant à lutter contre la pollution des océans sera annoncée à Bali lors de la réception du Groupe KfW, qui se tiendra le dimanche 14 octobre à 13 heures. Les journalistes sont bienvenus et sont priés de confirmer leur présence à la personne de contact ci-dessous (cf. l’invitation ci-jointe).

Représentants de haut niveau de la BEI qui seront disponibles pour des entretiens à Bali