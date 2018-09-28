Une centaine d’opérations signées au titre du Plan d’investissement pour l’Europe permettront de mobiliser quelque 38,8 milliards d’EUR d’investissements en Espagne.

21 % de ce plan ont été consacrés à la recherche-développement et innovation (RDI) et 31 % aux PME.

Comment financer un projet de RDI en Espagne ? La réponse réside dans le Plan d’investissement pour l’Europe.

C’est ce qu’ont expliqué, ce vendredi 28 septembre à la représentation de la Commission européenne à Madrid, à plus d’une centaine d’entreprises et de chefs de file dans le domaine de l’innovation, Ángeles Heras Caballero, secrétaire d’État espagnole aux universités, à la recherche, au développement et à l'innovation, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, José Carlos García de Quevedo, président de l’ICO et Francisco Fonseca, chef de la représentation de la Commission européenne en Espagne.

« Nous soutenons l’innovation et les PME », a déclaré Francisco Fonseca lors de la séance d’information sur le Plan d’investissement pour l’Europe, au cours de laquelle Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a expliqué l’évolution positive de cette initiative en Espagne, un des pays qui bénéficient le plus du « plan Juncker ». Ont également participé à ce séminaire des représentants de premier plan d’entreprises bénéficiant du Plan d’investissement pour l’Europe, tels que Javier López Belmonte, vice-président de Laboratorios Farmacéuticos ROVI, et Pablo Escudero Pérez, chef de la division économique et financière du Métro de Madrid, qui ont expliqué « l’avantage concurrentiel » que le Plan d’investissement pour l’Europe apporte à leurs programmes d’innovation.

Le Plan d’investissement pour l’Europe soutient la croissance et vise à créer plus d’un million d’emplois sur l’ensemble du territoire européen. L’initiative a dépassé l’objectif d’investissement initial de 315 milliards d’EUR qui avait été fixé en 2015, lors de son lancement. Avec l’approbation à ce jour d’un total de 938 opérations dans les 28 États membres, elle devrait permettre de mobiliser 344 milliards d’EUR d’investissements. Compte tenu du succès rencontré, sa capacité de financement a été renforcée et le plan Juncker a désormais pour objectif de mobiliser 500 milliards d’EUR d’ici la mi-2020.

Au niveau européen, la répartition sectorielle des financements est la suivante : 31 % à l’appui des PME, 21 % pour la RDI, 21 % pour l’énergie, 11 % pour des projets numériques, 8 % pour les transports, 4 % pour les infrastructures sociales et 4 % consacrés à l’environnement et à l’efficacité énergétique.

L’Espagne parmi les premiers bénéficiaires du plan Juncker

L’Espagne est l’un des pays qui bénéficient le plus du Plan d’investissement pour l’Europe. Depuis le lancement de ce plan en juillet 2015, le Groupe BEI a approuvé 100 opérations en Espagne pour un volume de financement de plus de 7,6 milliards d’EUR, ce qui permettra de mobiliser environ 38,8 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires à l’appui de projets qui stimulent l’innovation, la création d’emplois et la croissance durable.

Avec ce séminaire organisé à Madrid, la Commission européenne, en collaboration avec la BEI, a lancé un cycle de séances d’information thématiques en Espagne afin de faire découvrir le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et d’expliquer aux entreprises, entre autres choses, comment accéder aux financements, quels projets ont été financés à ce jour en Espagne et en Europe et quels instruments financiers sont proposés. La prochaine rencontre aura lieu le 25 octobre à Bilbao et sera consacrée au financement de projets liés à l’énergie.