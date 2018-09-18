Réuni à Bucarest, le Conseil d’administration de la BEI accorde un soutien au développement durable et à l’innovation.

Plus grande opération jamais signée par la BEI en faveur de l’agriculture roumaine.

1,2 milliard d’EUR pour de nouveaux aménagements dans le secteur de l’énergie et 1,1 milliard d’EUR pour des projets liés aux transports

Les transports durables, les énergies renouvelables, l’innovation industrielle, les logements sociaux, l’internet et les télécommunications mobiles sont autant de secteurs qui bénéficieront des nouveaux prêts représentant un montant total de 5 milliards d’EUR approuvés par la Banque européenne d’investissement (BEI). Lors de sa réunion de deux jours à Bucarest cette semaine, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de soutenir des projets porteurs de transformations en Europe, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

« L’Europe travaille – il n’a jamais été aussi important de rappeler ce fait qu’aujourd’hui. Et la BEI travaille extrêmement bien. Nous le démontrons chaque jour très concrètement. En juillet, nous avons dépassé l’objectif qui nous avait été fixé dans le cadre du Plan Juncker, en ayant réussi à mobiliser 335 milliards d’EUR de nouveaux investissements dans toute l’Europe depuis 2015. Nous mettons déjà le cap sur l’objectif de 500 milliards d’EUR au titre du FEIS à l’horizon 2020 assigné par le Conseil, le Parlement et la Commission. Il ne faut pas oublier que ces investissements viennent s’ajouter aux opérations que la banque de l’UE finance dans le cadre de ses activités classiques en Europe et au-delà, qui ont d’importantes retombées positives concrètes pour les citoyens à l'échelle de l’Europe et du monde », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Prêt record de 450 millions d’EUR signé en faveur de l’agriculture avant la réunion du Conseil d’administration à Bucarest

Préalablement à la réunion du Conseil d’administration, Werner Hoyer, président de la BEI, et Andrew McDowell, vice-président chargé des opérations de prêt en Roumanie, ont confirmé le plus important financement jamais accordé par la BEI en faveur de l’agriculture roumaine. Ce nouveau prêt de 450 millions d’EUR soutiendra des investissements agricoles dans quelque 3 000 exploitations et permettra également d’améliorer les services publics en milieu rural.

Au cours de la visite, le président Hoyer s’est entretenu de l’engagement de la BEI et des priorités d’investissement roumaines avec Eugen Teodorovici, ministre des finances publiques. Il a assisté, par ailleurs, au lancement de l’Initiative des trois mers, en compagnie de Vazil Hudák, vice-président de la BEI.

« Le Conseil d’administration de la banque de l’UE est heureux de se réunir ici à Bucarest alors que la Roumanie se prépare à assurer la présidence de l’Union qui va vivre des événements cruciaux, à savoir les élections européennes et le Brexit. Il est tout à fait approprié que la BEI mette aujourd’hui en lumière la Roumanie, pays dans lequel elle a prêté plus de 13 milliards d’EUR à l’appui de 183 projets depuis 1991. Cette semaine, la BEI a consenti son plus important financement à ce jour en faveur de l’agriculture roumaine. Toutes ces contributions témoignent de l’exceptionnel partenariat fructueux entre la banque de l’UE et ce pays. L’accueil que nous avons reçu a été extraordinaire et je tiens à remercier M. Teodorovici, le ministre des finances publiques, pour sa formidable hospitalité. Nous nous réjouissons d’épauler la présidence roumaine par tous les moyens à notre disposition, tout en renforçant encore cette solide collaboration positive », a ajouté Werner Hoyer.

Le Conseil d’administration de la BEI, qui représente les actionnaires de la Banque que sont les 28 États membres de l’UE et la Commission européenne, se réunit une fois par an dans le pays qui assurera la présidence suivante de l’Union. La Roumanie exercera la présidence tournante de l’UE à partir du 1er janvier 2019.

Stimuler le développement urbain et améliorer le logement social

Les 482 millions d’EUR de financements accordés par le Conseil d’administration de la BEI lors de sa réunion de septembre en faveur de projets liés à l’aménagement urbain et au logement permettront notamment de renforcer l’efficacité énergétique des habitations.

Par ailleurs, d’autres prêts ont été approuvés pour appuyer la construction de nouveaux logements à basse consommation d’énergie à Wilhelmshaven, ainsi que des programmes de développement urbain à Wrocław et dans la région italienne du Frioul.

Exploiter les énergies renouvelables et réduire la consommation énergétique

De nouveaux prêts à l’appui de cinq projets liés à l’énergie ont été approuvés pour un total de 1,2 milliard d’EUR. Parmi les aménagements devant être financés par la BEI figurent 21 nouveaux parcs éoliens qui seront construits en Espagne, ainsi que de nouvelles installations, également dans ce pays, ayant trait aux énergies renouvelables, notamment solaire.

La BEI apportera également son concours à des investissements dans des aménagements industriels liés à l’efficacité énergétique en Ouzbékistan et à l’appui de l’aménagement d’un terminal spécifique dans le port de Brest pour la construction de projets éoliens marins.

Soutenir l’innovation industrielle et renforcer la compétitivité

La BEI a décidé de mettre à disposition plus de 820 millions d’EUR en faveur de six projets concernant des investissements industriels en Europe.

Parmi ceux-ci figure le financement des activités de recherche et d’innovation de la société italienne Piaggio afin de réduire la consommation de carburant des scooters, des motocycles et des véhicules utilitaires et de mettre au point une gamme de véhicules électriques.

D’autres financements seront accordés pour des investissements relatifs au passage au numérique du métallurgiste Eramet et du premier fabricant au monde de polymères hydrosolubles, SPCM.

Soutenir les investissements du secteur privé avec des partenaires locaux

Le Conseil d’administration a approuvé un nouvel appui aux investissements effectués par des entreprises des secteurs de l’agriculture, du tourisme, de l’industrie et des services en Italie et par des PME en Espagne, ainsi qu’une nouvelle initiative de microfinancement de 70 millions d’EUR visant à aider les microentreprises dans les Balkans occidentaux et en Afrique du Nord.

Améliorer les communications mobiles et à large bande

La BEI présente de solides antécédents en matière d’appui aux investissements liés aux télécommunications dans le monde entier, y compris dans le développement de nouvelles technologies, l’amélioration de la couverture mobile et le déploiement de réseaux large bande à haut débit.

Le Conseil d’administration a décidé de soutenir la conception et le déploiement d’un nouveau réseau de desserte par fibre de l’abonné qui modifiera l’accès à internet de 410 000 ménages dans des zones rurales du sud-ouest de la France.

Il a également approuvé le financement, en Finlande, du déploiement du réseau mobile à large bande 5G et de la mise à niveau et de l’extension des services 4G existants.

Renforcer les transports urbains et nationaux durables

Le Conseil d’administration de la BEI a appuyé de nouveaux projets ferroviaires urbains à Augsbourg, Kaunas, Buenos Aires et Dacca. Grâce à de nouveaux financements de la BEI, les infrastructures ferroviaires existantes en République tchèque seront modernisées et la gestion du trafic sur 13 600 km du réseau ferroviaire polonais sera améliorée.

Les nouveaux concours de la BEI contribueront à mieux protéger les réseaux routiers au Laos contre les phénomènes météorologiques extrêmes et à renforcer la sécurité routière au Monténégro.

Améliorer l’assainissement et l’accès à l’eau propre

La BEI est le plus grand bailleur de fonds au monde dans le secteur de l’eau. Lors de sa réunion de septembre, le Conseil d’administration a approuvé des propositions de financement portant sur la construction d’une installation de traitement des eaux usées à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, et des infrastructures hydriques en Bolivie, parallèlement à des financements concernant des projets destinés à améliorer l’approvisionnement en eau propre et l’assainissement en Ouzbékistan.

4,7 milliards d’EUR de nouveaux investissements soutenus par le Plan d’investissement pour l’Europe

Le financement de 14 projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques et mobilisera au total, selon les estimations, 4,7 milliards d’EUR d’investissements. Ces projets regroupent des aménagements liés à la recherche médicale, à de nouvelles infrastructures de transports durables et aux énergies renouvelables.