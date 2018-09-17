Le prêt de la BEI cofinancera des projets de développement rural soutenus par des fonds de l’UE totalisant 5,4 milliards d’EUR sur l’ensemble du territoire roumain

Il appuiera la modernisation de 3 000 exploitations agricoles et cofinancera 400 projets dans le domaine de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, ainsi que 750 projets visant à améliorer des services destinés à la population rurale

La Banque européenne d’investissement (BEI) prête 450 millions d’EUR à la Roumanie afin de l’aider à financer sa contribution nationale à la mise en œuvre du programme de développement rural roumain (PDR), accompagnant ainsi des aides non remboursables du Fonds européen agricole pour le développement rural pour la période 2014-2020. Le prêt a été signé en marge de la réunion du conseil d’administration de la BEI qui s’est tenue à Bucarest les 17 et 18 septembre 2018.

S’exprimant à ce sujet, M. Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « La banque de l’UE continue à soutenir le développement rural en Roumanie. Notre prêt complétera les aides non remboursables de l’UE en ayant notamment pour but de renforcer la compétitivité des secteurs agricole et sylvicole, d’améliorer la gestion des ressources naturelles et d’encourager une agriculture respectueuse du climat. Il contribuera à stimuler l’économie rurale, à créer de nouveaux emplois et à développer les entreprises locales, les infrastructures, les services et, surtout, les ressources humaines à travers la formation et le conseil. »

Andrew McDowell, vice-président de la BEI, a fait le commentaire suivant : « Nous sommes heureux que cet important prêt-cadre nous permette de renouveler notre assistance au secteur rural de la Roumanie, confirmant ainsi l’engagement de la BEI à soutenir l’économie et la population rurales du pays. Ces dernières années, les activités de la Banque européenne d’investissement n’ont cessé d’y croître, atteignant plus de 1,3 milliard d’EUR de signatures en 2017, une hausse de 27 % par rapport à 2016. Le volume total des prêts de la BEI en Roumanie atteint désormais quelque 3,7 milliards d’EUR sur les cinq dernières années (2013-2017). »

Le ministre roumain des finances publiques, Eugen Teodorovici, a déclaré : « Le prêt-cadre signé aujourd’hui s’inscrit dans le cadre d’une série d’opérations financées par la BEI ayant pour but d’aider le gouvernement à mieux absorber les fonds de l’UE, ce qui souligne non seulement la bonne coopération entre la Roumanie et la BEI, mais également la volonté de la Banque à répondre aux priorités du gouvernement. Le prêt couvrira une partie de la contribution du budget de l’État à un certain nombre de mesures relevant du programme national de développement rural, relatives à des investissements dans l’agriculture et le développement rural, en vue d’éperonner la compétitivité et d’améliorer les infrastructures rurales dans l’ensemble du pays. »

Le projet aura pour promoteur le ministère de l’agriculture et du développement rural, tandis que des entités publiques et privées seront les bénéficiaires finals du prêt signé entre la BEI et le ministère des finances publiques.

Il s’agit de la deuxième opération de la BEI en faveur du développement rural de la Roumanie. Le prêt précédent, d’un montant de 300 millions d’EUR à l’appui du plan de développement rural 2007-2013 de la Roumanie, a été intégralement décaissé et a bénéficié à quelque 900 projets d’infrastructures villageoises ainsi qu’à 4 000 exploitants agricoles et PME agroalimentaires et sylvicoles.