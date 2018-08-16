Un nouveau modèle de financement de la BEI et de Tesi permettra d’investir 100 millions d’EUR au cours des huit prochaines années dans des PME et des ETI innovantes axées sur la croissance.

Ce prêt bénéficie de l’appui du Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’un des piliers de l’initiative fructueuse qu’est le plan Juncker.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et la société d’investissement Suomen Teollisuussijoitus Oy Tesi sont convenues d’un programme de financement destiné à acheminer des fonds vers les entreprises finlandaises afin de soutenir leur croissance. L’opération sera assortie d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe mis en place par la Commission Juncker. Les financements qui seront gérés par Tesi visent un montant total de 100 millions d’EUR, réparti à parts égales entre la BEI et Tesi, en faveur d’entreprises prometteuses. En outre, le financement est structuré de manière à être complété par des co-investissements du secteur privé à hauteur de 100 millions d’EUR supplémentaires, soit un total de 200 millions d’EUR de nouveaux investissements au profit des PME et des ETI.

Ce mécanisme financier complète les financements de la BEI sous la forme de prises de participation et de financements en fonds propres par Tesi. Ce financement, de 15 millions d’EUR à 30 millions d’EUR par entreprise, est destiné aux PME et aux entreprises innovantes de taille intermédiaire axées sur la croissance. En outre, chaque tour de financement doit impliquer au moins le même montant en capital privé. Les fonds peuvent être utilisés, par exemple, pour stimuler la croissance, l’internationalisation et le développement de produits.

« La Finlande a très bien réussi à utiliser les instruments financiers offerts par l’UE, ce qui est également l’objectif de notre gouvernement. Ceci s’applique, notamment, aux financements au titre du FEIS. Le programme de financement de Tesi et de la BEI annoncé aujourd’hui est le premier du genre adopté dans les pays nordiques. Il renforcera les sources disponibles de capital-risque et éliminera les goulets d’étranglement financiers auxquels sont confrontées les entreprises en croissance. Ce programme stimulera considérablement l’essor des entreprises axées sur la croissance et des entreprises de taille intermédiaire innovantes, qui sont vitales pour notre économie nationale et l’emploi », a déclaré Mika Lintilä, ministre des affaires économiques.

« Ce nouveau modèle financier permet des tours de financement plus importants qu’auparavant et diversifie les structures de financement des entreprises axées sur la croissance. Il stimule l’essor et l’internationalisation des entreprises et améliore leur capacité à réaliser des investissements de grande envergure. Nous sommes très heureux de nous associer à la BEI et d’acheminer le financement en fonds propres du FEIS vers les entreprises finlandaises », a déclaré le PDG de Tesi, Jan Sasse.

Compétitivité des entreprises européennes

Traditionnellement, la BEI a, dans une large mesure, proposé des financements aux entreprises sous la forme de prêts et de garanties, ce qui signifie qu’il s’agit pour elle d’un type de financement plutôt nouveau. Tesi est le premier partenaire de la BEI dans les pays nordiques à acheminer vers les entreprises des financements garantis par le FEIS, sous forme d’investissements directs.

« Je pense que cette opération peut être un objet de fierté » a ajouté Alexander Stubb, vice-président de la BEI. « La plateforme est conçue pour combler les lacunes du marché dans le paysage finlandais de l’investissement en fonds propres, obstacles qui entravent le développement et l’internationalisation des entreprises. Deux des priorités des programmes d’investissement appuyés par l’UE sont de soutenir les PME et de collaborer avec les institutions nationales de promotion ; je pense donc que nous avons atteint notre cible. »

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est un élément du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker ». Son objectif est de garantir l’accès des PME européennes au financement, aux investissements et à la croissance économique.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l’emploi, à la croissance, à l’investissement et à la compétitivité, a commenté l’opération en ces termes : « Le Fonds européen pour les investissements stratégiques du Plan d’investissement a été conçu pour faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux financements dont elles ont besoin pour prospérer, innover et créer des emplois. Jusqu’à présent, il est prévu qu’environ 700 000 petites entreprises en bénéficient à travers l’Europe. Je me réjouis que, grâce à l’opération d’aujourd’hui, le Plan d’investissement permette aux entreprises finlandaises de bénéficier de 100 millions d’EUR de possibilités de financement. »