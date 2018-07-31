La BEI participera à un portefeuille de prêts de Banco Santander afin d’accroître la capacité de prêt aux PME de la banque espagnole.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Santander accorderont des financements aux PME espagnoles au moyen d’un instrument innovant qui permet le partage des risques entre les deux institutions. L’accord, signé à Madrid par Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, et Rami Aboukhair, directeur général de Santander España, est soutenu par le Plan d’investissement pour l’Europe. Grâce à cet instrument financier, la BEI participera à un portefeuille de 250 millions d’euros de prêts à des entreprises et Banco Santander sera en mesure d’accorder 500 millions d’EUR de financements pour soutenir les investissements des PME.

Ainsi, grâce à la participation de la BEI, Banco Santander augmentera sa capacité de prêt pour financer de nouveaux investissements réalisés par des PME, qui pourront ainsi bénéficier des conditions de financement favorables offertes par la BEI, tant en matière de durée d’amortissement que de taux d’intérêt. Avec cet accord, la banque de l’UE entend favoriser la compétitivité des entreprises espagnoles afin de stimuler la croissance économique et la création d’emplois.

Le prêt bénéficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe (ou « plan Juncker »), qui permet à la BEI de financer des projets qui, par leur structure ou leur nature, ont une valeur ajoutée particulière et un profil de risque plus élevé. Dans le cadre de cette opération, le soutien du plan Juncker a facilité la création d’un instrument financier innovant pour soutenir les nouveaux investissements des petites et moyennes entreprises et mobiliser des capitaux privés.

Lors de la cérémonie de signature, Emma Navarro, vice-présidente de la BEI, a déclaré : « L’une des priorités de la BEI est de veiller à ce que les PME disposent des ressources nécessaires pour investir dans l’amélioration de leur compétitivité. Nous sommes donc heureux de signer un accord qui, en raison de son caractère innovant, témoigne de la détermination de la BEI à rechercher de nouveaux moyens de faire en sorte que les avantages de nos financements continuent de profiter aux petites et moyennes entreprises. L’année dernière, la BEI leur a consacré 57 % de la totalité de ses financements en Espagne. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, s’est exprimé en ces termes : « Grâce au soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, l’UE a déjà aidé quelque 700 000 PME dans toute l’Europe à accéder aux financements dont elles ont besoin. L’accord de 250 millions d’EUR conclu par la BEI dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) permettra à Santander de financer de petites entreprises espagnoles à hauteur de 500 millions d’EUR. C’est un excellent exemple de la manière dont les instruments financiers garantis par l’UE contribuent à attirer les investissements du secteur privé pour nos entrepreneurs et leurs projets, ce qui accroît les taux d’emploi à l’échelle locale. »

Rami Aboukhair, directeur général de Santander España, a pour sa part déclaré : « Banco Santander fait figure de pionnière dans la mise en place de lignes de financement avec la BEI qui répondent aux besoins d’investissement et de liquidité des secteurs stratégiques de notre économie, toujours à des conditions très avantageuses pour le client. Notre priorité est d’apporter aux PME le soutien financier et l’attention personnelle dont elles ont besoin 24 heures sur 24, avec des produits et des solutions financières adaptés aux besoins de chaque entreprise, comme la stratégie 1I2I3. »

Il s’agit du deuxième accord de ce type signé entre la BEI et Banco Santander. Le précédent, également accordé dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, a déjà bénéficié à plus de 3 500 entreprises. Le montant moyen des prêts accordés aux PME bénéficiaires au titre de cet accord était de 180 000 EUR, et plus de 30 % des entreprises qui en bénéficient sont situées dans les régions relevant de l’objectif de convergence.