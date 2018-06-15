En septembre 2017, Didier Robert, Président de la Région Réunion et Ambroise Fayolle, Vice- Président de la Banque européenne d’investissement (BEI) ont lancé officiellement « La Financière Région Réunion ». Un Fonds de Fonds de 50 millions d’euros abondé par la Région Réunion et l’Europe. L’objectif de ce partenariat novateur mobilisant fonds privés et publics est de renforcer le soutien aux moyennes, petites et très petites entreprises (PME-TPE) réunionnaises à travers deux instruments financiers : un instrument de dette et un instrument de Haut de Bilan.

Aujourd’hui une nouvelle étape est franchie avec la signature de la première convention entre le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale de la BEI dédiée au soutien des entreprises et à la microfinance, et la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI), premier établissement de crédit local à joindre ses efforts aux côtés de la Région et de l’Europe dans le cadre de « La Financière Région Réunion ».

Ce partenariat avec BFCOI est une première en Région et va permettre d’injecter, au cours des quatre prochaines années plus de 62 millions d’euros pour le financement d’environ 850 TPE- PME réunionnaises, lesquelles bénéficieront de conditions financières particulièrement attractives.

« Nous sommes très fiers de regrouper nos forces avec la Région Réunion et les bailleurs de fonds Européens pour apporter une solution aux entrepreneurs Réunionnais, susciter l’innovation et la création d’emplois à La Réunion » a déclaré Ridha Tekaïa, Directeur Général de la BFCOI. « En qualité de banque réunionnaise de plein exercice, la BFC renforce son ancrage régional par ce mode de financement structurant baptisé "i-RUN" qui intègre une composante de garantie et de fonds européens. »

« Ce premier partenariat bancaire avec la Banque Française Commerciale de l’Océan Indien est une étape décisive pour la mise en œuvre opérationnelle de « La Financière Région Réunion ». Nous sommes désormais en capacité d’accroître l’accès au financement des entreprises réunionnaises tout en développant leur croissance et leur compétitivité » a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI. « Le soutien aux entrepreneurs est un axe fort de notre action. C’est pourquoi le Groupe BEI innove avec ses partenaires en développant des outils financiers nouveaux, aptes à répondre au plus près des besoins des entrepreneurs Réunionnais. »

« C’est bien l’entreprise qui crée l’emploi, nous devons ensemble mettre les moyens nécessaires pour permettre aux porteurs de projets de se développer. La Région se positionne comme facilitateur avec la BEI, l’Europe et les partenaires pour les entreprises » a insisté le Président de Région Didier Robert. « La convention que la Région et la BEI ont signé ensemble, engage une enveloppe de 50 millions d’euros pour des prêts et des garanties pour les TPE-PME. C’est un volume de fonds important et nécessaire pour le tissu économique réunionnais. Il est nécessaire qu’on accompagne les secteurs porteurs, comme le développement durable, les énergies nouvelles, l’industrie agroalimentaire et le numérique… »

La Création du Fonds de Fonds la Financière Région Réunion est une réponse concrète aux besoins de financement des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises (« TPE-PME ») du territoire. La Financière Région Réunion, c’est-à-dire le Fonds de Fonds, sera ainsi dotée de 50 millions d’euros de fonds publics. Cette enveloppe se compose de 30M€ de fonds FEDER – Région ainsi qu’un concours financier de 20 M€ de la BEI au travers de la Région apporté dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe dit Plan Juncker. Ces financements permettront de soutenir environ

1 000 TPE-PME d’ici 5 ans pour un niveau d’investissement de 100 millions d’euros. En partenariat étroit avec la Région, les entreprises soutenues par ce Fonds de Fonds pourront bénéficier de deux instruments financiers développés par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), filiale de la BEI.

Le premier instrument sera un « Prêt avec Partage de Risque ». Cette instrument sera en capacité de fournir de la liquidité et de la protection de risque de crédit à l’Intermédiaire Financier sélectionné à savoir la BFCOI, afin que ce dernier puisse développer un portefeuille de nouveaux financements en faveur des TPE-PME réunionnaise. L’entreprise pourra ainsi accéder plus facilement au financement bancaire grâce notamment à un taux d’intérêt réduit. Concrètement cela va se traduire par un taux d’intérêt annuel de 1.25% pour des prêts ayant une maturité inférieure à 5 ans et un taux annuel de 1.5% pour des prêts ayant une maturité supérieure à 5 ans.

Quant à l’instrument de co-investissement, il sera axé sur le soutien aux PME non cotées ayant à La Réunion leur siège social, un centre de décision ou un site d’exploitation principal ou suffisamment significatif. Grâce à l’investissement de la « La financière Région Réunion », les fonds propres et quasi fonds propres des entreprises éligibles pourront être renforcés selon un montant adapté au cycle de vie de ces entreprises et de leurs besoins spécifiques. La signature avec l’Intermédiaire Financier devrait se concrétiser d’ici le mois d’Octobre 2018.

Partenaire de confiance du territoire depuis de nombreuses années, le Groupe BEI a investi près de 1,5 milliards d’euros à la Réunion en soutien au secteur privé et à la modernisation des infrastructures, à la croissance et à l’emploi de la région. Grâce à l’intervention du Fonds européen d’investissement (FEI), filiale de la BEI spécialisée dans le soutien des PME et à la microfinance, plus de 1,000 entreprises ont été soutenues sur l’ensemble du territoire via les instruments européens du type Cosme, EaSI et Innovfin.

Depuis le lancement du Plan d’investissement pour l’Europe appelé plus communément Plan Juncker, ce sont ainsi 124 opérations qui ont été approuvées pour financer des projets à fort impact écono- mique et social pour le territoire, qui généreront 42,7 milliards d’euro d’investissements additionnels sur le territoire français.

Dossier de presse