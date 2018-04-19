Selon le rapport d’activité 2017 de la Banque européenne d’investissement publié aujourd’hui, le nombre record d’opérations témoigne de son soutien aux petites entreprises et aux jeunes entreprises innovantes, qui stimuleront la croissance et l’emploi pour les décennies à venir, un appui qui s’ajoute aux activités traditionnelles de la banque de l’UE avec de grandes entreprises.

En 2017, la BEI a approuvé 901 projets. Ce nombre record résulte d’un changement d’orientation au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Dans le cadre de la nouvelle approche, la Banque cherche à relancer le financement en faveur d’entreprises autrefois considérées comme trop petites — ou à l’avenir jugé trop incertain — pour bénéficier d’un financement de la BEI.

Paru aujourd’hui au format électronique, le rapport d’activité de la Banque intitulé « Un impact qui façonne l’avenir » détaille les résultats concrets de cette stratégie pour l’avenir économique de l’Europe. Consultable en ligne, il inclut également des études de cas dans chaque domaine d’activité de la Banque, qui illustrent notamment son soutien dans les domaines suivants :

Innovation : une jeune pousse estonienne de supercondensateurs

PME : un fabriquant portugais de jouets scientifiques

Infrastructures : financement de petites compagnies des eaux italiennes pour éviter le gaspillage

Environnement : une société française trouve un nouveau moyen astucieux de recycler le précieux titane

Développement mondial : une société au rôle transformateur propose des services bancaires mobiles en Éthiopie

Dans son avant-propos au rapport, Werner Hoyer, le président de la BEI, souligne qu’il importe de financer les entreprises innovantes et nouvelles, dont beaucoup éprouvent des difficultés pour obtenir des investissements. « Ce rapport explique comment, dans des domaines stratégiques essentiels, la BEI cherche à préserver la force de l’Europe en consolidant sa position aux avant-postes de l’innovation à l’échelle mondiale », écrit M. Hoyer.