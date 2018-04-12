1,7 milliard d’EUR mis à disposition pour des investissements dans les transports en Europe et en Afrique du Nord

1,1 milliard d’EUR de financements dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement

500 millions d’EUR pour le déploiement d’un réseau de télécommunications à haut débit en Irlande

Réuni en début de journée à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un montant total de 5,8 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 29 projets dans l’Union européenne (UE), en Afrique et en Amérique latine.

À la suite de ces approbations, la BEI entend finaliser le financement de nouveaux investissements dans les secteurs de l’énergie, des télécommunications et des transports, ainsi que des projets d’aménagement urbain et des programmes de prêts aux entreprises. Elle mettra notamment à disposition 1,4 milliard d’EUR pour l’extension du réseau de métro de Stockholm et l’acquisition de trains en Lombardie, en Italie.

Le Conseil d’administration de la BEI a également mené une discussion préparatoire en vue de la séance annuelle de son Conseil des gouverneurs, qui se tiendra en juin au Luxembourg.

Werner Hoyer, président de la BEI, a déclaré : « Les projets approuvés ce jour renforceront l’action de la banque de l’UE en faveur de l’efficacité énergétique, des infrastructures sociales et des PME. Les initiatives assorties de la garantie budgétaire de l’UE au titre du Plan d'investissement pour l'Europe que le Conseil d’administration a approuvées aujourd’hui nous rapprochent de l’objectif de 315 milliards d’EUR d’investissements prévus initialement dans le Plan. Le recours aux ressources de l’UE pour soutenir des prêts et des garanties porte ses fruits : nous favorisons la reprise de l’investissement dans l’UE. »

Plan d’investissement pour l’Europe

Au total, 987 millions d’EUR de financements destinés à neuf projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI bénéficieront de l’appui du Plan d’investissement pour l’Europe et permettront de soutenir conjointement des investissements s’élevant à 7 milliards d’EUR.

Les projets approuvés aujourd’hui concernent notamment l’extension du réseau de métro de Stockholm, le déploiement d’un réseau de télécommunications à haut débit en Irlande, l’agrandissement d’un hôpital aux Pays-Bas, le secteur des énergies renouvelables en Espagne et au Royaume-Uni ainsi que le soutien aux PME en Espagne, en France et en Grèce.

Amélioration des transports : modernisation de la desserte d’un aéroport et renforcement des capacités routières et ferroviaires

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé 1,7 milliard d’EUR de nouveaux financements en faveur des transports pour améliorer la mobilité et l’accessibilité en Europe.

Il a décidé de soutenir, à hauteur de 788 millions d’EUR, trois prolongements du métro de Stockholm d’une longueur totale de 19,6 km et comptant 11 stations souterraines. La Banque va également soutenir l’acquisition de 161 nouveaux trains de sorte à renforcer le matériel roulant de la région italienne de Lombardie.

Un concours de 350 millions d’EUR ira à la modernisation des installations aéroportuaires de Dublin, notamment la construction d’une voie de circulation parallèle et l’amélioration des aires de stationnement des appareils.

Le Conseil d’administration de la BEI a décidé d’accorder 500 millions d’EUR à l’appui de la construction, en Pologne, d’une autoroute longue de 200 km. Il a également approuvé un financement de 45 millions d’EUR pour l’acquisition de 18 nouveaux trains destinés à la ligne de banlieue Tunis-La Goulette-La Marsa, en Tunisie.

Soutien aux secteurs de l’énergie et de l’environnement

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un montant cumulé de 455 millions d’EUR pour financer des investissements de production d’énergie à partir de sources renouvelables, à savoir une centrale électrique alimentée à la biomasse en Espagne et un projet éolien marin au Royaume-Uni.

Il a également donné son feu vert au financement de projets relevant de l’action en faveur du climat, principalement dans les secteurs de l’énergie, et de l’eau et de l’assainissement en France et en Allemagne, pour un total de 500 millions d’EUR.

La Banque a approuvé, en outre, le financement de grands projets dans les énergies renouvelables en Amérique latine. Un concours de 150 millions d’EUR contribuera à accroître les capacités de production d’énergie propre et renouvelable au Brésil et au Mexique, conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui visent à garantir l’accès à des services énergétiques fiables et durables à un coût abordable.

Promotion de la recherche et de l’éducation

La Banque a décidé de soutenir des projets de recherche-développement en Allemagne, au Danemark, en Italie, en France et aux Pays-Bas ; 230 millions d’EUR iront au déploiement de technologies innovantes liées à des procédés pour des applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique, chimique et maritime.

Le Conseil d’administration a, en outre, décidé de soutenir, à hauteur de 95 millions d’EUR, le plan d’investissement 2016-2020 pour l’aménagement du campus de l’université Luiss à Rome, en Italie.

Investissements dans la santé

Le Conseil d’administration de la BEI a décidé d’accorder un financement de 150 millions d’EUR pour soutenir le plan d’agrandissement d’un hôpital régional aux Pays-Bas. Le projet porte sur la remise en état, l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital.

La Banque a également approuvé le financement de la construction d’un nouvel hôpital et le soutien à une société immobilière spécialisée dans les résidences pour personnes âgées et les garderies en Finlande, pour un montant de 128 millions d’EUR.

Un concours de 100 millions d’EUR servira à financer la modernisation, la réhabilitation et le regroupement de cinq hôpitaux publics en Autriche.

Amélioration des communications internet et mobiles

Le Conseil d’administration a décidé de financer, à hauteur de 500 millions d’EUR, le déploiement d’un réseau de télécommunications à haut débit qui couvrira jusqu’à 542 000 foyers en Irlande au titre du plan national de raccordement au haut débit.

Soutien à la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle

La BEI a approuvé un financement de 100 millions d’EUR à l’appui de la construction de bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle au Danemark, le projet comprenant six immeubles dans la région métropolitaine de Copenhague.