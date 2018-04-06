Lors de la conférence CEDRE organisée ce jour à Paris, le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, a annoncé que le Liban allait recevoir jusqu’à 800 millions d’EUR de financements pour des investissements publics à l’horizon 2020.

« Nous sommes prêts à soutenir le Liban dans la mise en œuvre du plan d’investissement de l’État », a déclaré le président Hoyer. « Nous avons mis à disposition près de 1,8 milliard d’EUR de financements à l’appui de projets au Liban, dont 45 % ont bénéficié à des investissements publics en faveur d’infrastructures essentielles, principalement dans les secteurs des eaux usées et des transports. »

M. Hoyer a félicité les autorités libanaises pour les réformes qu’elles ont mises en œuvre à ce jour. Il a souligné que la poursuite de telles réformes et les nouvelles mesures présentées pendant la conférence permettraient à la BEI de déployer des investissements à concurrence de 800 millions d’EUR.

Le président de la BEI a indiqué que le Liban serait soutenu dans le cadre de l’initiative Résilience économique (IRE) de la BEI en faveur des pays voisins du Sud et des Balkans occidentaux, dont l’objet est d’encourager les investissements dans les pays voisins de l’UE. La BEI est en mesure de renforcer considérablement ses activités de financement au Liban, ainsi que dans d’autres pays voisins de l’UE, grâce aux ressources levées auprès d’États membres de l’UE, dont la Croatie, l’Italie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Slovénie.

L’IRE permet à la BEI de revoir son engagement à la hausse en vue de faire face à la crise des réfugiés et aux défis à long terme liés aux migrations dans la région en soutenant le renforcement de la résilience économique. Au moyen d’investissements dans des infrastructures clés et le secteur privé, cette initiative favorisera la création d’emplois et de conditions propices à la croissance. Cela passera notamment par des progrès dans la prestation de services dans des domaines tels que les transports, l’énergie, l’eau, l’assainissement et l’éducation.

La BEI dans la région

Initiative de résilience économique

L’IRE consiste en un ensemble de solutions intégrées englobant des prêts, des financements concessionnels et des instruments innovants. Elle a été conçue de manière à permettre la mobilisation de 15 milliards d’EUR supplémentaires, en plus des investissements déjà prévus.

Ensemble pour relever les défis mondiaux