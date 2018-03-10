Confirmation d’un appui de la BEI à un nouvel d’investissement de l’IREDA de 500 millions d’EUR en faveur des énergies renouvelables

Au sommet de l’Alliance solaire internationale, un ministre salue de nouveaux financements

En Inde, d'importants financements de l’énergie solaire sont attendus à l’avenir

Avant que ne s’ouvre, à New Dehli, le sommet de l’Alliance solaire internationale, le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a signé ce jour un nouveau prêt à long terme de 150 millions d’EUR avec l’Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), un prêt destiné à soutenir des investissement dans les énergies renouvelables sur tout le sous-continent. Plus de 1,1 million de ménages indiens devraient bénéficier d’une énergie propre issue de projets liés aux énergies renouvelables financés dans le cadre de cette nouvelle initiative.

« Ce nouveau concours non négligeable de la Banque européenne d'investissement, signé aujourd'hui, renforcera l’expansion de la production d'énergie propre dans toute l’Inde. Je me félicite de la poursuite de la coopération entre l’IREDA et la Banque européenne d’investissement qui assure le succès incontestable des nouveaux investissements des quatre dernières années dans l’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique » a assuré R.K. Singh, ministre d’État chargé des énergies nouvelles et renouvelables.

Des accords relatifs à ce nouveau prêt en faveur d’investissements dans les énergies renouvelables ont été signés ce jour à New Dehli par Kuljit Singh Popli, président-directeur général de l’IREDA et Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, en présence de R.K. Singh, ministre d’État chargé des énergies nouvelles et renouvelables.

« L’Inde est le troisième consommateur d'électricité au monde. Il est essentiel de développer la production d'électricité d'origine solaire et de consommer moins d’énergie grâce à des mesures d’efficacité énergétique, si l’on veut soutenir le développement économique durable et réduire les émissions de dioxyde de carbone. Le renforcement du partenariat entre l’IREDA et la Banque européenne d'investissement reflète l’engagement commun de l’Inde et de l’Union européenne à mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat. Investir dans de nouveaux projets liés à l’énergie solaire et éolienne facilitera l'accès de millions d’Indiens à l’énergie propre et créera beaucoup de nouveaux emplois. Je suis heureux que cette initiative phare puisse être signalée à l’attention des dirigeants de la planète qui assistent au sommet de l’Alliance solaire internationale, ici à New Dehli, et présentée comme un modèle permettant de relever les défis énergétiques à l’échelle mondiale » a affirmé Werner Hoyer.

M. Hoyer conduit une délégation de haut niveau de la Banque européenne d'investissement au sommet de l’Alliance solaire internationale. La Banque européenne d’investissement est le premier bailleur de fonds au monde dans le domaine des énergies renouvelables ; l’Inde est le premier bénéficiaire de financements BEI en faveur de ce domaine, hors Europe.

Soutien à un investissement de 500 millions d’EUR pour l’énergie renouvelable

La nouvelle ligne de crédit de 150 millions d’EUR de la BEI appuiera 500 millions d’EUR d’investissements dans les énergies renouvelables et dans la construction de nouvelles centrales photovoltaïques et de parcs éoliens terrestres dans l’ensemble du pays.

« La demande d’électricité en Inde devrait doubler au cours de la prochaine décennie et la façon dont cette électricité est produite compte autant pour l’Inde que pour notre planète. Ce nouveau soutien à des investissements dans les énergies renouvelables en Inde bénéficiera de l’expérience financière et technique unique de la Banque européenne d'investissement. Cette nouvelle initiative avec l’IREDA démontre comment des millions de personnes peuvent profiter de l’engagement européen en Inde » a déclaré Tomasz Kozlowski, ambassadeur de l'Union européenne auprès de l’Inde.

Des centaines d’emplois seront créés au cours de la phase de construction ; une fois opérationnels, les nouveaux projets devraient produire, à pleine capacité, 1 156 Gigawatt-heure d’électricité propre.

Un solide antécédent de partenariat avec l’IREDA

« La vitesse avec laquelle la deuxième ligne de crédit a été négociée illustre la confiance mutuelle et l’aisance relationnelle que la BEI et l’IREDA ont développée après avoir travaillé ensemble pendant les quatre dernières années. En outre, la BEI a accordé cette ligne de crédit sans insister pour avoir une garantie souveraine de l’État indien, ce qui montre également son engagement et sa confiance dans ce secteur » a ajouté Kuljit Singh Popli, président-directeur général de l’Indian Renewable Energy Development Agency.

Avec cette nouvelle initiative, la BEI finance pour la première fois un deuxième programme d’investissement en Inde. En 2014, la BEI a accepté de soutenir de nouveaux investissements dans l'énergie et les énergies renouvelables, pilotés par l’IREDA, qui ont permis de construire des capacités de production d’énergie propre de plus de 520 MW, dont 291 MW issus de nouveaux projets liés au photovoltaïque.

Une solide réserve de futurs investissements dans les énergies renouvelables en Inde

Actuellement, la Banque européenne d’investissement collabore étroitement avec des partenaires des secteurs public et privé pour soutenir de nouveaux projets relatifs aux énergies renouvelables dans toute l’Inde.

Une coopération avec l’ndia Infrastructure Finance Company permettra d’appuyer plusieurs programmes dans ce domaine, dont des projets au Tamil Nadu, dans l’État du Telangana et dans le district d’Anantapur.

Il y a quelques semaines, la BEI est convenue d'une nouvelle initiative avec Yes Bank, qui soutiendra 200 millions d’EUR de nouveaux investissements dans l’énergie solaire dans tout le pays.

La plus grande banque publique internationale soutient des investissements dans les énergies renouvelables en Inde

En 2017, la Banque européenne d'investissement a fourni 1,05 milliard d’EUR de nouveaux financements en faveur de projets liés à l’énergie solaire dans le monde entier, ce qui représente le plus important montant annuel jamais engagé par la BEI pour ce secteur.

Hors Union européenne, c’est l’Inde qui a reçu le plus de financements BEI d'investissements en faveur du solaire, en 2017 mais également globalement depuis 2013. Au total, la BEI a approuvé 640 millions d'EUR de nouveaux investissements dans des projets solaires en Inde, destinés à fournir de l’énergie propre à quelque 4,2 millions de ménages et à économiser plus de 4 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

Informations générales

De plus amples informations sur l’appui de la BEI aux investissements dans le solaire, son engagement en Inde et les activités qui se déroulent dans le cadre du sommet de l’Alliance solaire internationale se trouvent ici