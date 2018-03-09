La plus grande banque publique internationale au monde accorde son plus important concours à ce jour à des investissements dans le solaire

L’Inde est en tête de peloton pour les investissements dans le solaire soutenus par la BEI

L’engagement en faveur de l’énergie solaire devrait se renforcer dans les économies émergentes et en développement

En 2017, la Banque européenne d'investissement a fourni 1,05 milliard d’EUR de nouveaux financements en faveur de projets liés à l’énergie solaire dans le monde entier, ce qui représente le plus important montant annuel jamais engagé par la BEI pour ce secteur.

À la veille de la conférence de fondation de l’Alliance solaire internationale à New Dehli, la Banque européenne d'investissement a également confirmé qu’elle renforcerait son engagement visant une forte expansion de l’énergie solaire dans les économies émergentes et en développement.

« Le solaire fournit de l’énergie propre à des millions de personnes dans le monde entier et représente à l’heure actuelle la plus importante source de production d'électricité d’un nouveau type. De la poursuite du renforcement de l'utilisation des énergies renouvelables pour soutenir la croissance économie durable dépend le sort de cette planète. C’est en améliorant l’accès à l’énergie et en élargissant les alternatives viables aux combustibles fossiles que l’on peut y parvenir. La Banque européenne d’investissement – la banque de l’UE – adhère à la vision de l’Alliance solaire internationale qui cherche à garantir que les pays les plus exposés aux changements climatiques puissent valoriser le potentiel avéré de l’énergie solaire » a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

L’Inde, point focal des investissements dans le solaire soutenus par la BEI hors Europe

Hors Union européenne, c’est l’Inde qui a reçu le plus de financements BEI d'investissements en faveur du solaire, en 2017 mais également globalement depuis 2013. Au total, la BEI a approuvé 640 millions d'EUR de nouveaux investissements dans des projets solaires en Inde, destinés à fournir de l’énergie propre à quelque 4,2 millions de ménages et à économiser plus de 4 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone.

« L'Union européenne et l’Inde sont déterminées à mettre en œuvre l’accord de Paris sur le climat et à coopérer pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment pour garantir l’accès de tous à une énergie abordable, fiable, durable et moderne. En tant que banque de l'Union européenne, la BEI a de solides antécédents de soutien à des investissements porteurs de changement en Inde et de coopération avec des partenaires indiens pour renforcer les investissements dans le solaire dans tout le pays, au bénéfice de millions de ménages indiens » a ajouté Tomasz Kozlowski, ambassadeur de l'Union européenne auprès de l’Inde.

Werner Hoyer conduira une délégation de haut niveau de la Banque européenne d'investissement qui assistera au sommet de l’Alliance solaire internationale, organisée cette semaine à New Delhi. Au cours de cette visite, la BEI confirmera le chiffre non négligeable de 500 millions d’EUR d’appui à de nouveaux investissements dans l’énergie renouvelable sur tout le sous-continent, en partenariat avec l’Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA).

Renforcement des financements BEI en faveur d’investissements dans le solaire dans les économies émergentes et en développement

La Banque européenne d’investissement est déterminée à accroître le soutien qu’elle accorde aux investissements liés au climat, notamment aux énergies renouvelables dans les économies émergentes et en développement, pour qu'il représente 35 % de son activité globale de financement.

« D’ici 2030, il faut investir plus de 1 000 milliard de dollars dans de nouveaux programmes solaires, pour déployer de l’énergie solaire abordable. La Banque européenne d’investissement dispose d'une expérience technique et financière unique dans le soutien à des projets solaires dans le monde entier, ce qui permet de mener de nouvelles recherches pour réduire encore les coûts du déploiement et pour mobiliser des investissements dans les énergies renouvelables. Les membres de l’Alliance solaire internationale se réjouissent d’accueillir le président Hoyer et ses collègues à New Delhi pour débattre d’un renforcement de notre coopération dans les années à venir » a commenté Upendra Tripathy, directeur général intérimaire de l’Alliance solaire internationale.

Lors du sommet de l’Alliance solaire internationale, la BEI soulignera le rôle clé que jouent les investissements dans l’énergie solaire, s’agissant de tout un éventail de technologies, pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et améliorer l’accès à l’énergie propre.

Un appui mondial aux investissements dans le solaire pour répondre aux priorités locales en matière d’énergie

En 2017, les nouveaux financements de la BEI en faveur d'investissements dans le solaire ont englobé un appui à de nouveaux projets en Inde, au Mexique et au Pérou ainsi que dans 13 pays de l’Union européenne.

Depuis 2002, la BEI a financé plus de 6,35 milliards d’EUR de nouveaux investissements dans l’énergie solaire et 50 % des investissements dans le solaire financés par la BEI ces sept dernières années ont pour cadre des économies émergentes et en développement. Pour traduire son engagement mondial en faveur du solaire, ces dernières années, la BEI a financé des projets visant le photovoltaïque et l’énergie solaire à concentration en Afrique (Afrique du Sud, Burkina Faso et Maroc), en Amérique latine (Nicaragua et Pérou), en Asie (Inde et Viêt Nam) ainsi qu’en Turquie et en Israël.

Cette contribution a considérablement amélioré l’accès à l’énergie grâce à la production d’énergie propre et contribué à doper l’activité économique et à accentuer les retombées positives sur le plan social. Ces prochaines semaines, la BEI devrait confirmer un important financement de projets solaires hors réseau dans toute l’Afrique.

De plus amples informations sur l’appui de la BEI aux investissements en faveur du solaire, son engagement en Inde et les activités qui se déroulent dans le cadre du sommet de l’Alliance solaire internationale se trouvent ici