La BEI et Clavister ont signé un contrat de financement de 20 millions d’EUR qui permettra à l’entreprise de développer des logiciels de pointe en matière de cybersécurité et d’engager de nouveaux experts informatiques. L’accord a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

La numérisation est source de nouvelles opportunités dans la façon de travailler, d’interagir et de communiquer des institutions publiques et des entreprises. Mais elle implique également de nouveaux risques : les attaques de logiciels de rançon ont augmenté de 300 % depuis 2015, et l’impact économique de la cybercriminalité est cinq fois plus important en 2017 qu’il ne l’était en 2013. 87 % des Européens considèrent la cybercriminalité comme un défi important pour la sécurité interne de l’UE.

Les produits proposés par Clavister protègent les réseaux contre le piratage informatique et d’autres menaces à la sécurité numérique. Clavister est l’une des trois seules entreprises d’Europe qui se classe dans le top 20 des entreprises de cybersécurité à l’échelle mondiale et qui parvient à s’imposer sur un marché dominé par les États-Unis. Les fonds mis à disposition serviront en particulier à financer les projets de croissance de Clavister. Les investissements dans de nouvelles activités d’innovation et de développement de produits sont indispensables pour rester à la pointe de la technologie. L’entreprise renforcera en outre considérablement sa présence en termes de vente et de marketing afin d’assurer le succès de la commercialisation de ses produits.

« Il est essentiel d’assurer la sécurité des réseaux et des systèmes informatiques dans l’UE pour permettre à l’économie en ligne de continuer de tourner et pour assurer la prospérité », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord. « Je suis fier de notre action à l’appui d’entreprises innovantes comme Clavister ; cette opération aidera à renforcer les connaissances numériques et à stimuler l’emploi qualifié en Europe et rendra nos vies numériques plus sûres. »

« Nous sommes très heureux d’avoir la BEI comme partenaire de financement, nous aidant à atteindre nos principaux objectifs d’augmentation des parts de marché et du degré de satisfaction des clients. Cette contribution n’est pas uniquement un investissement dans notre entreprise ; elle vient également renforcer le domaine de la cybersécurité en Europe, en termes d’importance et de compétitivité mondiale », a déclaré John Vestberg, président-directeur général de Clavister.

La particularité de cette opération avec Clavister réside dans l’utilisation du prêt d’amorçage-investissement de la BEI, un nouveau produit qui combine les avantages d’un prêt à long terme avec un modèle de rémunération basé sur la performance de l’entreprise. Les opérations de ce type aident à renforcer le capital économique des emprunteurs. Le Plan d’investissement pour l’Europe permet à la BEI de stimuler l’investissement dans des entreprises très innovantes qui, auparavant, n’auraient pas été admissibles à un financement de la Banque.