La Banque européenne d’investissement (BEI) met 50 millions d’EUR à la disposition du fonds de droit tchèque Inven Capital Fund pour la mise en place d’une initiative de co‑investissement pour le financement de la croissance de PME et d’ETI axées sur les technologies énergétiques vertes et intelligentes. Cet apport est complété par une contribution équivalente du fournisseur d’énergie tchèque ČEZ, ce qui porte à 100 millions d’EUR le montant total disponible à des fins de co-investissements en faveur de ces entreprises. L’opération est assortie de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Cette opération s’inscrira à l’appui de projets d’investissement mis en œuvre par des entreprises axées sur les technologies énergétiques vertes et intelligentes et favorisera la mobilisation et le déploiement de nouveaux investissements du secteur privé visant à renforcer l’innovation et le développement durable, ainsi qu’à créer des possibilités d’emploi en Europe. Cette initiative de co‑investissement fournira des liquidités supplémentaires à des PME et des ETI européennes jouant un rôle de premier plan dans le secteur de l’énergie et ayant besoin de capital-risque. Ces entreprises sont généralement dans une phase de croissance et ont besoin d’investissements de démarrage pour innover et élargir leur offre de produits et de services, accroître leur productivité et leur capacité de production et se développer à l’international.

Commentaire de Vazil Hudák, vice-président de la BEI : « Je me réjouis de savoir que cette initiative conjointe unique de co-investissement dotée de 100 millions d’EUR et bénéficiant de la garantie du FEIS permettra à Inven Capital d’accélérer ses investissements en fonds propres. Cela contribuera à renforcer l’assise financière et la croissance d’entreprises européennes de premier plan très innovantes axées sur les technologies énergétiques vertes et intelligentes. »

Commentaire de Maroš Šefcovič, vice-président de la Commission européenne en charge de l’Union de l’énergie : « Une fois encore, nous voyons que le FEIS a un effet stimulant sur l’activité. Il contribue à l’essor des entreprises innovantes axées sur les technologies énergétiques vertes et intelligentes en République tchèque et dans toute l’Europe. Grâce au FEIS, 100 millions d’EUR supplémentaires sont mis à disposition pour leur croissance et pour notre environnement. Avec le FEIS, nous évoluons dans la bonne direction. Dans le cadre du FEIS 2.0, au moins 40 % des projets contribueront directement à l’action en faveur du climat, conformément à nos engagements au titre de l’Accord de Paris. »

Commentaire de Tomáš Pleskač, vice-président du conseil d’administration et responsable des énergies renouvelables et de la distribution chez ČEZ : « Les activités d’Inven Capital ont jusqu’ici beaucoup aidé le groupe ČEZ dans la réalisation de l’un de ses principaux objectifs stratégiques consistant à développer son activité sur les segments de la production d’énergie décentralisée et des énergies renouvelables. Nous sommes très honorés de l’intérêt que la Banque européenne d’investissement manifeste à co-investir dans de jeunes entreprises du secteur de l’énergie, et c’est là un signe de reconnaissance des efforts que nous avons déployés à ce jour. »

Commentaire de Petr Míkovec, directeur général et président du conseil d’administration d’Inven Capital : « Notre partenariat avec la BEI nous permettra d’accéder à des fonds supplémentaires et, partant, de soutenir davantage la croissance future des PME et des ETI européennes innovantes spécialisées dans les technologies vertes. Grâce à ce nouveau financement de la BEI qui vient compléter les fonds engagés initialement par ČEZ, Inven Capital Fund va disposer d’environ 240 millions d’EUR de capital engagé. »