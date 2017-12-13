La Banque européenne d’investissement (BEI) et Flexenclosure – un fabricant suédois de produits de haute technologie pour le secteur des TIC – ont signé un contrat de financement de 10 millions d’EUR à l’appui des activités de recherche-développement et de la stratégie de croissance de l’entreprise. L’opération de la BEI avec Flexenclosure a pu être mise en place grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Le FEIS a été créé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

La téléphonie mobile, les véhicules connectés, le commerce électronique, les transactions financières, l’internet des objets génèrent tous des volumes toujours plus importants de données qui doivent être gérées plus près de ceux qui les créent et les utilisent. La demande qui en résulte en matière d’accès fiable au réseau et de gestion des données augmente rapidement à l’échelle mondiale et Flexenclosure, qui conçoit et réalise des centres de données et des systèmes d’alimentation électrique pour des sites de télécommunications, est extrêmement bien positionnée pour s’appuyer sur cette nouvelle vague de croissance économique.

Le concours de la BEI, qui est assorti de la garantie du FEIS, servira à financer les activités de recherche-développement de Flexenclosure concernant les centres de données modulaires préfabriqués eCentre et les systèmes de gestion intelligente de l’énergie eSite ainsi que sa stratégie globale de croissance. Les systèmes de l’entreprise sont pleinement intégrés, modulaires et adaptables aux conditions locales et leur fiabilité est testée en usine.

« Pour créer des opportunités dans les pays en développement, il faut commencer par connecter les gens, connecter ceux qui ont été déconnectés de l’économie », a déclaré Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord. « Notre prêt à Flexenclosure permettra à l’entreprise d’œuvrer pour le développement durable dans certaines des zones les plus reculées de la planète. Il renferme la promesse d’un meilleur avenir, en particulier pour les jeunes, tout en soutenant les fabricants de l’UE et l’industrie européenne des TIC. »

« Dans de nombreux pays à travers le monde – et en particulier dans les pays en développement – la croissance économique et la prospérité dépendent de plus en plus de l’accès à l’électricité, de la connectivité mobile et de la gestion des données », a déclaré David King, PDG de Flexenclosure. « Ce prêt de la BEI est non seulement une confirmation de notre savoir-faire dans ces domaines, mais il nous donne également les moyens d’explorer les possibilités de nous imposer et de croître sur le nouveau marché géant qui se développe dans le sillage de la numérisation croissante à l’échelle mondiale. »

Commentaire de Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Flexenclosure est une entreprise européenne qui propose ses technologies de rupture et innovantes aux quatre coins de la planète. Je suis très heureux que le Plan d’investissement pour l’Europe soutienne des entreprises technologiques, grandes et petites, dans un grand nombre de secteurs. »

Flexenclosure s’est déjà implantée avec succès en Afrique et dans certaines régions d’Asie et du Pacifique. Plus récemment, elle a obtenu des commandes pour la construction de cinq grands centres de données en Amérique du Sud, notamment en Colombie, au Paraguay, au Chili et en Équateur. Elle vient par ailleurs d’annoncer un partenariat stratégique avec l’opérateur de télécommunications australien Virtutel et envisage à ce titre de construire jusqu’à 20 centres de données de pointe en Australie.