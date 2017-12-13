Lors de sa réunion de décembre qui s’est tenue hier, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé au total 8,9 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 55 projets mis en œuvre en Europe ainsi qu’en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Parmi ceux-ci figurent notamment le tout premier prêt de la BEI en Biélorussie, plus de 3,2 milliards d’EUR en faveur d’investissements réalisés par des entreprises privées dans le monde entier et 2,2 milliards d’EUR pour de nouveaux investissements dans les transports.

Dans le prolongement du succès du Fonds européen pour les investissements stratégiques

Le Parlement européen a voté le renforcement et le prolongement de la durée du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe.

Le règlement instituant le FEIS 2.0 devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018. Il prolongera la durée de vie du FEIS de la mi-2018 à la fin 2020 et portera son objectif d’investissement de 315 milliards d’EUR à au moins 500 milliards d’EUR.

Lors de sa réunion de décembre, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé douze projets bénéficiant de la garantie du FEIS, lesquels devraient permettre de mobiliser 4,3 milliards d’EUR de nouveaux investissements, visant notamment à soutenir l’innovation des entreprises, les transports stratégiques et le financement des PME.

Coopération avec des partenaires financiers en faveur de l’essor des entreprises locales

De nouveaux financements de la BEI approuvés par le Conseil d’administration, pour un montant total de 3,2 milliards d’EUR, serviront à accroître les lignes de crédit et les prêts accordés par les banques et institutions financières, des ressources indispensables aux entreprises privées qui souhaitent se développer et exploiter de nouvelles possibilités. Les nouveaux programmes de financement destinés à appuyer les PME et les ETI incluent des partenariats avec des banques en Grèce, en Italie, en France et en République tchèque, ainsi que dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

En Espagne, un programme de financement spécialisé permettra de soutenir des investissements réalisés par des entrepreneurs indépendants. Les investissements dans le secteur de l’agriculture en Italie et en Irlande bénéficieront également d’un appui spécifique.

Un appui à la modernisation, à l’adaptation et au développement de la filière industrielle

De nouvelles contributions de la BEI en faveur des investissements des entreprises soutiendront le développement de la technologie LED et le recyclage en France, la fabrication d’engrais en Pologne, l’innovation en matière de prothèses auditives au Danemark ainsi que la production d’aluminium en Grèce.

Le Conseil d’administration a également approuvé l’octroi d’un financement en faveur de la construction de nouvelles zones industrielles au Liban.

Renforcement des liaisons de transport

Le Conseil d’administration de la BEI a consenti 2,2 milliards d’EUR de nouveaux financements dans le secteur des transports. Parmi les projets approuvés figurent l’exploitation d’un nouveau matériel roulant interurbain aux Pays-Bas, la modernisation des services ferroviaires régionaux en Slovénie et l’acquisition de nouveaux trains dans les régions italiennes d’Émilie-Romagne et de Lombardie. Les nouvelles ressources en faveur du transport ferroviaire urbain iront notamment à la modernisation des réseaux de tramways en Silésie, l’acquisition de 730 voitures de métro et de tramways à Berlin, la construction de huit nouvelles stations de métro à Sofia et celle d’un contournement ferroviaire autour de Niš, la troisième ville de Serbie.

Le premier prêt à long terme accordé par la BEI pour un projet en Biélorussie servira à soutenir la modernisation de la liaison autoroutière entre Minsk et les frontières polonaise et lituanienne. Ont également été approuvés des prêts visant à améliorer des liaisons routières en Tunisie et au Kosovo et à renforcer la sécurité routière en Ukraine, ainsi qu’un soutien à l’agrandissement du principal aéroport de l’île de La Réunion, dans l’océan Indien.

Amélioration de l’éducation et des soins de santé

Les fonds mis à disposition par la BEI vont permettre de soutenir de nouveaux investissements dans le secteur de l’éducation, notamment en faveur d’écoles dans la ville finlandaise de Tampere et d’universités en Hongrie ainsi que de la Vrije Universiteit d’Amsterdam.

Le Conseil d’administration a en outre confirmé le plus important financement jamais accordé par la BEI en Irlande, qui servira à la construction du nouvel hôpital national pour enfants.

Soutien aux investissements en faveur du climat à l’échelle mondiale

Les nouvelles opérations à l’appui d’investissements liés au climat concernent notamment des jeunes pousses axées sur les énergies intelligentes en Europe, une nouvelle ligne de crédit destinée à appuyer l’action pour le climat au sein d’entreprises situées en République tchèque, de nouveaux financements en faveur de l’énergie solaire et éolienne en Inde, ainsi qu’un programme d’investissement conjoint avec la banque de développement de l’Amérique latine visant à soutenir les secteurs des transports durables, des énergies renouvelables et de l’eau dans la région.

Le Conseil d’administration a également approuvé de nouveaux dispositifs visant à soutenir les investissements en faveur du climat réalisés par des PME agricoles en Afrique du Sud et à lutter contre la désertification.

Des investissements essentiels dans le secteur de l’eau

Fidèle à son rôle de premier bailleur de fonds pour les investissements liés à l’eau, la BEI a approuvé de nouveaux projets dans ce domaine, notamment la modernisation de dispositifs d’irrigation sur une superficie de 60 000 hectares de terrains agricoles au Portugal, de nouveaux investissements à l’appui de techniques innovantes dans le domaine du traitement de l’eau en Espagne ainsi que la remise à niveau et l’agrandissement de réseaux de distribution d’eau dans neuf villes angolaises.

Des projets visant à moderniser le traitement des eaux usées dans la banlieue ouest de Paris et à améliorer les réseaux d’irrigation essentiels pour les petits agriculteurs au Swaziland ont aussi été approuvés.

Amélioration de la qualité de vie dans les villes

Les nouveaux financements approuvés permettront de soutenir des investissements locaux destinés à améliorer les infrastructures et services de base à Athènes, à Bialystok et dans l’agglomération de Dublin, ainsi que d’appuyer la construction de 30 000 logements sociaux abordables en Autriche.

Soutien aux partenariats public-privé

Aucune opération en partenariat public-privé n’a été approuvée au cours de la réunion de décembre.