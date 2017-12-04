© Ramirent

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Ramirent, l'un des principaux groupes finlandais de location de machines et d'équipements de construction, ont signé un accord de prêt de 50 millions d'EUR pour poursuivre la modernisation et l'agrandissement du parc de Ramirent. Cet accord a pu se concrétiser grâce au Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe lancé par le Groupe BEI et la Commission européenne pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

Le prêt de la BEI soutient la stratégie de croissance de Ramirent à l’échelle européenne et son engagement en faveur d'une économie circulaire, puisque le taux d’utilisation des équipements de Ramirent représente plus du double de celui qui correspond à du matériel acquis et non loué. De plus, ce prêt viendra appuyer les projets d’innovation de Ramirent, notamment dans le développement de produits liés à la sécurité de la construction et contribuera à améliorer les performances et l'impact environnemental de son parc en 2018.

« Partager, c’est faire attention» a commenté Alexander Stubb, vice-président de la BEI chargé des opérations de la Banque dans les pays d’Europe du Nord. « Pour la banque de l’UE, l’impact environnemental et l’utilisation raisonnable des ressources rares compte beaucoup. Les modèles économiques basés sur le partage et la réutilisation de biens communs tels que ceux de Ramirent contribuent à prolonger la durée de vie et d'utilisation des produits et ouvrent la voie à une économie plus durable. »

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu ce financement compétitif auprès d'une grande institution financière européenne telle que la BEI sur la base du modèle d'entreprise durable que représente Ramirent. Nous sommes en outre encouragés à continuer d'accroître l'attrait de la location par rapport à la propriété en améliorant nos niveaux de service et notre offre, notamment à l'intention des petites et moyennes entreprises » a ajouté Tapio Kolunsarka, PDG de Ramirent.

« L'accord de prêt conclu avec Ramirent au titre du FEIS est un excellent exemple de la façon dont le Plan d'investissement pour l'Europe finance les stratégies de croissance des entreprises européennes de taille intermédiaire. Couplé à l'engagement de l'entreprise en faveur de l'économie circulaire, cet accord encourage une utilisation plus durable de nos ressources rares et offre des opportunités de croissance et d'emploi dans le secteur des services. J’encourage d’autres entreprises de taille intermédiaire qui cherchent à croître à suivre cet exemple et à saisir également les opportunités offertes par le FEIS » a déclaré Jyrki Katainen, Vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité.

La promotion de l’économie circulaire, dans le cadre de laquelle la valeur des produits, des matériaux et des ressources est maintenue dans l’économie le plus longtemps possible et la production de déchets est réduite au minimum, figure parmi les grandes priorités stratégiques de l’UE. La BEI unit ses forces à celles de la Commission européenne et soutient les États membres dans leur transition vers une économie circulaire en apportant des financements et des services de conseil aux projets en la matière. Au cours des cinq dernières années, la Banque a participé à hauteur de 2,4 milliards d’EUR au cofinancement de projets qui ont eu des répercussions positives en matière de croissance économique durable, de compétitivité et d’emploi.