Le soutien de la Banque européenne d’investissement aux pays du Partenariat oriental a atteint ce jour près de 8 milliards d’EUR de prêts signés, avec la conclusion d’une nouvelle opération à l’appui de l’agriculture, un secteur essentiel en Ukraine. Ce prêt illustre l’engagement constant de la banque de l’UE à l’égard des priorités stratégiques de l’UE dans la région.

À la veille du cinquième sommet du Partenariat oriental, la BEI a signé un prêt d’un montant de 37 millions d’EUR avec la société de participation Astarta-Kyiv. Le financement signé ce jour à Bruxelles soutiendra la modernisation de l’agriculture ukrainienne et l’innovation dans ce secteur, qui est la principale source d’exportation du pays.

Le vice-président de la BEI Vazil Hudák a déclaré à propos de l’opération : « Le soutien aux pays du Partenariat oriental demeure l’une des grandes priorités de la banque de l’UE. Nous nous attachons à renforcer leur compétitivité économique, à améliorer le niveau de vie de leurs citoyens et à les encourager à procéder à des réformes politiques, conformément aux priorités de l’UE. L’accord signé ce jour contribuera à mettre à niveau et à moderniser les infrastructures agricoles en Ukraine, lesquelles revêtent une immense importance pour l’économie du pays, dans la mesure où l’agriculture en est la première source d’exportation. Il s’agit aussi de la première fois que la BEI mettra des fonds à disposition en Ukraine au titre de son dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne. »

Le Partenariat oriental est une initiative conjointe à laquelle participent l’UE et six partenaires d’Europe orientale : l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine. En sa qualité de banque de l’UE, la BEI joue un rôle essentiel dans le Partenariat oriental via l’initiative EU4Business et intervient dans la région depuis 2007 en apportant son appui à des projets qui cadrent avec les objectifs stratégiques de l’UE.

Le concours de la BEI convenu aujourd’hui contribuera à moderniser les infrastructures agricoles et soutiendra ainsi un secteur stratégique de l’économie ukrainienne qui génère environ 20 % du PIB du pays et constitue une source importante d’emplois pour 14 millions de citoyens ukrainiens qui vivent dans des régions rurales.

Le prêt BEI servira à financer le renforcement des capacités de stockage de céréales et de sucre de la société de participation agro-industrielle « Astarta-Kyiv », un exportateur de sucre de premier plan en Ukraine. Dans ce contexte, la BEI fournira, pour la première fois en Ukraine, des fonds au titre de son dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne, auquel l’Ukraine participe en tant que membre associé. La banque de l’UE utilisera InnovFin pour soutenir le développement, par Astarta, de logiciels de gestion agro-industrielle qui porteront sur l’ensemble de la chaîne de valeur agricole.

La disponibilité d’installations de stockage modernes contribuera à la réduction des pertes après récolte et à l’atténuation des effets des conditions météorologiques défavorables. Dès lors, ce financement BEI concourra à la réalisation de l’objectif de la Banque en matière d’action en faveur du climat. Les régions ukrainiennes suivantes figureront parmi celles qui bénéficieront de la modernisation du secteur agricole : Vinnytsia, Poltava et Khmelnytsky.

Informations générales

Le dispositif « InnovFin – Financement européen de l’innovation » est une initiative conjointe du Groupe Banque européenne d’investissement (BEI et FEI) et de la Commission européenne au titre du programme Horizon 2020.

InnovFin vise à faciliter et à accélérer l’accès aux financements pour les entreprises et autres organismes innovants en Europe.

Le volet Innovateurs émergents d’InnovFin comble le déficit d’investissement en R-I dans les États membres qualifiés d’innovateurs modérés ou modestes (conformément au tableau de bord européen de l’innovation) et dans les pays associés au programme Horizon 2020, en améliorant la mise à disposition de financements à risque pour les entreprises à croissance rapide ou axées sur la R-I, les infrastructures de R-I, les infrastructures d’appui à l’innovation et d’autres entités. Ce produit est proposé par la BEI ou via un intermédiaire financier sous la forme de prêts et d’opérations de type apports de fonds propres d’un montant minimum de 7,5 millions d’EUR. http://www.bei.org/products/blending/innovfin/

L’un des principaux freins à la mise en œuvre d’activités de R-I est l’insuffisance des fonds disponibles à des conditions acceptables pour les entreprises innovantes, car leurs investissements font intervenir des produits et des technologies complexes, des marchés non éprouvés et des actifs incorporels.

Pour surmonter ces obstacles, l’UE et le Groupe BEI ont uni leurs efforts afin de mobiliser des financements et de permettre à des entreprises, pour lesquelles il serait autrement malaisé d’obtenir des fonds, d’investir dans la R-I.

À propos de la BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI) est la banque de l’Union européenne. Institution de financement à long terme de l’UE, elle est la seule banque ayant pour actionnaires les États membres de l’UE, dont elle représente les intérêts. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE.

La BEI finance des projets dans les pays du Partenariat oriental en vertu du mandat de prêt extérieur de l’UE. Ce mandat permet à la BEI de disposer d’une garantie couverte par le budget de l'UE pour soutenir des projets présentant un intérêt notable pour cette dernière et pour ses voisins orientaux, dans les domaines du développement du secteur privé local, des infrastructures socioéconomiques et de la lutte contre les changements climatiques. La BEI travaille en étroite coordination avec la Commission européenne et le Service européen pour l'action extérieure afin d’inscrire son soutien dans le prolongement des objectifs globaux de l’UE concernant les relations avec les pays du Partenariat oriental.