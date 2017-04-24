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AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION

Signature(s)

Montant
36 546 252,54 €
Pays
Secteur(s)
Ukraine : 36 546 252,54 €
Industrie : 3 030 047,27 €
Agriculture, pêche, sylviculture : 33 516 205,27 €
Date(s) de signature
23/11/2017 : 3 030 047,27 €
23/11/2017 : 33 516 205,27 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 avril 2017
Statut
Référence
Signé | 23/11/2017
20160873
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
FIRM ASTARTA-KYIV LLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
USD 43 million (EUR 36 million)
USD 87 million (EUR 72 million)
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The promotor is carrying out a number of investments to enlarge grain and sugar storage capacity. The EIB loan is also expected to finance the development of an information technology (IT) solution to improve a series of agricultural processes as part of the InnovFin scheme.

EIB funds are expected to enable the company to improve trade and export logistics by upgrading existing and constructing new grain and sugar silos. As part of the InnovFin programme, the EIB also aims to help the company make use of Ukraine's IT capabilities in order to develop innovative solutions that optimise processes along the agricultural value chain.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The improvement of storage infrastructure will enable Astarta to mitigate the impact of climate change on yield variation.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie au titre du MPE

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION
Date de publication
13 Sep 2017
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
74850308
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20160873
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION - Environmental Impact Assessment
Date de publication
30 May 2018
Langue
ukrainien
Sujet général
Prêts
Numéro du document
84478012
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160873
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - AGRICULTURAL MODERNISATION AND INNOVATION - EIA (In Ukrainian)
Date de publication
12 Jan 2019
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
90116493
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20160873
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Industrie
Régions
Europe orientale, Caucase du Sud
Pays
Ukraine
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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