Réuni plus tôt ce jour à Luxembourg, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé au total 9,2 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 38 projets mis en œuvre dans seize États membres de l’Union européenne et ailleurs dans le monde, notamment en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Ces financements soutiennent, entre autres, des investissements porteurs de transformations destinés à exploiter l’énergie éolienne, en mer comme sur terre, à étendre la couverture de réseaux mobiles à haut débit et à renforcer l’innovation industrielle. De nouveaux dispositifs visant à améliorer les infrastructures liées à l’eau, à construire de nouveaux hôpitaux et à mettre en place de nouvelles liaisons ferroviaires à grande vitesse ont également été approuvés.

Plus de 1,8 milliard d’EUR de nouveaux financements approuvés ce jour viendront soutenir les investissements dans 13 projets bénéficiant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Ces projets portent notamment sur l’élargissement de l’accès à l’internet dans le sud de la France et sur la construction de nouveaux parcs éoliens dans l’est de l’Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et en Irlande.

« La BEI est le premier investisseur multilatéral dans le domaine de l’action en faveur du climat. Alors que les chefs de file de l’action climatique du monde entier sont réunis à Bonn, nous sommes plus résolus que jamais à contribuer aux objectifs climatiques de la COP et aux objectifs de développement durable. Les projets que nous avons approuvés aujourd’hui en sont la preuve. Ils vont du soutien à l’énergie solaire en Inde au reboisement en Chine, en passant par des investissements en rapport avec le climat au sein de l’UE, y compris dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Au cours des cinq prochaines années, nous prévoyons de mettre près de 100 milliards d’EUR à la disposition de projets relevant de l’action en faveur du climat et de continuer à collaborer avec les autres banques multilatérales de développement afin de faire en sorte que tous nos financements soient complémentaires et produisent le plus de résultats possibles », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Soutien à de nouveaux investissements liés au climat dans l’optique de réduire les émissions et la consommation d’énergie

Parmi les nouveaux projets qui devraient être financés par la BEI figurent notamment des investissements liés au climat d’un montant de 3,7 milliards d’EUR. Il s’agit entre autres d’aménagements visant à adapter des infrastructures du secteur de l’eau à l’évolution des régimes météorologiques aux Pays-Bas et au Panama, à réduire la consommation énergétique de l’industrie en Italie et en Allemagne, à accroître l’utilisation de petites centrales hydroélectriques en Grèce, à produire de l’énergie verte à partir de la biomasse en Pologne et en Croatie, à réduire le trafic routier en Espagne et à construire des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle en Autriche.

Appui aux énergies durables et renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique

Au total, 2,6 milliards d’EUR de nouveaux financements consacrés à l’énergie ont été approuvés, notamment en faveur de projets relatifs aux énergies renouvelables, d’investissements destinés à remplacer des postes électriques énergivores en Ukraine et d’un nouveau soutien à des investissements en fonds propres dans des projets relatifs aux énergies durables en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

De nouveaux investissements serviront à renforcer la fiabilité et la sécurité de réseaux énergétiques en Wallonie et en Grèce et à construire de nouvelles réserves pétrolières stratégiques à Chypre.

Soutien aux investissements des petites entreprises

Le Conseil d’administration a approuvé plus de 4,2 milliards d’EUR destinés à encourager des banques partenaires à accorder des prêts à de petites entreprises, notamment en Espagne, en Italie, en Croatie et en Pologne.

De nouvelles initiatives de prêt ciblées financeront les activités en matière d’innovation, de numérisation et d’internationalisation de PME et d’ETI en Espagne.

Amélioration de la vie en milieu urbain grâce à de nouveaux investissements

Un nouveau dispositif financera les infrastructures publiques de base dans des villes de 24 régions de toute la Tunisie.

Amélioration du transport ferroviaire à grande vitesse

Un nouveau prêt de 190 millions d’EUR servira à financer la construction et l’atténuation des incidences environnementales d’une nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse d’une longueur de 120 km au sud de Valence, en Espagne.

Financement de la recherche et de l’innovation dans les entreprises

Par ailleurs, le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus de 937 millions d’EUR de nouveaux financements afin de soutenir la recherche et l’innovation dans des entreprises de l’industrie manufacturière et du secteur de la chimie et de la santé en Finlande, en France, en Bulgarie, en Italie, en Pologne, en Roumanie et aux Pays-Bas.

Amélioration des installations de santé et d’enseignement

De nouveaux financements appuieront également des investissements à long terme dans les infrastructures sociales, notamment dans de nouveaux établissements de soins aux Pays-Bas et dans le domaine de l’éducation aux Pays-Bas et en Italie.

Soutien aux financements public-privé

Parmi les opérations en partenariat public-privé approuvées lors de la réunion de novembre figurent le parc éolien Oweninny en Irlande, le parc éolien en mer Blauwwind aux Pays-Bas et le projet relatif à l’internet à très haut débit dans le département du Var en France.