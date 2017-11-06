La BEI va promouvoir l'éducation scientifique des enfants en finançant la stratégie de croissance de Science4you, une entreprise 100 % portugaise spécialisée dans la conception et la production de jouets scientifiques et éducatifs destinés à améliorer les capacités cognitives des plus jeunes. Par le biais d'un concours de 10 millions d'EUR qui prendra la forme d'un instrument hybride de dette et de capital-investissement (quasi-fonds propres), la banque de l'UE entend contribuer aux investissements de l'entreprise à l’appui de la conception de nouveaux produits et de l’accroissement de ses ventes. L'accord signé ce jour à Lisbonne par Román Escolano, vice-président de la BEI, et Miguel Pina Martins, le PDG et fondateur de Science4you, en présence de Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l'innovation, est garanti par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui est au cœur du plan d'investissement pour l'Europe, aussi appelé le « plan Juncker ».

La plupart des investissements de l'entreprise seront réalisés au Portugal et contribueront à financer l'amélioration des processus de production par l'achat de nouveaux équipements et de nouvelles licences. Le soutien financier de la BEI contribuera également au lancement de nouveaux produits basés sur le concept STEM, qui combine les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques dans la conception de jeux qui permettent aux enfants d’apprendre en s'amusant. Avec ces nouveaux jouets éducatifs qui toucheront un plus grand nombre d'enfants, Science4you poursuivra son expansion vers les marchés externes qui représentent déjà 60 % de son chiffre d'affaires. Dans le même temps, Science4you continuera à élaborer et mettre en place une nouvelle stratégie de commerce électronique pour faire face aux défis futurs.

Ce projet, financé par la BEI et bénéficiant de la garantie du plan Juncker, sera mis en œuvre au cours des trois prochaines années et créera des emplois. Fondée en 2008, l'entreprise emploie actuellement plus de 300 personnes et d’ici la fin de 2020, elle comptera plus de 660 collaborateurs. La plupart de ces nouveaux emplois seront créés au Portugal.

Lors de la cérémonie de signature, Román Escolano, vice-président de la BEI chargé de superviser les opérations de la banque de l’UE au Portugal, a déclaré : « La BEI se réjouit de contribuer aujourd'hui à l'expansion de Science4you, une PME portugaise qui montre qu’investir dans de bonnes idées stimule la création d'emplois et la croissance. En outre, cet accord montre que le soutien financier de la BEI bénéficie non seulement aux projets et aux infrastructures de grande dimension, mais également aux petites entreprises désireuses d'investir dans le développement et l'innovation. L’appui aux PME est l’une des priorités de l’action de la banque de l’UE au Portugal. »

Carlos Moedas, commissaire européen chargé de la recherche, de la science et de l’innovation, a commenté l’opération en ces termes : « Il est très satisfaisant de voir les entreprises portugaises faire un si bon usage du Fonds européen pour les investissements stratégiques, le Portugal se classant actuellement parmi les cinq premiers pays de l'UE en matière d'investissements mobilisés par rapport au PIB. L'accord signé ce jour avec Science4you illustre les incidences positives du plan Juncker sur les PME de toute l'Europe. Dans l'immédiat, ce projet créera plus de 300 emplois au Portugal. À long terme, en investissant dans l’enseignement des disciplines « STEM » pour nos enfants, nous favorisons l’émergence d'une nouvelle génération de scientifiques et d'innovateurs. »

« Science4you poursuit sa croissance, non seulement au Portugal, mais aussi sur d'autres marchés, où nos jouets sont déjà vendus dans plus de 20 000 points de vente de détaillants de référence tels que Target, Harrods et John Lewis. Ce cycle de financement nous permettra de poursuivre notre expansion à l’échelle internationale et de nous concentrer sur de nouveaux outils et sur le marché du commerce électronique, qui est essentiel à la croissance de l'entreprise », a déclaré Miguel Pina Martins, fondateur et PDG de Science4you.

Grâce au soutien du plan Juncker, la BEI est en mesure d’accorder à Science4you les solutions de financement flexibles et avantageuses nécessaires pour accélérer la croissance de l’entreprise et assurer la mise en œuvre de sa stratégie d'innovation. Les investissements dans l’innovation, la recherche et le développement sont l’un des piliers du plan d'investissement pour l'Europe.

Cette année, Science4you a décidé d'agrandir son usine du MARL (marché de gros régional de Lisbonne) afin d'augmenter sa surface de production pour accompagner la croissance de l'entreprise, grâce à un investissement de 3 millions d'EUR sur les trois prochaines années.

“En 2008, nous avons été impressionnés par l'ambition de Miguel Pina Martins de transformer une entreprise 100 % portugaise en une entreprise mondiale. Neuf ans plus tard, la Banque européenne d'investissement rejoint le projet et soutient Science4you à hauteur de 10 millions d'EUR. Je pense que le prêt de la BEI donne un écho retentissant aux résultats que l'entreprise a enregistrés et a grandement motivé notre engagement sur le marché mondial des jouets éducatifs « STEM », a souligné Celso Guedes de Carvalho, PDG de Portugal Ventures, un investisseur en capital-risque qui soutient Science4you.