Lors de la Conférence des régions ultrapériphériques, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Agence Française de Développement (AFD) ont signé le premier contrat de financement d’un projet outre-mer à bénéficier de la garantie BEI sous le plan Juncker. Porté par la SCI Le Toucan 973, le projet bénéficiaire d’un prêt AFD et de la garantie BEI, vise à répondre aux besoins de logements et de prise en charge des personnes âgées en Guyane, à travers la construction d’un complexe innovant, intergénérationnel, comprenant une résidence services seniors, une résidence hôtelière et des services afférents.

La cérémonie de signature s’est déroulée à Cayenne en présence de Jean-Claude JUNCKER, Président de la Commission européenne, de Corina CREŢU, Commissaire européenne à la politique régionale, d’Ambroise FAYOLLE, Vice-Président de la Banque européenne d’investissement (BEI), de Monsieur Rodolphe ALEXANDRE, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, de Laurent FAKHOURY, directeur de l’Agence Française de Développement (AFD) en Guyane, et de Marjorie AVENIERE, porteur de projet.

La Commissaire Corina CREŢU, en charge de la Politique régionale, a declaré: « Je suis ravie de signer ce projet ici en Guyane en présence du Président Juncker, à l’occasion de la Conférence des Présidents des régions ultrapériphériques. La dimension sociale est au cœur du Plan d’Investissement ; ces projets petits par la taille ont un grand impact dans la vie des communautés. Celui-ci créera des emplois mais surtout du lien social dans la région. Dans le cadre de notre nouvelle stratégie pour les régions ultrapériphériques, nous travaillons avec la Banque européenne d’investissement sur une initiative dédiée, pour qu’elles aient plus facilement accès aux Fonds européens pour les investissements stratégiques. »

« Je suis très heureux de signer ce premier projet au titre de notre nouveau partenariat avec l’Agence Française de Développement en Outre-Mer. Notre objectif est d’accélérer le financement de projets en faveur des populations françaises d’Outre-Mer comme ici en Guyane », a souligné le Vice-Président Ambroise FAYOLLE durant la cérémonie de signatures. Grâce à un partenariat inédit de partage de risque avec l’AFD dans le cadre du « plan Juncker », la Banque de l’Union européenne se mobilise pour accompagner les porteurs de projet au cœur des territoires européens même les plus lointains. Le Plan Juncker continue ainsi sa montée en puissance au cœur des régions françaises avec à ce jour 99 opérations approuvées pour un montant total de financements de 7,5 milliards d’euros. »

« Je me félicite de cette signature qui à la fois, concrétise la première intervention de la BEI sur le territoire guyanais, démontre la force et la pertinence de la coopération des outils publics et parapublics, fonds européens - BEI et AFD, en appui d’un projet privé de développement et qui enfin, permet également une réponse qualitative à l’enjeu de l’accompagnement des personnes âgées », a déclaré le Président Rodolphe ALEXANDRE. « Ce projet s’inscrit dans la stratégie d’amélioration des réponses apportées au vieillissement et d’insertion de nos aînés dans la société, menée par la Collectivité Territoriale de Guyane ».

« Ce projet porte des enjeux importants d’avenir comme l’accompagnement des seniors » a déclaré Laurent FAKHOURY durant la cérémonie de signature. « La Guyane est souvent présentée à travers le prisme de sa forte croissance démographique et la jeunesse de sa population, pouvant occulter le fait que le nombre de séniors devrait tripler d’ici 2030 ». « C’est un projet innovant, qui vise à rassembler en un lieu unique à la fois une résidence de services aux seniors (84 logements adaptés), et une résidence hôtelière (40 chambres) 3* dont le financement a pu se concrétiser grâce au soutien des subventions européennes via la CTG, à l’accompagnement de partenaires financiers et à la participation en risque de la BEI. Il s’agit également du premier prêt AFD à une entreprise privée dans le secteur sanitaire et médico-social et du premier financement AFD au bénéfice de l’hébergement des personnes âgées... Ce projet illustre la volonté de l’AFD d’accompagner les projets innovants d’avenir notamment dans le domaine privé ».

Il s’agit d’un financement emblématique qui marque la première garantie de la BEI sous le Plan d’investissement pour l’Europe en faveur de l’AFD en Outre-Mer. S’élevant à 4,8 millions d’euros, ce financement AFD permettra la construction d’un complexe intergénérationnel avec la première résidence seniors du département accessible aux revenus modestes ainsi que la première résidence hôtelière avec leurs services attenants sur la commune de Macouria.

Ce financement permet ainsi de répondre très concrètement aux besoins de logements et de prise en charge et d’accompagnement des personnes âgées en Guyane avec une offre complète de prestations de qualité et accessible à des personnes ayant des revenus modestes. Par ailleurs, ce projet permettra la création d’une vingtaine d’emplois au démarrage de l’exploitation.

Ce financement s’inscrit dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe, appelé plus communément « Plan Juncker » dont la BEI est l’opérateur avec pour objectif la relance de l'investissement dans les pays de l'Union européenne.

Conscients du rôle clef joué par les financements « Juncker » dans les régions ultrapériphériques, l’AFD et la BEI ont signé en décembre 2016 une convention pour développer ce type de financements communs dans les territoires d’Outre-Mer. La garantie européenne permettra ainsi à l’AFD de prendre une part de risque plus élevée dans le financement de projets importants pour le développement économique et la compétitivité de ces départements comme à la vie quotidienne de ses habitants.