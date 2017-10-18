©Richard Willis/ Medical University of Warsaw

Lors de sa réunion tenue ce jour à Luxembourg, le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement a approuvé au total 4,7 milliards d'EUR de nouveaux financements à l'appui de 30 projets mis en œuvre en Europe et dans le monde entier, notamment une enveloppe de 530 millions d’EUR à l’appui de travaux de reconstruction après les catastrophes naturelles qui ont frappé l’Italie.

Les efforts de reconstruction seront déployés après une quarantaine d’événements météorologiques extrêmes survenus dans seize régions d’Italie au cours des trois dernières années. Cela contribuera au financement de la reconstruction urbaine, notamment des logements et des bâtiments publics, ainsi que des petites entreprises et des exploitations agricoles touchées par les catastrophes naturelles récentes.

D’autres interventions approuvées portent sur des projets réalisés dans les secteurs suivants : transports routiers et ferroviaires, énergies renouvelables et interconnexions électriques, innovation industrielle, santé, éducation et énergie solaire hors réseau.

« Nous continuons d’observer une pénurie d’investissements dans l’économie européenne, ce qui nuit à la compétitivité future du continent, ainsi que des déficits du marché dans les possibilités de financement à long terme », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d’investissement. Les nouvelles opérations approuvées ce jour s’inscrivent dans le droit fil de la contribution de la BEI pour combler ces déficits et soutenir des investissements durables dans toute l’Europe et le reste du monde. Mais la Banque est également disposée à aider les régions à se reconstruire après une catastrophe naturelle, comme en témoigne le montage financier approuvé ce jour pour l’Italie. »

Plan d’investissement pour l’Europe

Onze des projets validés par le Conseil d’administration de la BEI bénéficieront du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe et permettront, au total, de soutenir des investissements de 1,6 milliards d’EUR dans quinze pays de l’UE.

Les opérations approuvées aujourd’hui appuient notamment la recherche et le développement en Bulgarie, en Allemagne, en France et au Danemark, ainsi que les transports et les infrastructures sociales en Pologne.

Amélioration des liaisons de transports urbains, régionaux et internationaux

La Banque a approuvé de nouveaux financements pour un total de 1,8 milliard d’EUR à l’appui de huit nouveaux projets dans le secteur des transports routiers et ferroviaires. Ces concours portent notamment sur la modernisation de réseaux routiers et ferroviaires en Pologne, sur la mise en service de nouveaux tramways dans la région de Rhin-Neckar et sur l’exploitation d’un nouveau matériel roulant interurbain sur les lignes reliant Paris et la côte normande.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé des financements destinés au réseau routier encombré de Tunisie qui concernent notamment la construction de huit nouveaux carrefours dans la ville de Sfax.

À l’appui des énergies durables et de la modernisation des réseaux d’électricité

La Banque va également soutenir des investissements dans des parcs éoliens terrestres en Lettonie, ainsi que de nouveaux projets de petite dimension en Italie ayant trait à la géothermie, la biomasse et l’énergie solaire, dans le cadre d’un nouveau programme d’investissements énergétiques totalisant 664 millions d’EUR.

Le Conseil d'administration a également approuvé des projets de financement visant à moderniser l’utilisation et réduire la consommation d’énergie dans le chauffage urbain à Cracovie, à soutenir la construction d’une nouvelle centrale de cogénération de chaleur et d’électricité à Sofia et la mise en place d’une interconnexion électrique de 400 kV entre la Roumanie et Chisinau, la capitale moldave.

Il a également décidé de soutenir un nouveau dispositif permettant de financer des projets liés à l’utilisation efficace de l’énergie et de l’eau dans les habitations privées au Portugal.

Promotion de la recherche et de l’innovation dans les entreprises

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé plus de 495 millions d’EUR de nouveaux financements en faveur de l’innovation dans les entreprises privées. Ces opérations portent notamment sur la modernisation de la production métallurgique en Allemagne et en France, sur l’élaboration de catalyseurs au Danemark et de câbles favorisant l’efficacité énergétique en Italie, ainsi que sur la recherche de nouveaux vaccins en Bulgarie.

Amélioration des établissements de santé et d’enseignement

Reflétant l’engagement de la BEI en faveur d’investissements à long terme dans l’innovation et les infrastructures sociales, le Conseil d'administration a approuvé de nouveaux financements à l’appui de la conception, de la construction et de l’aménagement d’un nouveau centre de simulation médicale à Varsovie et de la modernisation de lycées dans le département français de Seine-Saint-Denis.

À l’appui de la revitalisation urbaine

La BEI a donné son feu vert à des propositions visant à soutenir la revitalisation, la rénovation et la préservation urbaines à grande échelle à Limerick, ainsi qu’au financement d’investissements dans plusieurs villes de Silésie.

À l’appui des investissements des petites entreprises

Le Conseil d’administration a approuvé au total 560 millions d’EUR de nouveaux investissements qui seront gérés en partenariat avec des banques locales. Cela permettra d’améliorer l’accès aux financements pour les petites et moyennes entreprises en Autriche, en Allemagne, en Slovaquie, en Bulgarie et au Portugal.

Aucune opération en partenariat public-privé n’a été envisagée au cours de la réunion d’octobre.