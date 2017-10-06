Amoéba, société innovante qui développe un biocide biologique de rupture capable d’éliminer le risque bactérien présent dans l’eau (légionnelle, pseudomonas, listerias…) a contracté un financement de 20 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI). Le financement de la Banque européenne d’investissement (BEI) est garanti par le Fonds Européen pour les Investissements Stratégiques (FEIS), pierre angulaire du Plan d’Investissement pour l’Europe appelé plus communément plan Juncker.

Ce financement européen va permettre à la société Amoéba d’accélérer sa capacité de production tout en soutenant le développement de son marché à l’international. Il sera également un précieux concours à ses investissements en matière de Recherche, Développement et Innovation (RDI). L’objectif d’Amoéba est en effet de révolutionner le traitement de l’eau par un procédé écologique permettant de protéger l’environnement des produits chimiques. La solution proposée par Amoéba est entièrement naturelle, proposant une alternative plus efficace aux traitements chimiques traditionnellement utilisés dans le monde industriel. Elle répond de surcroît aux nouvelles règlementations en matière de rejets chimiques dans l’environnement. Vu l’étendue du marché mondial des biocides chimiques (21 milliards d’euros), Amoéba se focalise dans un premier temps sur le segment des tours aéroréfrigérantes industrielles (‘TAR’) évalué à 1,7 milliard d’euros.

« C’est un financement qui s’inscrit dans notre action prioritaire en faveur de l’environnement et du soutien à l’innovation a souligné Ambroise Fayolle, Vice-Président de la BEI, durant la cérémonie de signature. Ce financement va permettre à la société Amoéba de soutenir le développement de leur produit innovant et alternatif au traitement de l’eau avec le biocide écologique, et de renforcer leur capacité de production. Ce financement s’inscrit dans le cadre du Plan Juncker dans l’objectif d’accroître nos financements aux petites sociétés innovantes à fort potentiel. Il est également au cœur des priorités du Grand Plan d’Investissement. »

« Ce prêt de la BEI marque l’engagement de l’Europe à soutenir son industrie et son innovation. En retour, Amoéba, industrie du futur, renforcera la compétitivité de l’Europe vis-à-vis d’autres territoires. Il serait difficile de faire émerger les leaders de demain sans cette phase cruciale d’investissement. Au nom d’Amoéba, je remercie la BEI pour la confiance accordée à notre société en phase de pré-commercialisation », a déclaré Fabrice Plasson, Président Directeur Général d’AMOEBA.

Le biocide biologique mis au point par Amoéba est un micro-organisme, prédateur naturel de bactéries pathogènes et des réservoirs tels que le biofilm dans lesquels elles se protègent pour se mettre hors d’atteinte des biocides chimiques. Le produit a subi un processus de validation approfondi et a été testé pendant plus de 10 années cumulées sur des sites industriels en conditions réelles.

La société Amoéba prévoit d‘investir massivement dans sa capacité de production pour faire face à la demande significative de ses clients et ainsi continuer à développer un réseau de distribution déjà bien établi en Europe et sur le continent Nord-américain. Un développement qui aura assurément un impact social en termes de création d’emplois.

Faisant de l’innovation une de ses priorités d’action, le Groupe BEI a consacré 13,5 milliards d’euros d’investissements en soutien à des projets innovants en Europe en 2016, qu'il s'agisse de programmes de recherche de grands groupes ou d’entreprises de taille moyenne ou plus petite. En France, en 2016, 38% des investissements du Groupe BEI ont été́ consacrés au soutien des entreprises, de l’innovation et de la recherche-développement sur un total d’activité s’élevant à 9,3 milliards d’euros.

Le Plan Juncker continue ainsi sa montée en puissance en France avec à ce jour 99 opérations totalisant 7,5 milliards d’euros de financements du groupe BEI, lesquels mobiliseront 35,4 milliards d’investissements supplémentaires.