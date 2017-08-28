La Banque européenne d’investissement (BEI) va prêter 25 millions d’EUR à l’entreprise autrichienne de biotechnologies Apeiron Biologics AG (Apeiron). Ce concours servira à soutenir la mise au point de nouveaux produits pharmaceutiques pour le traitement contre le cancer, en particulier une forme rare touchant les enfants. L’opération menée entre la BEI et Apeiron a été rendue possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel le Groupe BEI et la Commission européenne forment un partenariat stratégique pour renforcer la compétitivité de l’économie européenne.

Andrew McDowell, vice-président de la BEI et responsable des opérations de prêt en Autriche : « Les investissements de la banque de l'UE, au bénéfice de PME à la pointe de la R-D notamment, sont essentiels pour contribuer à renforcer la compétitivité de l’Europe et favoriser une croissance durable. L’opération de la BEI en faveur d’Apeiron témoigne de ce soutien. Apeiron est une entreprise innovante de biotechnologies qui cible d’importants besoins médicaux non satisfaits. Notre prêt, de par sa longue durée et ses conditions de financement favorables notamment, offre une valeur ajoutée élevée en permettant à Apeiron de renforcer sensiblement ses activités de R-D. Il en résultera la création de 5 à 10 postes hautement qualifiés, pour une augmentation de l’effectif d’Apeiron pouvant aller jusqu’à 25 %. »

Hans Loibner, président-directeur général d’Apeiron : « Nous sommes très heureux que la BEI reconnaisse le potentiel d’innovation d’Apeiron dans le domaine de la R-D. Le récent succès que nous avons enregistré avec l’autorisation de mise sur le marché européen de notre projet le plus avancé, conjugué à la mise à disposition de fonds supplémentaires via la BEI, offre des bases très prometteuses pour l’avenir de notre entreprise. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité : « Je me félicite que le Plan d'investissement pour l'Europe contribue à la réalisation des projets novateurs de recherche-développement d’Apeiron visant à mettre au point de nouveaux médicaments. L’accord de ce jour illustre parfaitement les bénéfices réels et tangibles que procure l’engagement de la Commission en faveur de la promotion des investissements, de la recherche et de l’innovation. »