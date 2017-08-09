Les patients atteints du cancer du cerveau le plus agressif, le glioblastome, bénéficieront prochainement d’un accès plus large à une nouvelle forme de traitement, grâce à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI). La BEI et MagForce, une entreprise allemande spécialisée dans des dispositifs médicaux, ont signé un accord de financement de 35 millions d’EUR au maximum sur les trois prochaines années, sous réserve de la réalisation d’une série d’objectifs de performance convenus.

Sans l’intervention du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), cette opération conclue avec MagForce n’aurait pas été possible. Le FEIS est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe dans le cadre duquel la BEI et la Commission européenne collaborent en tant que partenaires stratégiques pour dynamiser la compétitivité de l’économie européenne.

MagForce a mis au point la thérapie NanoTherm, une nouvelle méthode de traitement local des tumeurs solides. Cette méthode consiste à injecter des nanoparticules magnétiques directement dans la tumeur, puis de les chauffer par l’intermédiaire d’un champ magnétique alternant très rapidement. Selon la durée du traitement et les températures atteintes au sein de la tumeur, les cellules tumorales sont soit détruites irrémédiablement, soit sensibilisées pour une thérapie supplémentaire telle qu’une radiothérapie ou une chimiothérapie.

Cette méthode permet de combattre la tumeur de l’intérieur, tout en épargnant les tissus sains qui l’entourent. Les effets secondaires du traitement sont nettement moindres que ceux engendrés par les méthodes courantes actuelles. En outre, la thérapie NanoTherm présente un degré élevé d’efficacité qui a été prouvé dans des études cliniques. Elle a reçu une certification à l’échelle de l’Europe pour le traitement du cancer cérébral et des patients sont déjà traités avec succès en Allemagne.

Le financement de la BEI soutiendra le déploiement de NanoTherm pour le traitement du cancer du cerveau dans toute l’Europe. En outre, il contribuera à appuyer sa validation européenne et mondiale pour le traitement du cancer de la prostate, une autre maladie qui peut être traitée à l’aide de NanoTherm. Par ailleurs, MagForce œuvre à la prochaine génération de nanoparticules qui pourront non seulement générer de la chaleur, mais également servir de vecteurs de transport médicamenteux.

« En 2030, plus de 20 millions de personnes devraient vivre avec un cancer dans le monde, soit 50 % de plus par rapport à 2012 », a commenté Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des opérations en Allemagne. « Le traitement mis au point par MagForce est susceptible d’alléger considérablement le poids de la maladie pour certains de ces patients et je suis fier que l’appui de la BEI aide véritablement à sauver des vies. La banque de l’UE fournit des ressources financières stables et à long terme pour soutenir les activités de R-D de MagForce et permettre à celle-ci d’accélérer la commercialisation de nouveaux traitements. Ce type d’appui aux entreprises innovantes est crucial pour renforcer la compétitivité de l’Europe. »

Ben Lipps, président-directeur général de MagForce, a déclaré : « Nous sommes honorés du soutien accordé à MagForce par le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Ce prêt améliorera grandement notre situation financière et nous aidera à déployer la thérapie NanoTherm de MagForce dans l’ensemble de l’Europe. Il contribuera également au développement et à la commercialisation de solutions contre le cancer de la prostate, ainsi que de la prochaine génération de traitements NanoTherm de MagForce. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « La Commission européenne s’attache à promouvoir les investissements dans la recherche et l’innovation. Je suis ravi que, via l’accord d’aujourd’hui, le Plan d’investissement pour l’Europe contribue à la mise au point de nouveaux traitements complexes pour les patients atteints d’un cancer. Il s’agit d’un exemple très tangible du puissant impact que peut générer le soutien de l’UE à l’appui d’investissements. »