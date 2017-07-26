La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un prêt de 29 millions d’EUR en faveur d’Ospedal Grando S.p.A. en vue de soutenir la conception, la construction et l’exploitation du nouveau centre de soins Cittadella della Salute au sein de l’hôpital Ca' Foncello, à Trévise. Ospedal Grando opèrera dans le cadre d’une concession de 41 ans accordée par l’autorité locale de santé, Azienda Unità Locale Socio Sanitaria (AULSS) 2 Marca Trevigiana.

Cet accord a été rendu possible grâce au soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe ou « plan Juncker » de la Commission européenne.

Le contrat de prêt financera la rénovation de plusieurs immeubles existants et la construction de nouvelles installations. Citons notamment un centre médical d’une capacité de près de 1 000 lits et de nouveaux centres de recherche et de logistique. Les bâtiments nouveaux et rénovés satisferont aux dernières réglementations applicables en matière de sécurité et de construction antisismique, ainsi qu’à des normes énergétiques plus strictes, ce qui se traduira par des économies et des réductions d’émissions de CO 2 .

Le concours signé ce jour sera complété par un second prêt d’un montant de 39 millions d’EUR en faveur d’AULSS, qui vise à financer une partie des subventions publiques allouées pour ce projet. Ce prêt devrait être signé demain, portant à 68 millions d’EUR le soutien total de la BEI au projet de la nouvelle Cittadella della Salute. De plus, les avantages financiers découlant du moindre coût des ressources BEI par rapport à celles d’autres bailleurs de fonds sont alloués pour la première fois à des initiatives à impact social.

Dario Scannapieco, vice-président de la BEI, a commenté l’opération en ces termes : « Le prêt que nous avons signé ce jour témoigne du solide engagement de la BEI et du Plan d'investissement pour l'Europe à renforcer les infrastructures sociales dans toute l’Italie. Des milliers d’habitants de la Vénétie bénéficieront d'installations et de traitements médicaux de pointe, ainsi que de temps d’attente réduits. »

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne chargé de l’emploi, de la croissance, de l’investissement et de la compétitivité, a indiqué : « La construction de centres médicaux et hospitaliers modernes de pointe passe par des investissements importants. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques joue un rôle majeur et croissant en facilitant les investissements dans le secteur social. Le nouvel accord montre que le Plan d'investissement peut avoir des retombées sociales au bénéfice direct de la population de Trévise, tout en stimulant la création d'emplois et la croissance dans toute l’Europe. »

Andrea Rockstuhl, responsable de Lendlease – le principal promoteur d’Ospedal Grando S.p.A. – pour la zone Italie et Europe continentale, a déclaré à son tour : « Ospedal Grando représente une occasion unique de mettre à l’épreuve les principes de l’investissement d’impact dans un projet d'infrastructure d’envergure. Le partenariat avec la BEI permet à Lendlease d’optimiser le financement du projet de sorte à économiser 1,8 million d’EUR, une somme qui est intégralement versée au capital d’un nouveau fonds d’impact dans le but d’investir dans des solutions innovantes en matière de recherche et de santé, avec à la clé des retombées positives plus importantes pour la collectivité. »