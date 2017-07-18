La Banque européenne d’investissement (BEI) et Banco Santander ont signé deux accords, au titre de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, destinés, d’une part, à faciliter les prêts aux PME espagnoles et, d’autre part, à contribuer à l’essor des investissements dans les énergies renouvelables.

Le premier de ces accords est un nouvel instrument de la BEI visant à répartir le risque de crédit entre les deux institutions. Cet instrument financier permettra à Banco Santander d’accroître sa capacité de prêt pour le financement de nouveaux investissements de PME espagnoles, qui pourront ainsi bénéficier des conditions avantageuses liées aux ressources de la BEI à la fois en matière de durée d’amortissement et de taux d’intérêt.

Plus précisément, la participation de la BEI à un portefeuille de prêts de 500 millions d’EUR permettra à Banco Santander de faciliter le financement de projets de PME pour un montant total de 1 milliard d’EUR. L’objectif de ce financement est d’appuyer la compétitivité des entreprises espagnoles en vue de stimuler la croissance économique et la création d’emplois.

Appui aux énergies renouvelables et aux infrastructures

Par ailleurs, la BEI et Banco Santander ont signé un nouvel accord de partage des risques afin que Banco Santander finance de nouveaux projets dans les énergies renouvelables pour un coût d’investissement de 400 millions d’EUR au minimum. De plus, dans le cadre de cette opération, la BEI prendra une participation dans un portefeuille de prêts de Banco Santander totalisant 200 millions d’EUR de projets dans les énergies renouvelables et les infrastructures.

Ces deux accords ont été signés dans le cadre de la garantie du Plan d’investissement pour l’Europe, ce qui permettra à la BEI, par l’intermédiaire de Banco Santander, d’accorder aux PME espagnoles et à de nouveaux projets les financements nécessaires pour accélérer les investissements dans des activités économiques qui peinent à obtenir des crédits.