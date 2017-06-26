La coopérative basque va investir dans les activités de RDI de son centre MTC en vue d’élaborer des composants présentant de nouvelles fonctions, textures et couleurs.

Les nouveaux composants mis au point par Maier seront produits de manière plus durable et respectueuse de l’environnement et contribueront à réduire le poids et la consommation des véhicules ainsi équipés.

Maier renforcera sa compétitivité pour être en mesure de desservir de nouveaux clients de catégorie « Premium ». En outre, l’entreprise mettra en œuvre un programme d'internationalisation pour accroître sa présence sur plusieurs marchés, comme l’Europe orientale, la Chine, l’Inde et le Mexique.

La Banque européenne d'investissement (BEI) va prêter 25 millions d’EUR à Maier, une société membre de la fédération de coopératives MONDRAGON et leader européen dans le domaine de la conception et de la fabrication d’éléments de décoration pour l’industrie automobile. Román Escolano, vice-président de la BEI, et Martín Ugalde, le directeur général de Maier, ont signé à Ajangiz, au Pays basque, un accord de prêt de 25 millions d’EUR au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le FEIS est le pilier central du Plan d’investissement pour l’Europe, connu sous le nom de « Plan Juncker ».

Grâce au concours de la BEI, Maier pourra réaliser les investissements RDI requis dans son centre d'innovation à Guernica, où l’entreprise mettra en œuvre de nouvelles technologies qui lui permettront d’élaborer des composants destinés à répondre à la demande de pièces techniques pour différentes fonctions dans les véhicules construits, ainsi que des éléments de décoration présentant de nouvelles textures et de nouvelles teintes issues de procédés de fabrication plus durables et respectueux de l’environnement. L’innovation au service de l’élaboration et de la production de ces nouveaux composants contribuera en outre à réduire à la fois le poids des véhicules et leur consommation de carburant.

Amélioration de la compétitivité

Ce projet cofinancé par la BEI a également pour objectif d’améliorer la compétitivité de l’entreprise en appuyant le renforcement de sa capacité de production dans ses centres situés en Espagne, en Italie et en République tchèque afin de pouvoir desservir de nouveaux clients « premium ». Parallèlement, Maier met en œuvre un programme d'internationalisation pour accroître sa présence sur plusieurs marchés, comme l’Europe orientale, la Chine, l’Inde et le Mexique. Concrétisant un financement assorti de conditions avantageuses, tant concernant les taux d'intérêt que la durée, l’accord de prêt signé ce jour permettra d’accélérer la réalisation des investissements nécessaires pour que Maier puisse bénéficier des nouvelles perspectives commerciales dans son secteur d’activité.

Il s’agit de la première opération menée dans le cadre du programme de prêts pour les ETI d’Espagne et du Portugal, un programme de financement de la BEI spécifiquement destiné aux entreprises de taille intermédiaire (comptant jusqu’à 3 000 employés). Grâce au soutien du plan d'investissement pour l'Europe, cette ligne de crédit permet d’appuyer les investissements visant des projets qui, par leur structure ou leur nature, présentent un profil de risque plus élevé et contribuent à renforcer la croissance économique et l’emploi. Concrètement, on estime que les nouveaux plans d'investissement de Maier permettront de créer 250 nouveaux emplois dans la recherche et le développement pendant la phase de mise en œuvre.

« Cet accord de prêt illustre la ferme détermination de la BEI à l’égard de l’avenir des entreprises qui requièrent des investissements importants pour continuer à innover dans des secteurs très concurrentiels. Cette tendance bénéficie globalement à toute l’économie espagnole, ainsi qu’à l’essor de l’Europe », a déclaré Román Escolano, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature. « Mais il s’agit également d'un accord qui aura des incidences positives sur la création d'emplois. De fait, grâce aux investissements financés par la BEI, l’entreprise pourra proposer de nouveaux produits à ses clients et pénétrer de nouveaux marchés, renforçant ainsi sa compétitivité par des procédés de production plus efficaces et respectueux de l’environnement ».