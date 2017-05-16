©Mercedes Landete/ Municipality of Barcelona

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé ce jour un total de 10,8 milliards d’EUR de nouveaux financements à l’appui de 43 projets dans les domaines de l’énergie, du logement social et du soutien aux entreprises et à l’innovation dans toute l’Europe et dans le reste du monde.

« La BEI continue à agir au bénéfice des citoyens européens en mobilisant de nouveaux investissements destinés à améliorer les perspectives économiques. Les projets financiers avalisés aujourd’hui soutiendront la construction de nouveaux logements pour des milliers de familles et permettront d’introduire l’accès internet à haut débit dans de petites villes et des zones rurales dans toute l’Europe », a souligné Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Le Plan d’investissement pour l’Europe à l’appui de projets dans les secteurs du logement, de l’internet, des transports et de l’énergie

Seize des projets validés par le Conseil d’administration de la BEI bénéficieront du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe et permettront, au total, de soutenir un investissement global se montant à 10 milliards d’EUR dans neuf États membres de l’UE.

On estime à ce jour que les financements du Groupe BEI au titre du Plan d’investissement pour l’Europe devraient mobiliser des investissements supérieurs à 193 milliards d’EUR dans l’ensemble des 28 États membres de l’UE.

Les projets approuvés aujourd’hui appuient notamment les trains régionaux en Autriche, les logements sociaux en Espagne, en France et en Pologne, l’innovation en matière d’énergie renouvelable, le transport et la distribution d’énergie en France, en Italie et au Portugal, ainsi que l’internet à haut débit en France et en Suède.

« Le Plan d’investissement pour l’Europe va bon train. Grâce à la garantie budgétaire de l’UE, la BEI et le FEI financent des investissements dans de nouveaux secteurs, travaillent avec de nouveaux clients et promoteurs, et exercent un effet de catalyseur sur les investissements privés. Je me félicite vivement du vote de la commission des affaires économiques du Parlement européen, qui s’est prononcée, hier, en faveur du prolongement du cycle de vie du Plan d’investissement pour l’Europe. Il s’agit là d’une reconnaissance explicite de l’incidence et des bienfaits du Plan. L’UE montre qu’elle est déterminée à remédier au déficit d’investissement et à soutenir l’investissement aussi longtemps que cela s’avérera nécessaire », a poursuivi Werner Hoyer.

Favoriser l’investissement pour aider les entreprises à croître et à innover

Le Conseil d’administration de la BEI a donné son aval à d’autres nouveaux projets, pour un montant total de 3,3 milliards d’EUR, qui sont destinés à soutenir l’investissement des entreprises en Autriche, en Finlande, en Italie, en Lettonie, en Pologne, en Espagne et au Portugal, en partenariat avec des banques et des établissements financiers locaux.

Parmi ces projets figurent des investissements visant à réduire les émissions et à améliorer l’efficacité énergétique avec le concours de banques partenaires en Pologne et en République tchèque, ainsi que le financement d’entreprises agricoles en Espagne.

Des logements sociaux en plus grand nombre et de meilleure qualité

Des propositions ayant pour objet la construction de milliers de nouveaux logements et la réduction des factures énergétiques dans les logements existants ont été approuvées, notamment le financement de projets de logements sociaux en France, en Espagne et en Pologne, pour un total de 1,4 milliard d’EUR, somme qui devrait permettre de soutenir la construction de plus de 52 000 nouveaux logements.

Ouvrir de nouvelles perspectives grâce à un accès à l’internet plus rapide

Un accès fiable à un internet à haut débit est essentiel pour faire en sorte que l’ensemble des citoyens et des entreprises tirent parti de l’économie numérique. La BEI a donné son accord à plus de 1,2 milliard d’EUR de nouveaux financements en faveur des équipements à haut débit en France et en Italie, du raccordement de 460 000 foyers et entreprises à la fibre optique en Espagne et de l’extension du très haut débit en Allemagne.

Améliorer les transports durables

Le Conseil d’administration a approuvé 2,2 milliards d’EUR de financements en faveur des transports durables. Ainsi, la Banque soutiendra notamment les trains régionaux en Autriche, le renforcement de la sécurité aéroportuaire en Espagne et le développement des transports urbains à Tampere et à Naples. Elle cofinancera également des investissements dans les transports en Roumanie, aux côtés des Fonds structurels de l’UE.

Soutien aux investissements dans les secteurs de l’eau et de l’énergie et des entreprises privées à l’extérieur de l’UE

Le Conseil d’administration a aussi validé un appui au financement à long terme de projets à l’extérieur de l’Europe, dont un soutien à la modernisation de l’approvisionnement en eau et de la gestion des eaux usées à Tbilissi, à l’investissement des entreprises au Maroc et à l’amélioration de la distribution d’énergie au Paraguay.

En outre, le Conseil d’administration a entériné une contribution de 100 millions d’EUR en faveur d’un nouveau programme de prêts consacré à l’action pour le climat et mis en œuvre en partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes. Ce programme soutiendra des projets d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets dans les petits États insulaires de la région.

La réunion du Conseil d’administration de la BEI de cette semaine faisait suite à une réunion du comité d’investissement du FEIS qui s’est tenue le 15 avril. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 14 projets que le comité d’investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe bénéficiant de la garantie du budget de l’UE et de la BEI.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient aboutir dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de la garantie du budget de l’UE, doivent être approuvés par le Conseil d’administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés. Les prêts et garanties avalisés par le Conseil d’administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d’investissement, qui se compose des ministres des finances des 28 États membres de l’Union européenne, tiendra sa séance annuelle le 23 mai, à Bruxelles.