©Alicja Chytla/ MariaDB

La Banque européenne d'investissement (BEI) a annoncé un financement de 25 millions d'euros pour MariaDB, l'entreprise qui développe la base de données open source éponyme, à la croissante la plus rapide du marché. L'objectif est de soutenir la prochaine phase de croissance et d'innovation de l'entreprise en matière de bases de données. Cette opération de la BEI est garantie dans le cadre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le moteur du Plan d'investissement de la Commission européenne pour l'Europe, dont le but est de relancer l'investissement dans les projets stratégiques du territoire.

Ce premier financement de la BEI à MariaDB permettra de renforcer l'innovation des produits que MariaDB propose à sa clientèle internationale, et de développer ses équipes ventes et marketing à travers l'Europe, l'Amérique et l'Asie. En Europe, plus particulièrement, MariaDB étendra son activité avec l’embauche de nouveaux ingénieurs à Helsinki.

Si les estimations des analystes divergent à propos du marché des bases de données, tous s'accordent sur le fait qu’une réorganisation de fond va déstabiliser les fournisseurs installés en raison de la tendance mondiale des entreprises à adopter des bases de données Open Source et modernes. Des entreprises comme Telefonica, DBS Bank, Teleplan et d’autres, sont en train de réarchitecturer leur infrastructure pour réduire leurs coûts et moderniser leur activité. Les estimations du marché concernant l'adoption de solutions Open Source et la croissance du marché des bases de données sont les suivantes :

Le cabinet d'analyse IDC estime le marché mondial à 50 milliards de dollars en 2017, contre 40 milliards en 2015, d'après ses prévisions pour le marché mondial des bases de données.*

Gartner estime que plus de 70% des nouvelles applications internes seront développées à partir de bases de données Open Source, tandis que 50% des systèmes de gestion de bases de données commerciaux se convertiront à l'Open Source d'ici 2018.**

Le taux d'adoption des bases de données Open Source est passé de 35% il y a 4 ans à un nouveau record atteignant 46% selon DB-engines, une initiative qui s'intéresse à la popularité des SGBD.

Le Vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle, notamment en charge du fond FEIS et de l'innovation, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à MariaDB pour cette opération majeure qui permettra à la banque de l'UE de soutenir un éditeur de logiciels européen, particulièrement innovant avec un potentiel de croissance significatif. C'est aussi la mission du Plan d'investissement pour l'Europe que de renforcer la compétitivité globale de l'Europe en soutenant des opportunités d'embauches hautement qualifiées et en renforçant la position de l'Union dans un rôle de fournisseur de technologies de premier ordre. »

Michael Howard, CEO de MariaDB Corporation, déclare : « L'investissement de la BEI va accélérer notre capacité à étendre les fonctionnalités de nos produits et à continuer de développer celles qui feront de MariaDB la solution la plus facile à utiliser, à étendre et à déployer dans n'importe quel environnement. Ce financement s’inscrit dans une stratégie en plusieurs temps pour renforcer MariaDB en Europe, en Amérique et en Asie, il facilitera la prochaine phase de croissance de l'entreprise. »

Le Vice-président de la Commission européenne Jyrki Katainen, en charge de l'emploi, de la croissance, de l'investissement et de la compétitivité, déclare quant à lui : « développer de nouveaux produits et de l’innovation exige un investissement soutenu. Je suis enchanté que le Plan d'investissement dégage des fonds pour faciliter le programme de développement de MariaDB qui prévoit de renforcer son équipe technique ainsi que ses activités commerciales et marketing au niveau international. L'intérêt pour l'innovation et la recherche ainsi qu'une présence sur de nouveaux secteurs aideront l'entreprise à réussir sur un marché hautement concurrentiel. »