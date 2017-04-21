La Banque européenne d’investissement et la banque néerlandaise ABN AMRO vont signer ce jour un accord portant sur le financement d’investissements pour l’écologisation de la flotte européenne. Cet accord-cadre est le premier conclu avec une institution financière aux Pays-Bas. Il est soutenu au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe et a pu être mis en place grâce au FEIS (Fonds européen pour les investissements stratégiques), élément central du Plan d’investissement pour l’Europe de la Commission Juncker.

Cet accord-cadre de garantie a pour objectif de permettre aux promoteurs de projets durables dans le secteur du transport maritime de bénéficier de conditions de financement favorables grâce à la note AAA de la BEI. Le dispositif est ouvert à la fois aux projets de modernisation de navires existants et aux projets prévoyant la construction de nouveaux navires présentant un aspect innovant sur le plan écologique, tant dans la navigation fluviale que dans la navigation maritime.

« La Banque a reçu un signal clair du marché révélant un déficit de financement pour l’écologisation de la flotte », a déclaré Pim van Ballekom, vice-président de la BEI. « Grâce au Plan d’investissement pour l’Europe qui lui permet de prendre davantage de risques, la BEI a pu créer un nouvel instrument pour soutenir les compagnies de navigation dans leur mise en conformité avec les normes européennes en matière de durabilité. Il s’agit du second accord conclu dans le cadre du programme de garantie pour le transport maritime vert, d’un montant de 750 millions d’EUR, qui a été mis en place au titre du FEIS au terme de nombreuses discussions avec des contreparties néerlandaises du secteur public et privé. Nous encourageons réellement les armateurs à en faire usage de sorte que nous puissions le mettre en œuvre dans d’autres pays également. »

Daphne de Kluis, directrice générale responsable de la clientèle commerciale chez ABN AMRO, s’est exprimée en ces termes : « Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir le plan Juncker avec cette initiative. Le dispositif mis en place par la BEI est une incitation supplémentaire pour ABN AMRO à encourager nos clients du secteur de la navigation à rechercher des solutions durables. Il s’inscrit dans le droit fil des efforts que nous déployons pour promouvoir des solutions durables dans ce secteur important. »

Violeta Bulc, commissaire européenne aux transports, a déclaré : « Le financement de la transition vers des systèmes et réseaux de transport plus durables nécessite un engagement à investir. L’accord signé ce jour démontre que le Plan d’investissement peut jouer un rôle important dans la mobilisation de financements privés à l’appui de cette transition. »

Ce programme qui comporte un risque sectoriel est destiné à des projets qui permettront d’améliorer la performance environnementale des navires de transport en diminuant les émissions polluantes ainsi que la consommation de carburant. Les projets doivent être proposés à ABN Amro Bank et seront évalués au regard de leurs critères d’admissibilité et d’acceptation du risque.