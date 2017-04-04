©Richard Willis/ University of Latvia 2017

Le Conseil d'administration de la Banque européenne d’investissement a autorisé ce jour 4,1 milliards d’EUR de nouveaux financements au total. Ce montant comprend des financements à l’appui des transports durables, de la santé, de l’éducation, de la recherche menée par les entreprises, ainsi qu’un soutien pour les prêts aux petites entreprises accordés par les partenaires financiers locaux de la Banque en Europe et dans le monde entier.

« En cette période où domine l’incertitude économique et politique, il faut chercher à renforcer le rôle des banques multilatérales telles que la BEI », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement. À maintes occasions, au cours des dernières semaines, la BEI a souligné l’impact considérable et les avantages uniques de son action en Afrique, en Asie et en Amérique latine, de même que dans l’ensemble de l’Europe. Aujourd’hui, nous avons réaffirmé notre engagement en faveur de l’action pour le climat et de la résilience économique mondiale en approuvant des prêts pour plus d’un demi-milliard d’EUR qui appuieront des projets dans le monde entier. Et cela, sans pour autant relâcher les efforts considérables que nous déployons pour relancer l’investissement en Europe grâce au Plan d'investissement pour l'Europe.

Réunis au siège de la Banque européenne d'investissement à Luxembourg, les représentants des 28 États membres, qui sont les actionnaires de la BEI, ainsi que les représentants de la Commission européenne, ont approuvé de nouveaux financements pour 29 projets distincts, dont 8 qui seront réalisés à l’extérieur de l’UE.

Un soutien du Plan d'investissement pour l'Europe à l’appui de projets de transformation dans le secteur de l’énergie et de projets de recherche

Six projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI bénéficieront d’un financement au titre du Plan d'investissement pour l'Europe, l’investissement total soutenu se montant à 590 millions d’EUR.

Les projets appuyés portent notamment sur le secteur hospitalier et de la recherche en matière de santé en Roumanie, en France et en Italie, la recherche universitaire en Lituanie, des investissements destinés à améliorer l’efficacité énergétique des logements et à soutenir les petites entreprises en Espagne, ainsi que sur des travaux de recherche-développement menés par des entreprises en Italie.

Investissements dans des infrastructures stratégiques

Plus d’un milliard d'EUR seront alloués sous la forme de nouveaux prêts pour l’extension et la modernisation du métro de Varsovie. Le Conseil d’administration a également approuvé des concours destinés à soutenir l’amélioration des services municipaux à Tallinn, la rénovation d’un hôpital universitaire à Kuopio, en Finlande, le déploiement de télécommunications 4G en Pologne, la modernisation de la distribution d'électricité en Italie et aux Pays Bas, ainsi que le financement par crédit-bail de nouvelles locomotives en Allemagne, en Autriche et en Italie.

Réduction de la facture énergétique relative aux bâtiments publics et aux logements privés

La BEI a donné son feu vert pour de nouveaux financements relatifs à la rénovation de bâtiments et à la réduction des dépenses énergétiques dans des logements privés en Espagne, ainsi qu’à la construction de logements sociaux à Berlin, de bâtiments publics dans la capitale arménienne Erevan et de bâtiments innovants à consommation d’énergie nulle en Suède.

Soutien à l’investissement des entreprises et financements pour les petites entreprises

Le Conseil d'administration a approuvé des prêts pour des travaux de recherche menés par des entreprises de premier plan en Espagne, en Italie et en France. Il a également avalisé des financements nouveaux à l’appui des investissements des petites entreprises en Allemagne, en Espagne, en France et aux Pays-Bas.

Promotion de l’action en faveur du climat et des entreprises privées à l’extérieur de l’UE

La BEI a alloué 662 millions d’EUR à des projets réalisés à l’extérieur de l’UE.

Ces fonds sont destinés à soutenir un investissement industriel et des aménagements urbains au Maroc, des transports durables au Nicaragua, des entreprises privées au Liban et en Nouvelle-Calédonie, ainsi que des investissements relatifs à la protection du climat au Mexique, au Liban et dans l’ensemble de l’Afrique.

La réunion du Conseil d’administration de la BEI de cette semaine faisait suite à une réunion du comité d’investissement du FEIS qui s’est tenue le 3 avril. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 6 projets que le comité d’investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe bénéficiant de la garantie du budget de l’UE et de la BEI.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient aboutir dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de la garantie du budget de l’UE, doivent être approuvés par le Conseil d’administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d’administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.