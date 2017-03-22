La Confindustria et la Banque européenne d'investissement (BEI) ont signé ce jour à Rome un accord-cadre de collaboration visant à soutenir les programmes de financement d’entreprises italiennes de toutes dimensions, grâce à la mise à disposition des instruments proposés par la BEI, l’accent étant mis sur le Plan Juncker et InnovFin. Cet accord, qui aura une durée de 3 ans et dont l’objectif est de faciliter l’accès aux financements BEI d'un éventail d’entreprises de taille intermédiaire plus large que par le passé, sera signé par le président de la Confindustria, Vincenzo Boccia, et le vice-président de la BEI, Dario Scannapieco.



L’accord prévoit en particulier :

que la Confindustria fasse connaître auprès de ses organisations associées les différents types de prêts et de garanties que propose le Groupe BEI, notamment au moyen d’une série d’initiatives spécifiques mises en œuvre sur le territoire italien. Une attention particulière sera portée, en particulier, aux entreprises de taille intermédiaire et aux PME dont les programmes d’investissement portent sur la croissance durable et l’emploi, la recherche-développement, la lutte contre les changements climatiques, la protection de l’environnement et la culture, ou encore les infrastructures stratégiques, ou qui réalisent des projets dans les zones de convergence ;

que les mesures envisagées au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) soient concrétisées en Italie : dans le cadre du FEIS, 60 milliards d’EUR de prêts doivent être alloués dans l’ensemble de l’Europe à l’horizon 2018, ce qui devrait se traduire par un volume d’investissements 315 milliards d’EUR pour les entreprises ;

que la Confindustria informe son réseau d’associations sur les différents programmes gérés par la BEI et établisse, sur la base des critères régulièrement fournis par la BEI, une cartographie nationale ou régionale des entreprises plus structurées qui pourraient bénéficier d’interventions directes au titre du FEIS et d’InnovFin ;

que la BEI s’engage à évaluer les entreprises et les projets qui lui seront soumis par la Confindustria et à aider cette dernière à faire connaître en Italie les instruments financiers qu’elle propose. En outre, la BEI fournira aux entreprises, via la plateforme européenne de conseil en investissement (European Investment Advisory Hub), une assistance pour la préparation de leurs projets d’investissement.

Le Groupe BEI a affecté pour l’Italie plus de 200 milliards d’EUR au total de prêts à compter du démarrage des activités et un flux annuel de plus de 11 milliards d’EUR de 2013 à ce jour. Grâce à sa note triple A qu’elle peut faire valoir lors de la collecte de ressources sur les marchés internationaux, la BEI (qui est une institution à but non lucratif) peut accorder des financements à long terme assortis de conditions avantageuses. À ses produits habituels sont venus s'ajouter récemment des instruments qui permettent d’abaisser le volume minimal applicable pour des prêts directs et d’accroître le niveau de risque pris par la BEI, à savoir InnovFin et le Plan d'investissement pour l'Europe (appelé aussi « Plan Juncker »).

InnovFin est un programme de financement et de conseil visant à soutenir des projets de recherche-développement et des entreprises innovantes qui mobilisera 24 milliards d’EUR de prêts dans l’ensemble de l’Europe d’ici à 2020. Quatre types de prêts sont proposés dans le cadre de ce programme pour appuyer les grandes entreprises (25-300 millions d’EUR) mais aussi les PME (de 25 000 EUR à 7,5 millions d’EUR).