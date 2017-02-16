Des prêts-cadres à l’appui de collectivités locales pour plus de 630 millions d’EUR.

Les PME, les télécoms et le secteur éditorial vont bénéficier d’un soutien dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

L’année dernière, le Groupe Banque européenne d’investissement a prêté 2,02 milliards d’EUR à l’appui de projets réalisés en Suède. Sur cette enveloppe globale, 1,7 milliard d’EUR ont été apportés sous forme de prêts de la Banque européenne d’investissement, le solde reposant sur des opérations de garantie menées avec des intermédiaires suédois et sur des investissements dans des fonds de fonds réalisés par le Fonds européen d’investissement (FEI).

« Nous sommes fiers d’avoir contribué, encore plus qu’en 2015, à la compétitivité de l’économie suédoise. Nous entendons mettre à profit notre solide coopération avec des promoteurs de projets et des investisseurs suédois. La BEI est disposée à mobiliser son savoir-faire technique et financier et continuera à travailler dans l’intérêt des Suédois », a déclaré Jan Vapaavuori, vice-président de la BEI.

En 2016, pas moins de huit entreprises différentes ont contracté des prêts pour financer l’expansion de leurs activités de R-D et d’autres plans d’activité innovants. Le bureau de la BEI à Stockholm, en tant que creuset d’opérations, a contribué à renforcer les relations avec des promoteurs de projets suédois et des autorités du pays pour favoriser la diversification du portefeuille de la Banque en Suède. Le FEI a intensifié son soutien aux entreprises de petite dimension du pays en signant huit accords représentant un engagement total de 318 millions d’EUR dans 3 opérations d’apport de fonds propres (188 millions d’EUR), 3 opérations de garantie (125 millions d’EUR) et 2 opérations de microfinancement (6 millions d’EUR). Cela devrait contribuer à mobiliser 1 milliard d’EUR en financements à risque à l’appui de PME suédoises.

Le Groupe BEI a adopté sa stratégie en matière d’égalité hommes-femmes en 2016. Cela signifie que désormais, les opérations de prêt de la BEI seront structurées de manière à intégrer la protection des droits des femmes dans la procédure habituelle d’audit préalable de la Banque. Les objectifs ainsi poursuivis sont l’accroissement des incidences positives des opérations de la BEI sur l’égalité des sexes et la promotion ciblée de l’autonomisation économique des femmes par le biais, notamment, de l'amélioration de leur accès à l’emploi et aux services financiers.

Plan d'investissement pour l'Europe

La garantie mise en place au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques a permis au Groupe BEI d’intensifier ses activités de financement d’opérations innovantes et présentant un risque accru. En Suède, cela s’est traduit par le soutien à de nombreuses PME grâce à des financements du FEI mis à disposition par l’intermédiaire d’institutions financières locales et par des prêts de la BEI consentis à l’appui de la numérisation du modèle commercial de Bonnier et du déploiement du réseau 4G de Tele2. Au total, quelque 1,03 milliard d’EUR de financements au titre du FEIS ont déjà été approuvés depuis le lancement du Plan d'investissement pour l'Europe en 2015, ce qui devrait contribuer à la mobilisation, au total, de 3,49 milliards d’EUR d’investissements dans l’économie suédoise.

On compte à ce jour onze opérations de financement à l’appui de la Suède dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe, sachant que les investissements de la BEI sont assortis d'une garantie fournie sur le budget de l’UE.



Informations générales

Le Groupe Banque européenne d’investissement est constitué de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Il a son siège à Luxembourg. La BEI est l'institution de financement à long terme de l'Union européenne (UE), ses actionnaires sont les États membres de l'UE. Elle met à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de l'UE. Au cours de la seule année 2016, la Banque a prêté près de 1,7 milliard d'EUR à l'appui de projets réalisés en Suède dans différents secteurs, comme la recherche, l'industrie et l'aménagement urbain. La stratégie du Groupe BEI en matière d’égalité hommes-femmes est disponible ici.

La mission première du FEI est d'aider les microentreprises et les PME européennes à accéder aux financements. Le FEI conçoit et déploie des instruments de capital-risque, de capital de croissance, de garantie et de microfinance destinés spécifiquement à ce segment du marché. Par son action, le FEI favorise la réalisation des objectifs de l’UE en faveur de l’innovation, de la recherche-développement, de l’esprit d’entreprise, de la croissance et de l’emploi. De plus amples informations sur les activités du FEI dans le cadre du FEIS peuvent être consultées ici.

Le Plan d'investissement pour l'Europe est l’une des priorités absolues de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Il entend dynamiser les investissements en Europe pour créer des emplois et favoriser la croissance en rationalisant davantage l’utilisation des ressources financières nouvelles et existantes, en levant les obstacles à l’investissement et en apportant de la visibilité et une assistance technique aux projets d’investissement.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) est l’élément central du Plan d’investissement pour l’Europe. Il fournit une garantie couvrant les premières pertes, ce qui permet à la BEI d’investir dans davantage de projets, souvent plus risqués. Il produit déjà des résultats concrets. Les projets et accords qui ont été approuvés pour un financement au titre du FEIS jusqu’à présent devraient permettre de mobiliser près de 169 milliards d’EUR d’investissements au total dans les 28 États membres et de soutenir quelque 387 000 PME.

En septembre 2016, le président Juncker a proposé de prolonger le cycle de vie du FEIS en augmentant sa force de frappe et sa durée et en consolidant ses atouts. Découvrez ici les dernières statistiques sur le FEIS, ventilées par secteur et par pays.