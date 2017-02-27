« La Banque européenne d’investissement accompagne le développement économique de la Pologne depuis 1990. Nous y soutenons les investissements qui visent à renforcer la compétitivité, à réduire les disparités régionales et à améliorer le niveau de vie. En 2016, nous avons apporté un soutien financier de 4,44 milliards d’EUR en Pologne pour des projets qui moderniseront les villes et les infrastructures du pays et favoriseront l’esprit d'entreprise et l’innovation. Ce montant inclut 603 millions d’EUR au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques, un des piliers du Plan d’investissement pour l'Europe, également connu sous le nom de plan Juncker », a déclaré Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des opérations en Pologne, lors d’une conférence de presse présentant les activités de la Banque dans le pays.

Parmi les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004, la Pologne est le plus important bénéficiaire de prêts de la BEI et, par le volume, elle arrive au sixième rang de tous les pays qui reçoivent un soutien de la Banque.

En 2016, la BEI a principalement soutenu l’aménagement d’infrastructures routières et ferroviaires en Pologne, en affectant plus de 780 millions d’EUR à la construction ou à la modernisation de plus de 330 km de voies ferrées et d’un tronçon de 40 km de la voie rapide S7, ainsi qu’à l’achat de 30 unités de matériel roulant moderne.

Le soutien financier apporté au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques a offert de nouvelles possibilités d’investissement dans les PME et dans les secteurs de l’alimentaire, de l’énergie, du logement et de la santé. Des fonds ont dans ce contexte été levés pour la première fois au moyen d’une émission d’obligations hybrides, structurée et pilotée par la BEI au titre du FEIS – et cette opération a été la première de ce type sur le marché polonais des obligations d’entreprises.

Le soutien financier de la Banque de plus de 1 milliard d’EUR destiné aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire polonaises contribuera à la création d’emplois dans ce secteur. Et la BEI a acquis, pour la première fois en Pologne, une tranche mezzanine dans le cadre du programme de titrisation des prêts à la consommation.

En outre, la banque de l’UE a soutenu le développement des villes polonaises. Elle a accordé des prêts d’une valeur proche de 1 milliard d’EUR en faveur de la modernisation des transports municipaux, des installations scolaires, des équipements sociaux et sanitaires, ainsi que des infrastructures de protection de l’environnement dans plusieurs villes et régions polonaises. La Banque a également consacré 700 millions d’EUR au développement rural.

En 2017, la BEI continuera de soutenir, en Pologne, la mise en œuvre opérationnelle de projets dans les secteurs déjà cités. Elle cherchera en particulier à accélérer la modernisation des villes polonaises et à encourager d'importants investissements dans la recherche-développement et le secteur énergétique (y compris dans les énergies renouvelables). Elle apportera aussi son soutien aux PME et aux ETI.

Comme l’a annoncé Vazil Hudák, vice-président de la BEI, « cette année, la BEI continuera à chercher de nouvelles possibilités d’amplifier son soutien aux entreprises, notamment aux entreprises innovantes opérant sur le marché local, en particulier par le recours à de nouveaux produits proposés au titre du FEIS, tels que les services de conseils financiers, le financement mezzanine et les obligations hybrides ».