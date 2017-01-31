©Tim Smit/ Globalfoundries

À sa première réunion de 2017, ce jour, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé de nouveaux financements pour un montant total de plus de 7,8 milliards d’EUR à l’appui d'investissements dans les infrastructures stratégiques, l’innovation et une utilisation plus efficace des ressources naturelles, ainsi que de nouvelles contributions représentant plus de 3,1 milliards d’EUR pour des investissements réalisés par de petites entreprises.

« Sans innovation, l’Europe ne deviendra pas compétitive et ne le restera pas. Aujourd’hui, la BEI a approuvé de nouveaux financements pour soutenir le développement de semi-conducteurs de nouvelle génération en Allemagne, l’innovation visant à renforcer les qualités nutritionnelles des produits laitiers au Danemark et la modernisation d’installations de recherche universitaire en Irlande. La banque de l’UE est résolue à mobiliser des investissements dans des projets d’envergure internationale tels que ceux-ci, qui mettent à profit les atouts de l’Europe en matière de recherche et d’innovation », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Cette réunion du Conseil d’administration faisait suite à des discussions détaillées entre ses membres et des représentants de plus de 105 organisations de la société civile, associations professionnelles et cercles de réflexion des quatre coins de l’Europe.

« La coopération étroite avec la société civile contribue à renforcer l’impact qu’exerce le Groupe BEI. Elle nous aide à mieux travailler. Elle reflète les responsabilités que nous assumons en tant que banque publique. Mes collègues de la BEI et les membres du Conseil d’administration se félicitent de l’envergure et de la profondeur des discussions comme celles que nous avons eues hier », a ajouté Werner Hoyer.

De nouveaux investissements dans l’innovation et la recherche industrielles

Dans le droit fil de l’engagement de la BEI à soutenir l’innovation et la recherche de premier ordre, il a été décidé d’accorder de nouveaux financements à l’appui de la recherche-développement et de la fabrication d’une nouvelle génération de semi-conducteurs en Allemagne, d’innovations visant à renforcer les qualités nutritionnelles des produits laitiers au Danemark et de la construction, en Islande, d’une usine de silicium métallurgique ultramoderne et respectueuse de l’environnement.

Soutien à l’éducation, aux soins de santé et au logement social

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un nouvel appui à la construction et à la rénovation d’écoles en Finlande, à la remise à neuf du campus de l’Université nationale d’Irlande à Galway, au réaménagement complet d’un hôpital à Trévise, en Italie, et au secteur du logement social au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

Investissements dans des infrastructures stratégiques

Plus de 2,6 milliards d’EUR de nouveaux financements en faveur d’infrastructures stratégiques ont été approuvés. Ils seront notamment utilisés pour de nouveaux investissements devant permettre à 70 % des ménages italiens d’accéder à des moyens de communication sans fil à large bande, ainsi que pour la modernisation de liaisons routières internationales encombrées dans toute la Pologne et pour l’amélioration des infrastructures de transport en zones rurales dans le centre de l’Espagne. Le Conseil d’administration de la BEI a également donné son feu vert pour le financement du nouveau tunnel autoroutier de Blankenburg, en vue d’améliorer l’accès routier au plus grand port d’Europe qu’est Rotterdam.

Deux nouveaux prêts (550 millions d’EUR au total) ont aussi été approuvés pour financer l’agrandissement de l’aéroport d’Orly, à Paris, et la prise en charge de l’augmentation escomptée du flux de passagers passant par l’aéroport de Schiphol, à Amsterdam.

Investissements pour les énergies renouvelables et l’environnement

Il a été décidé de mettre de nouvelles ressources à disposition en faveur des énergies renouvelables, notamment pour la construction d’un parc éolien de 650 MW en Suède, ainsi que de huit parcs éoliens et de deux centrales solaires photovoltaïques qui devraient générer 181 MW d'énergie verte en France. Le financement d’un parc d’autobus au gaz naturel à Majorque, de la mise à niveau technique de stations d’épuration en Flandre et d’un nouveau câble de liaison vers un parc éolien au large des côtes britanniques a également été approuvé.

De plus petits projets avec des partenaires d’investissement dans les infrastructures

La BEI devrait aussi augmenter sa participation en fonds propres dans deux fonds d’infrastructure centrés sur les pays baltes et des projets liés à l’énergie, au transport et aux services sociaux dans les pays nordiques. Une proposition de financement conjoint, avec une institution italienne de promotion économique, de projets d’envergure moyenne liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables a également été validée.

Les administrateurs de la Banque ont également approuvé de nouveaux financements proposés à l’appui d’initiatives à petite échelle de protection contre les inondations ainsi que de projets d’aménagement urbain aux Pays-Bas et d’opérations de crédit-bail de petite dimension en faveur d’entreprises allemandes.

Améliorer la qualité de vie et renforcer les débouchés économiques hors UE

Le Conseil d’administration de la BEI a par ailleurs donné son accord pour le financement d’un investissement dans le domaine de l’eau au Bangladesh visant à renforcer l’approvisionnement en eau potable saine des 14 millions de personnes qui vivent à Dacca, l’une des villes qui enregistrent la croissance la plus rapide au monde. La contribution proposée pour un nouveau pont sur le fleuve Sénégal et pour des investissements mis en œuvre par de petites entreprises en Égypte a aussi été approuvée.

De nouveaux prêts de la BEI sous l’égide du Plan d’investissement pour l’Europe

Un nouveau soutien à 14 projets, représentant plus de 2 milliards d’EUR de nouveaux prêts de la BEI, devrait être couvert par la garantie au titre du Plan d’investissement pour l’Europe. Seront notamment financés à ce titre de nouveaux investissements dans l’éducation, l’innovation, les routes, les communications et les énergies renouvelables. De nouveaux prêts assortis de la garantie conjointe de la BEI et de la Commission européenne serviront à financer des investissements dans huit États membres de l’UE.

La BEI a approuvé le financement de quatre projets de partenariat public-privé en Italie, en Finlande, en Pologne et aux Pays-Bas.

Le Conseil d’administration de la BEI est constitué de représentants des 28 États membres de l’UE (les actionnaires de la Banque) et de la Commission européenne.

La réunion du Conseil d’administration de la BEI de cette semaine fait suite à une réunion du comité d’investissement du FEIS qui s’est tenue le 30 janvier. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 14 projets que le comité d’investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d’investissement pour l’Europe bénéficiant de la garantie du budget de l’UE. Une fois entérinés par le comité d’investissement, les projets peuvent être présentés, pour approbation finale, lors de la réunion suivante du Conseil d’administration de la BEI ou ultérieurement.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient aboutir dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d’un soutien au titre de la garantie du budget de l’UE, doivent être approuvés par le Conseil d’administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d’administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.