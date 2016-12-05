La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de prestation de services de conseil pour une valeur de 1,5 million d'EUR avec le ministère roumain de la santé afin de faciliter la préparation du projet de construction de trois hôpitaux régionaux à Iasi, Cluj-Napoca et Craiova.

La construction des nouveaux hôpitaux proposés relève de la stratégie roumaine en matière de santé et du programme opérationnel régional pour la période 2014-2020. Ces établissements font partie d’un réseau stratégique constitué de huit hôpitaux régionaux couvrant l’ensemble du territoire et proposant des services médicaux intégrés et des soins de qualité aux patients qui ont besoin d’une intervention rapide ou qui sont dans un état critique.

« Les experts de la BEI conseilleront la Roumanie quant à la façon d’améliorer les services médicaux dans le pays. Nous souhaitons contribuer à mettre en place des équipements ultramodernes afin de nous doter du type de système de santé que les citoyens du XXIe siècle méritent », a déclaré Vazil Hudák, vice-président de la BEI chargé des services de conseil, précisant que la Roumanie bénéficierait de l’assistance de la plateforme européenne de conseil en investissement dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe lancé en 2014.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne, a déclaré : « Nous sommes déterminés à faire en sorte que le Plan d’investissement profite à l’ensemble des 28 États membres. L’accord conclu aujourd’hui entre la plateforme de conseil et le gouvernement roumain permettra de fournir l’assistance technique locale et ciblée qui est requise pour la préparation de la construction de trois nouveaux hôpitaux en Roumanie. Ce projet est une illustration concrète de notre objectif consistant à élargir, à l’avenir, le champ d’application territorial du Plan d'investissement, notamment dans les pays qui bénéficient des fonds de cohésion. »

Aucun nouvel hôpital de grande envergure n’a été construit en Roumanie au cours des 35 dernières années. Les trois nouveaux établissements prévus seront stratégiquement situés afin de desservir une large zone de rayonnement.

La plateforme européenne de conseil en investissement est une initiative conjointe de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe. La plateforme de conseil donne accès à plusieurs programmes et initiatives de conseil et d’assistance technique, également par l’intermédiaire de son réseau d’institutions partenaires. Les promoteurs de projets, les pouvoirs publics et les entreprises privées peuvent bénéficier d'un soutien technique destiné à les aider à lancer leur projet, à l'amener jusqu'à la phase d'investissement, à obtenir des conseils sur les meilleures sources de financement et à accéder à un éventail inégalé de connaissances techniques et financières.

Afin d’améliorer le plan d'investissement, la Commission a proposé que la plateforme de conseil renforce le soutien qu’elle apporte à l’échelle locale et qu’une assistance locale ciblée soit fournie dans toute l’Union.