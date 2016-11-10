La Banque européenne d'investissement (BEI) va accorder un prêt de 100 millions d’EUR au groupe Dolomiti Energia pour soutenir la mise en œuvre de son plan de développement 2017-2020. L'opération bénéficiera de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le fonds de garantie constitué sur la base des prévisions du Plan d’investissement pour l’Europe (PIE), appelé également Plan Juncker.

Les ressources de la BEI couvriront environ la moitié du montant total nécessaire pour le programme d’investissement qui porte sur la rénovation et l’extension des réseaux de distribution de gaz et d’électricité, ainsi que le renforcement et l’entretien des installations hydroélectriques de la province de Trente, située dans le nord de l’Italie, principale zone d’activité du groupe Dolomiti Energia (effectif : 1 400 personnes – chiffre d’affaires 2015 : 1,3 milliard d’EUR).

« Le Plan d'investissement pour l’Europe favorise une additionalité significative par rapport à l’activité de prêt de la BEI, tant pour les entreprises de grande taille que pour celles de taille intermédiaire. L’opération réalisée avec Dolomiti Energia s’inscrit dans le cadre de nos priorités de financement, qui englobent le développement des réseaux électriques, le renforcement de l’efficacité énergétique et la lutte contre le changement climatique », a déclaré Miguel Morgado, directeur chargé des opérations en mer Adriatique à la BEI.

Beatrice Covassi, chef de la représentation de la Commission européenne en Italie, a déclaré : « Nous saluons ce nouveau projet visant à améliorer les réseaux de distribution de gaz et d’électricité, et les installations hydroélectriques, qui voit le jour en Italie grâce au Plan Juncker. Les investissements dans le secteur de l’énergie revêtent une importance stratégique pour l’avenir de l’Europe, raison pour laquelle ils constituent l’une des 10 priorités de la Commission Juncker. Cette initiative vient s’ajouter à un grand nombre de projets déjà prévus en Italie dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe dont l’Italie est à ce jour le principal bénéficiaire. »

« L’obtention de ce financement et de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques représente pour nous un gage de qualité pour les projets que nous mettons en œuvre, a déclaré Rusi Oss, président de Dolomiti Energia. L’accueil favorable que le plan d'investissement de notre groupe pour les quatre prochaines années a reçu de la BEI nous permettra de répondre de manière encore plus efficace aux besoins énergétiques locaux, ce qui contribuera à la croissance et au développement durable dans les zones que nous desservons. »