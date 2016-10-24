La Banque européenne d’investissement (BEI) financera la modernisation de plusieurs infrastructures publiques dans la capitale portugaise pour renforcer la prévention des inondations, promouvoir la mobilité durable, moderniser des logements sociaux ainsi que divers équipements publics essentiels.

Lisbonne devient ce jour la première ville de l’UE à bénéficier directement d’un soutien de l’Union dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. La BEI et la municipalité de Lisbonne ont signé la première tranche de 100 millions d’EUR d’un prêt-cadre de 250 millions d’EUR, au titre du Plan d’investissement, visant à contribuer à la rénovation urbaine de la ville et à soutenir sa croissance à long terme ainsi que sa compétitivité. Ce projet met fortement l’accent sur l’inclusion sociale et il aidera également Lisbonne à lutter contre les changements climatiques.

Le Plan d’investissement est la stratégie phare de la Commission Juncker, qui a pour objectifs de soutenir les investissements et de relancer l’emploi et la croissance en Europe. Ce Plan permet à la BEI, en tant que partenaire stratégique de la Commission, d’appuyer des projets innovants et qui comportent davantage de risques. Le prêt de la BEI est garanti par le budget de l’UE, ce qui permet à la Banque de proposer à la municipalité de Lisbonne un financement à long terme assorti de conditions souples à des taux avantageux.

Ce prêt-cadre de la BEI de 250 millions d’EUR aura des effets bénéfiques directs sur les conditions de vie des personnes qui vivent et travaillent à Lisbonne. Il permettra de financer des infrastructures urbaines dans certains quartiers de la ville pour améliorer la qualité des espaces publics, rénover des écoles et des équipements culturels et achever la rénovation du front de rivière de la capitale portugaise. Le soutien financier de la banque de l’UE portera aussi sur l’amélioration du système de drainage de la ville, ce qui contribuera à accroître la résilience de Lisbonne face aux changements climatiques et à mieux la préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes, comme les inondations et les tempêtes.

La lutte contre l’exclusion sociale par la promotion du logement social est l’un des principaux objectifs de ce projet. Le prêt BEI signé ce jour contribuera à l’amélioration de l’offre de logements sociaux et à leur modernisation dans la commune en soutenant des projets tels que les nouvelles solutions énergétiques mises en œuvre dans le quartier Bairro Padre Cruz.

Le projet de la BEI en faveur de la revitalisation de Lisbonne soutiendra également l’économie numérique de la ville en finançant l’essor de nouveaux groupements de jeunes entreprises. Le prêt signé ce jour contribuera en particulier à la transformation d’une ancienne usine militaire pour créer l’un des plus grands pôles européens consacrés aux jeunes pousses et à l’entrepreneuriat.

Le président de la BEI, Werner Hoyer, a souligné que « les prêts comme celui-ci, qui soutiennent des investissements stratégiques, durables et inclusifs dans les collectivités locales, sont essentiels pour que les citoyens de l’UE découvrent ce que fait la banque de l’UE et qu’ils comprennent en quoi consiste notre soutien concret à leurs conditions de vie et à leurs entreprises ».

Román Escolano, vice-président de la BEI, a indiqué que « l’investissement de la BEI au Portugal aura des avantages visibles et tangibles pour les habitants actuels de Lisbonne mais aussi pour les générations futures, par exemple en résolvant le problème des inondations récurrentes ou en soutenant la modernisation des infrastructures de la ville ».

Lors de la signature du prêt, Carlos Moedas, commissaire européen pour la recherche, la science et l’innovation, a déclaré : « Le projet de rénovation urbaine de Lisbonne démontre bien l’utilité, pour le Portugal, du Plan d’investissement pour l’Europe, lancé par la Commission européenne. Ce projet sera porteur de changements. Il aura des effets positifs sur le logement social, les espaces publics et les infrastructures de la ville, comme les écoles et les équipements culturels. C’est un exemple qui montre l’importance de la collaboration de l’UE avec les villes pour un avenir meilleur et plus inclusif. »

Le maire de Lisbonne, Fernando Medina, a déclaré : « Lisbonne bénéficiera du Plan d’investissement pour l’Europe, qui comprend un prêt de la BEI de 250 millions d’EUR. Le programme de la période 2016-2020 s’articule autour de trois axes : il portera principalement sur le projet de drainage, mais aussi sur la rénovation urbaine et le logement social sur la base d’un nouveau concept, à savoir répartir ces logements dans toute la ville, sans chercher à les concentrer dans un quartier spécifique. Ces interventions auront certainement des effets positifs sur notre ville. »

Avec les opérations de ce jour, ce sont dix projets et contrats financiers qui ont été signés au Portugal dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, soit un total de 614 millions d’EUR, qui mobiliseront plus de 2 milliards d’EUR.

Pour des informations complémentaires sur le Plan d’investissement pour l’Europe au Portugal, cliquez ici.