Le Conseil d’administration de la Banque européenne d'investissement, réuni cette semaine à Luxembourg, a soutenu le lancement imminent d’une nouvelle initiative destinée à mobiliser 15 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans les Balkans occidentaux et la région du Sud de la Méditerranée. Il apporte ainsi une réponse directe à la demande, adressée par les responsables européens à la BEI, de renforcer sa participation à l’appui du développement du secteur privé et de l’investissement afin d'améliorer les infrastructures sociales et économiques dans les régions les plus durement touchées par la crise des réfugiés.

Au titre de la nouvelle initiative Résilience, la BEI augmentera ses activités de prêt de 6 milliards d’EUR en vue de mobiliser jusqu’à 15 milliards d’EUR d'investissements supplémentaires pour les deux régions sur les quatre ans et demi à venir. Ces ressources viendront s'ajouter aux 7,5 milliards d’EUR de prêts déjà envisagés pour ces deux régions.

« Répondre à la crise des migrants et des réfugiés est une nécessité et un impératif moral. L'Europe doit immédiatement prendre des mesures pour soutenir les zones confrontées à une recrudescence de demandes en aidant celles qui connaissent des besoins criants, non seulement dans les pays de destination des réfugiés mais aussi dans ceux qu'ils quittent et ceux qu'ils traversent en route vers l’Union européenne. La banque de l'UE a rapidement mobilisé ses ressources techniques et financières pour veiller à ce que son expérience unique puisse jouer un rôle » a déclaré le président de la BEI, Werner Hoyer.

En outre, le Conseil d'administration a approuvé plus de 6,6 milliards d'EUR de nouveaux financements en faveur de 40 projets. Il s’agit d’un soutien à des projets de petite envergure relatifs aux énergies renouvelables, d’investissements stratégiques dans le secteur des infrastructures de transport nationales ainsi que du financement d’innovations réalisées par des sociétés dans l’ensemble de l’Europe.

Accroître le soutien aux prêts de la BEI couverts par le FEIS

Le Conseil d'administration a approuvé l’appui qu’accorde la BEI (pour un total de 2,9 milliards d’EUR) à 20 projets bénéficiant de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques – le plus grand nombre de projets soutenus par le FEIS jamais approuvé par le Conseil d’administration de la BEI en une seule séance.

« Grâce aux approbations d’aujourd'hui, le Plan d'investissement pour l'Europe a désormais atteint le potentiel de mobiliser plus de 138 des 315 milliards d’EUR qu'il a pour objectif de lever d’ici 2018. À l’aide de la garantie budgétaire de l'UE, dans le cadre du Plan d’investissement, la BEI peut soutenir un nombre croissant de projets plus petits et plus exigeants, attirant les investissements privés et rendant l’Europe plus compétitive » a ajouté Werner Hoyer.

Appuyer des investissements pour des projets de transformation dans toute l’Europe

Parmi les principaux projets soutenus, l’on peut citer le plus gros financement jamais octroyé par la BEI pour les chemins de fer nationaux italiens, grâce à un nouveau prêt d’un milliard d’EUR, et un nouveau programme d’appui à des sociétés qui investissent dans la formation et la création d’emplois dans le sud-est de l’Europe.

Engendrer de nouveaux investissements en faveur du climat

Apportant la preuve des efforts concertés que déploie la Banque européenne d’investissement pour accompagner toutes les formes d’investissements liés au climat, le Conseil d’administration a accepté de soutenir de nouvelles initiatives à l’appui de petits projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique en Allemagne, en France, en Italie, au Kenya et au Maroc.

Une proposition de financement de bâtiments quasi-autonomes en énergie et de modernisation de logements à des fins d’efficacité énergétique, en Allemagne, a aussi été approuvée, de même qu’un projet d’appui à de petits projets liés au climat et à la foresterie en Afrique et en Asie.

Concourir à l’innovation de niveau international

Le Conseil d’administration a approuvé un nouveau prêt en faveur d'investissements dans l’innovation, pour un total de 1,8 milliard d’EUR, qui soutiendra la recherche-développement menée par des chefs de file de la chimie, de la céramique, de l’automobile et de l’aérospatiale en Allemagne, en Belgique, en France, en Italie et en Pologne.

Promouvoir les investissements du secteur privé avec des partenaires locaux

De plus, le Conseil d'administration a approuvé de nouveaux prêts (1,8 milliard d’EUR) visant des investissements du secteur privé réalisés par des petites sociétés et des grandes entreprises. Il s'agit notamment de nouveaux programmes de prêts à des banques locales et des institutions financières dans les pays suivants : Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, France, Hongrie, Italie et Roumanie. En dehors de l’Europe, des lignes de crédit ont également été prévues avec des partenaires financiers intervenant dans les pays suivants : Kenya, Maroc, Paraguay, République démocratique du Congo, Rwanda et Tanzanie.

Améliorer les infrastructures stratégiques

Les personnes voyageant dans la région de la mer Baltique bénéficieront de trois nouveaux investissements approuvés par le Conseil d’administration en vue de rénover l’aéroport de Tallinn et de financer de nouveaux tramways à Riga. Un concours sera également consenti à de nouveaux investissements dans les transports, l’éducation, les soins de santé et les logements sociaux dans la ville de Plock, en Pologne ainsi qu’à un programme d’amélioration de la formation des médecins à Dublin.

Un nouvel appui à la distribution d'énergie au Royaume-Uni, à des investissements relatifs à l’eau et à l’assainissement à Milan, ainsi qu’à la gestion des déchets au Maroc a également été approuvé.

Des représentants des 28 États membres de l’UE (les actionnaires de la Banque) ainsi que de la Commission européenne ont assisté à la réunion du Conseil d’administration.

La réunion du Conseil d'administration de la BEI de cette semaine faisait suite à une réunion du comité d'investissement du FEIS qui s'est tenue le 10 octobre. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 19 projets que le comité d'investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d'investissement pour l'Europe bénéficiant de la garantie du budget de l'UE. Une fois entérinés par le comité d'investissement du FEIS, les projets peuvent être examinés lors de la réunion suivante du Conseil d'administration de la BEI ou ultérieurement.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient aboutir dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour qu'ils bénéficient d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être finalisés. Les modalités des prêts et garanties approuvées par le Conseil d'administration seront arrêtées définitivement en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI à la suite d'une évaluation favorable par le comité d'investissement du FEIS