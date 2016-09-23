Réuni dans la capitale maltaise de La Valette, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement a approuvé plus de 7,3 milliards d’EUR de nouveaux prêts destinés à soutenir des investissements dans les infrastructures stratégiques, la protection de l’environnement et l'économie de la connaissance ainsi que des projets du secteur privé dans toute l’Europe et le reste du monde, y compris des projets véritablement novateurs à Malte. Dix-huit de ces prêts, d’un montant total de 2,8 milliards d’EUR, bénéficieront d’une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

L’intention de prolonger le Fonds européen pour les investissements stratégiques, qui constitue le cœur du Plan d'investissement pour l’Europe, jusqu’en 2020, comme l’a proposé la Commission européenne, a été examinée pour la première fois par le Conseil d'administration de la BEI, qui a marqué son accord sur le principe.

En marge de la réunion du Conseil d’administration, le Fonds européen d’investissement (FEI) a également signé son premier investissement à Malte assorti d'une garantie du budget de l’UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

De nouveaux investissements à l'appui du logement social et du secteur privé – Premier projet FEIS à Malte au titre du Plan d'investissement pour l'Europe

Au cours des deux jours qu’a duré la réunion, le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé 40 millions d’EUR de financements à l'appui d'investissements dans le logement social et le secteur privé à Malte. À la suite de la réunion, Werner Hoyer, président de la BEI, et Edward Scicluna, ministre maltais des finances, ont signé le premier prêt accordé par la BEI aux autorités maltaises pour le cofinancement des programmes opérationnels de Malte au titre du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion pour la période de programmation 2014-2020.

La signature de ce prêt ouvrira la voie au soutien, par le Fonds européen d’investissement – la filiale du Groupe Banque européenne d’investissement axée sur les PME –, à l’octroi de prêts aux petites entreprises par des banques locales intervenant comme intermédiaires. L’un des deux programmes de prêt à l'appui des PME est assorti de la garantie budgétaire de l’UE au titre du Plan d'investissement pour l'Europe. Le FEIS soutient ainsi désormais des projets dans 27 États membres de l’UE.

« La BEI et le FEI financent des investissements essentiels à Malte depuis près de quarante ans. Il s’agit, entre autres, de projets visant à renforcer les liaisons aériennes et maritimes, à moderniser les infrastructures dans les secteurs des télécommunications et de l’énergie, à assurer l’approvisionnement en eau potable et le traitement efficace de l’eau et à promouvoir l’expansion des entreprises maltaises. Cette visite offre une occasion de capitaliser sur les bonnes relations existant entre Malte et le Groupe Banque européenne d’investissement. Je me félicite du premier financement de la BEI à l’appui d'investissements dans le secteur du logement social dans notre pays ainsi que de son premier prêt en faveur d’une banque locale à l'appui d’investissements mis en œuvre par des entreprises locales », a déclaré M. Scicluna.

Cette semaine est également mis en œuvre, à Malte, le premier investissement assorti de la garantie du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique multilatérale au monde et la réunion de son Conseil d'administration a rassemblé des représentants des 28 États membres de l’UE (les actionnaires de la Banque) ainsi que de la Commission européenne. Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement, dont le siège se trouve à Luxembourg, se réunit une fois par an dans le pays membre qui prendra la suite de la présidence tournante de l’Union européenne. Malte occupera ainsi la présidence de janvier à juin 2017.

« Les différents nouveaux projets examinés, approuvés et signés ici, à La Valette, cette semaine reflètent l’engagement de la Banque de l’UE à soutenir les investissements clés en Europe et dans le monde entier. Je souhaite adresser mes plus vifs remerciements au peuple et à l’État maltais pour l’accueil chaleureux qu’ils ont réservé aux administrateurs de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement cette semaine et en de nombreuses autres occasions mémorables », a ajouté le président de la BEI, Werner Hoyer.

Prolonger le FEIS pour bâtir sur son succès

Le Conseil d'administration a approuvé le principe d'une extension de la durée du FEIS au-delà de la période de trois ans fixée initialement, comme l'a proposé la Commission européenne le 13 septembre dernier. Cette extension pourrait entraîner un accroissement de la garantie de la Banque, parallèlement au relèvement de la garantie budgétaire de l’UE, avec à la clé un accroissement de l’octroi de financements bénéficiant d'une garantie au titre du FEIS tant par la Banque européenne d'investissement que par le Fonds européen d’investissement. Le montant du financement du Groupe BEI et la forme précise que prendra l’extension du plan d'investissement seront examinés dans les mois à venir, en même temps que la proposition de la Commission européenne suivra le processus législatif normal, qui implique également le Conseil des ministres et le Parlement européen.

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques, l’un des trois piliers du Plan d'investissement pour l'Europe qui vise actuellement à mobiliser 315 milliards d’EUR de nouveaux investissements, est géré par le Groupe BEI. Les autres piliers sont la plateforme européenne de conseil en investissement, également gérée par le Groupe BEI, et la volonté de l’UE de moderniser et d’adapter la réglementation européenne afin de faciliter l’investissement.

Au début du mois, la Commission européenne a présenté sa proposition visant à prolonger la durée du Fonds européen pour les investissements stratégiques au-delà de 2018. Cette proposition va maintenant être examinée par le Conseil des ministres de l’UE et le Parlement européen, avant que les ultimes détails ne soient approuvés.

À Malte, le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, a déclaré : « Le Plan d'investissement pour l’Europe fonctionne bien. Mais le travail est encore loin d’être achevé. Nous allons collaborer avec la Commission, le Parlement et le Conseil au cours des prochains mois pour veiller à ce que des financements couverts par la garantie du FEIS puissent continuer à être accordés aussi longtemps qu’il le faudra pour relancer l'investissement en Europe.

Au-delà des frontières européennes, soutien à l’action extérieure de l’UE via l’initiative Résilience

Le Conseil d'administration a examiné la nouvelle initiative Résilience économique de la BEI à l’appui de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et des Balkans occidentaux. Pour soutenir cette initiative, approuvée par les dirigeants de l’UE en juin, des financements plus concessionnels de la part des États membres sont à présent recherchés. L’engagement grandissant à l’extérieur de l’Europe au titre du Plan d’investissement extérieur proposé par l’UE et le rôle important que la BEI sera amenée à jouer ont été l’un des sujets clés abordés à la réunion de cette semaine. À la suite du discours prononcé par le président Hoyer à l’occasion du sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants, l'activité de prêt dans les pays les plus touchés par la crise des réfugiés figurait en haut de l’ordre du jour.

Le président Hoyer a ainsi déclaré : « La BEI, en tant que banque de l’UE, est fermement résolue à aider les victimes d'une migration forcée et à soutenir la construction d’économies plus résilientes, capables de s'attaquer aux causes profondes de cette migration. Notre initiative Résilience économique dans les pays voisins du Sud et les Balkans occidentaux sera principalement axée sur les jeunes et les femmes, prévoyant davantage d’investissements dans des secteurs importants sur le plan social, tels que l’eau, la santé et l’éducation – et, ce qui est essentiel, un renforcement notable du soutien à l’entrepreneuriat et au secteur privé, afin de créer des possibilités pour les réfugiés comme pour les communautés locales. Il s’agit là d'une mesure très concrète complétant parfaitement bien le Plan d’investissement extérieur proposé par la Commission européenne. »

Dans le cadre de cette initiative, la BEI va accroître son soutien aux pays voisins du Sud, y compris les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ainsi que ceux des Balkans occidentaux. Cette initiative se traduira par un surcroît d'activité de financement 6 milliards d’EUR, en sus des 7,5 milliards d’EUR que la BEI a déjà prévu de mettre à disposition pour ces deux régions, faisant de la contribution de la BEI la plus importante parmi toutes les institutions financières internationales.

La BEI estime que cette initiative permettra de générer 15 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires dans ces régions jusqu’en 2020, portant ainsi le total d’investissements mobilisés par la BEI dans ces régions à quelque 35 milliards d’EUR.

7,3 milliards d'EUR approuvés pour 47 nouvelles opérations, dont 3,2 milliards d'EUR au titre du FEIS

De nouveaux financements pour un total de 7,3 milliards d’EUR ont été approuvés par le Conseil d'administration, dont 1,3 milliard d’EUR pour soutenir de nouveaux investissements à l'extérieur de l’Union européenne. Un total de 2,8 milliards d’EUR de nouveaux financements sera assorti d'une garantie au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Les nouveaux financements approuvés à l'appui des infrastructures stratégiques, d’un montant total de 2,2 milliards d’EUR, concernent la modernisation des liaisons routières en Lituanie et en Pologne, l’acquisition de nouveaux trains de voyageurs au Royaume-Uni, en Belgique et en Ukraine et des investissements dans des établissements scolaires en Irlande.

Le Conseil d’administration de la BEI a également approuvé plus de 1,3 milliard d’EUR de nouveaux prêts à l'appui de projets ayant trait au climat et à l’efficacité énergétique. Il s'agit essentiellement de financer de nouveaux parcs éoliens en Belgique et en Grèce, de petites centrales hydroélectriques en Italie et la construction de nouveaux bâtiments à consommation d'énergie nulle en Finlande.

Reflétant le ferme engagement du Groupe BEI à soutenir les investissements du secteur privé, de nouveaux programmes de prêt ont été approuvés à l'appui de banques et institutions financières locales en Autriche, au Danemark, en Finlande, en Suède, en Allemagne, en France, en Espagne, au Portugal, en Slovénie et en Croatie, ainsi qu’à Malte.

Feu vert pour 18 projets au titre du plan d'investissement pour l'Europe

La réunion du Conseil d'administration de la BEI de cette semaine a fait suite à une réunion du comité d'investissement du FEIS qui s'est tenue le 20 septembre. Le Conseil d’administration a ainsi approuvé 18 projets que le comité d'investissement avait préalablement validés pour un financement au titre du Plan d'investissement pour l'Europe bénéficiant de la garantie du budget de l'UE.

Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient être finalisées dans les mois qui viennent. Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être finalisés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d’administration de la BEI à la suite d'une évaluation favorable par le comité d'investissement du FEIS