La Banque européenne d'investissement (BEI) et Aperam annoncent la signature d'un contrat de financement à hauteur de 50 millions d'euros visant à financer un programme de recherche et développement sur la période 2016-2019, ainsi que la mise à niveau de deux usines situées dans les régions de cohésion (Isbergues - Nord-Pas-de-Calais et Châtelet-Hainaut). Ce projet a été financé au titre du Plan d’investissement pour l’Europe, dit « Plan Juncker », dont la France est l’un des premiers pays bénéficiaires avec 35 opérations lancées à ce jour par le Groupe BEI pour un montant global de 1,7 milliards d’euros, lesquels devraient engendrer 15 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.

La signature du contrat a eu lieu dans les installations Aperam à Isbergues, France en présence d'Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique et d'Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI.

Se félicitant de la signature du prêt, le Vice-président de la BEI, Ambroise Fayolle a déclaré: « C’est un financement important du Plan d’investissement pour l’Europe. La BEI est très fière de financer un des leaders de l'industrie de l'acier inoxydable européenne qui a su s’adapter avec succès aux conditions de marché difficiles. Cette signature symbolise l'engagement fort de la BEI dans le soutien au développement de projets innovants et à forte valeur ajoutée en Europe tout en améliorant l'empreinte environnementale. L'innovation est le moteur de la compétitivité internationale des entreprises et de l'emploi. C’est pour cela que nous offrons des produits financiers adaptés afin de développer l'excellence technique et industrielle des entreprises. »

Timoteo Di Maulo, CEO d’Aperam, a commenté: «Ce financement soutiendra pleinement la stratégie Top Line d’Aperam et le Leadership Journey® en continuant à renforcer notre portefeuille de produits innovants et notre excellence opérationnelle. Il est en ligne avec nos objectifs de développement durable. Ce financement contribue à notre plan de modernisation des outils industriels à Isbergues (France) et à Châtelet (Belgique) et renforce également nos centres de recherche et de développement à Isbergues et à Imphy (France). »

Le Plan d'investissement pour l'Europe, une priorité pour le Groupe BEI

Depuis 2015, le Groupe BEI est l’opérateur du Plan d’investissement pour l’Europe. Les projets financés par le Fonds européen d’investissement stratégique (FEIS) sont à caractère plus risqué, l’objectif étant de soutenir l’investissement sur certains secteurs d’activité prioritaires pour l’avenir de l’économie européenne. A la clef de cette initiative européenne : le financement à ce jour de 266 opérations concrètes et à forte valeur ajoutée pour les entreprises et les citoyens européens dans les secteurs public et privé, au niveau national comme au cœur des territoires. Le financement de ces opérations devrait mobiliser un investissement global de 107 milliards d’euros sur les 315 annoncés au niveau européen d’ici 2018 : pour son premier anniversaire, le Plan d’investissement pour l’Europe a atteint 34% de l’objectif final en termes d’approbations.