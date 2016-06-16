Le Conseil d'administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour 7,4 milliards d'EUR de nouveaux financements à l'appui de 38 projets mis en œuvre en Europe et dans le monde entier. Les négociations portant sur les prêts approuvés devraient être finalisées dans les mois qui viennent.

Le Conseil d'administration a approuvé 3 milliards d'EUR de nouveaux financements BEI pour 17 projets couverts par la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Parmi les projets concernés figurent des activités de R-D pour de nouvelles turbines éoliennes en Allemagne, un investissement dans des entreprises en phase de démarrage innovantes et à forte intensité de R-D dans le secteur des sciences de la vie en Irlande et au Royaume-Uni, un fonds de participation ciblant de petits projets d'infrastructure en France et un programme d’investissement dans le transport d'énergie en Italie.

Le FEIS soutiendra également le renforcement de la sécurité dans l'aéroport de Vilnius, trois centrales électriques à biomasse dans la capitale lituanienne et au Portugal, ainsi que le déploiement de l'internet mobile 4G en Suède et aux Pays-Bas. Les prêts au titre du Plan d'investissement pour l'Europe devraient également servir à financer des investissements réalisés par des PME en Espagne, en Grèce, en Italie et au Portugal.

Toujours en vertu la garantie du FEIS, au total 1 milliard d'EUR ont été approuvés pour une nouvelle initiative visant à réduire les émissions nocives dans le secteur du transport maritime européen par le biais d'investissements dans des technologies à haut rendement énergétique et le financement de la modernisation de navires existants et de la construction de navires écologiques.

Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement, a déclaré : « La BEI tient les engagements du Plan d'investissement pour l'Europe. Nous avons déjà approuvé des projets qui représentent plus d'un tiers de l'objectif final consistant à mobiliser 315 milliards d'EUR de nouveaux investissements. La diversité et l'ampleur des nouveaux prêts BEI approuvés ce jour et soutenus par la garantie du budget de l'UE montrent que le Plan libère le potentiel de nouveaux investissements de nature à transformer les services et à stimuler l'investissement et la croissance. Ces nouveaux financements couverts par la garantie du FEIS contribueront à accélérer la mise au point de médicaments innovants, améliorer la sûreté de l'approvisionnement énergétique et renforcer la sécurité des aéroports. Ce sont des projets véritablement innovants qui profitent à l'ensemble des Européens. »

Le Conseil d'administration de la BEI a également approuvé de nouveaux financements pour des investissements stratégiques portant sur la rénovation du réseau d'eau dans la province espagnole de Biscaye, la modernisation de sept hôpitaux à Stockholm, des logements sociaux à Berlin, dont des hébergements pour les réfugiés, l'agrandissement de deux centrales géothermiques en Islande et la construction d'un nouveau port en eau profonde à Aberdeen en Écosse.

Les projets de transport approuvés lors de la réunion du Conseil d'administration de ce mois ont trait à la modernisation de la signalisation ferroviaire dans le nord de l'Italie et à l'acquisition de 40 nouvelles voitures de tramway par la ville d'Helsinki. Ont également été approuvés des investissements urbains dans les secteurs de l'éducation, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique, des transports, de l'aide sociale, de la culture et de l'eau dans les villes de Szeged en Hongrie, Oulu en Finlande, Presov en Slovaquie, ainsi que dans des villes allemandes.

Plus de 3,1 milliards d'EUR de nouveaux prêts approuvés par le Conseil d'administration de la BEI de ce jour serviront à améliorer l'accès des petites entreprises à des financements en Europe, notamment en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal et en Turquie. Des programmes de prêt spécifiques appuieront les investissements réalisés par de jeunes pousses et des travailleurs indépendants au Portugal, par des PME en collaboration avec l’agence pour l’innovation (CDTI) en Espagne, et par de petits agriculteurs et des entreprises agricoles en Afrique.

La réunion du Conseil d'administration de la BEI de cette semaine fait suite à la troisième réunion du comité d'investissement du FEIS, qui s'est tenue le 13 juin. À cette occasion, il a approuvé 13 projets que le comité d'investissement avait validés pour un financement au titre du Plan d'investissement pour l'Europe bénéficiant de la garantie du budget de l'UE.

Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être finalisés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.