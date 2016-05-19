Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement (BEI) a approuvé ce jour de nouveaux prêts pour 5,3 milliards d'EUR à l'appui des PME et d'investissements dans les écoles, la recherche-développement au sein des entreprises, les infrastructures liées à l'eau, les transports locaux et la rénovation urbaine. Parmi les 26 projets ainsi financés, 8 bénéficieront d'un prêt de la BEI qui devrait être couvert par la garantie du budget de l'UE dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

Le Conseil d'administration de la BEI a approuvé un nouveau soutien représentant plus de 2 milliards d'EUR pour renforcer les investissements réalisés par les PME dans toute l'Europe. Ce soutien a notamment fait appel à une coopération avec des banques nationales de développement et d'autres intermédiaires en Espagne, en Italie et en Allemagne, en apportant des garanties permettant l'octroi de nouveaux prêts et des engagements ciblés pour débloquer des investissements dans des entreprises logistiques au Portugal.

Réunis au siège de la BEI à Luxembourg, les représentants des actionnaires de la BEI – les 28 États membres de l'UE – ont approuvé au total 26 prêts, dont 8 projets destinés à être financés par la BEI au titre de la garantie du budget de l'UE dans le cadre du Plan d'investissement pour l'Europe.

« Le Groupe BEI tient les engagements financiers du Plan d'investissement pour l'Europe. Moins d'un an après le lancement de celui-ci, le Groupe BEI a approuvé des prêts et des garanties au titre du Plan d'investissement pour l'Europe qui devraient contribuer à mobiliser au total 100 milliards d'EUR d'investissements, ce qui représente près d'un tiers de l'objectif final de 315 milliards d'EUR. Le chemin à parcourir reste long et tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice, notamment en parachevant le marché commun et en améliorant l'environnement réglementaire de l'investissement. Mais les progrès réalisés à ce jour sont très encourageants », a déclaré Werner Hoyer, le président de la Banque européenne d'investissement.

Les programmes de prêts aux PME approuvés par le Conseil d'administration s'appuient sur les solides antécédents du Groupe BEI, composé de la Banque et du Fonds européen d'investissement (FEI), qui fournit des garanties et des capitaux à risques à des intermédiaires financiers pour leur permettre d'accroître le volume des prêts aux PME. Toutes les banques intermédiaires collaborant avec la BEI s'engagent à accroître leur volume de prêts aux PME en échange de la contribution du Groupe BEI.

« Le Groupe BEI est résolu à lever les obstacles spécifiques qui empêchent les petites entreprises européennes d'investir. Nous voulons donner les moyens aux banques locales de soutenir les investissements des entreprises de leur région. À l'occasion de la réunion de ce jour, le Conseil d'administration a approuvé de nouvelles initiatives en Espagne, au Portugal et en Italie où de nouveaux prêts accordés par des banques partenaires contribueront à créer des emplois et à renforcer la compétitivité », a ajouté le président Hoyer.

Par ailleurs, la BEI a également approuvé de nouveaux prêts totalisant près de 4 milliards d'EUR qui serviront à financer des projets à grande échelle, notamment la première phase de la construction du nouveau terminal 3 de l'aéroport de Francfort, l'agrandissement du métro d'Espoo en Finlande, l'acquisition de nouveaux trains pour le réseau ferroviaire de Liverpool et l'aménagement d'infrastructures liées à l'eau au Pays de Galles et aux Pays-Bas, ainsi que des investissements dans l'enseignement supérieur, les logements sociaux, les soins de santé et des solutions d'hébergement susceptibles de répondre à la situation d'urgence posée par l'accueil des réfugiés en Allemagne. Le Conseil d'administration de la BEI a également décidé de soutenir des investissements urbains à Bologne, à Gdansk et à Szczecin en Pologne, dans le Land allemand de Hesse, de même que le financement du plus grand bâtiment à consommation d'énergie quasi nulle à Helsinki et l'aménagement urbain du quartier de Pasila.

« À travers toute l'Europe et dans le reste du monde, des occasions sont manquées et la croissance économique est retardée en raison d'un climat d'investissement difficile. La Banque européenne d'investissement réagit en continuant à intensifier son engagement et à répondre de manière plus ciblée aux besoins d'investissements locaux. Le large éventail de nouveaux projets d'infrastructure approuvés ce jour témoigne de l'engagement clair de la banque de l'UE et de sa ferme détermination à faire en sorte que les petites entreprises puissent investir, les infrastructures stratégiques puissent s'agrandir et les services publics essentiels puissent s'améliorer. La semaine prochaine, lors de la réunion à Bruxelles des gouverneurs de la BEI, à savoir les ministres des finances de l'UE, nous nous réjouissons de pouvoir examiner avec eux comment nous pouvons continuer à renforcer le rôle de la BEI », a ajouté le président Hoyer.

Parmi les nouveaux investissements soutenus par la BEI à l'extérieur de l'Europe figurent un nouvel hôpital à Bursa, la quatrième ville de Turquie par sa population, l'aménagement de la couverture de téléphonie mobile au Cameroun et en République démocratique du Congo, un pays en situation de post-conflit, l'amélioration de systèmes d'irrigation en Arménie et d'installations de traitement des eaux usées à Colombo, la capitale du Sri Lanka.

Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être finalisés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

Le Conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement se réunira à Bruxelles, le 25 mai. Le Conseil des gouverneurs rassemble les ministres désignés par chacun des 28 États membres, généralement les ministres des finances. Il définit les orientations de la politique de crédit, approuve les comptes et le bilan annuels et décide de la participation de la Banque à des opérations de financement à l'extérieur de l'Union européenne, ainsi que des augmentations de capital. Par ailleurs, il nomme les membres du Conseil d'administration, du Comité de direction et du Comité de vérification.