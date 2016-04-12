Le Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement a approuvé 5,12 milliards d'EUR de nouveaux prêts à l'appui de 31 projets répartis en Europe et dans le monde entier, dont 655 millions d'EUR bénéficient de la garantie du budget de l'UE au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques.

Les prêts approuvés devraient être signés dans les mois qui viennent. Les projets concernés portent sur des infrastructures stratégiques en Italie, en Pologne et en Finlande, sur des infrastructures de transport dans le port de Douvres au Royaume-Uni, à Innsbruck en Autriche et à Antananarivo à Madagascar, ainsi que sur les énergies renouvelables au large de la côte belge.

« Moins d'un an après l'approbation, par le Groupe BEI, de la première opération bénéficiant de la garantie du budget de l'UE, le Plan d'investissement pour l'Europe mobilise plus de 82 milliards d'EUR de nouveaux investissements dans 25 pays européens. Ce montant représente plus d'un quart de l'objectif de 315 milliards d'EUR. Les avancées les plus notables sont observées dans le domaine des investissements en faveur des petites entreprises, un facteur essentiel pour créer des emplois, aider les entreprises à saisir de nouvelles possibilités, à se développer et à renforcer leur compétitivité sur les marchés mondiaux. Au cours des cinq dernières années, le Groupe de la Banque européenne d'investissement a prêté près de 130 milliards d'EUR à l'appui d'investissements liés à des petites entreprises. Aujourd'hui, la banque de l'UE démontre une nouvelle fois sa détermination à garantir que l'activité de prêt des banques locales en Europe et dans le monde renforce les entreprises locales », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

Plus de la moitié du montant des nouveaux prêts approuvés par le Conseil d'administration de la BEI – 2,7 milliards d'EUR – servira à améliorer l'accès des petites entreprises à des financements en Europe, notamment en Italie, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Slovaquie, en Espagne, au Danemark, en Suède, en Norvège, en Pologne et au Royaume-Uni.

La BEI a également approuvé des financements pour appuyer des investissements liés à des petites entreprises en dehors de l'Europe. Il s'agit notamment de microfinancements destinés à favoriser les activités créant des emplois en Égypte, en Jordanie, au Liban, au Maroc et en Tunisie, ainsi que des collaborations avec des partenaires spécialisés en Afrique centrale et occidentale et des banques de premier plan en Turquie pour améliorer l'accès des petites entreprises à des financements. Reconnaissant qu'il est essentiel de réduire les pertes inutiles de produits agricoles, la BEI a également accepté de soutenir un projet visant à améliorer le stockage de produits agricoles au Malawi.

La réunion du Conseil d'administration de la BEI de cette semaine fait suite à la troisième réunion du comité d'investissement du FEIS, qui s'est tenue le 4 avril. À cette occasion, il a approuvé 5 projets que le comité d'investissement a validés pour un financement au titre du Plan d'investissement pour l'Europe bénéficiant de la garantie du budget de l'UE.

Tous les projets, y compris ceux sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de la garantie du budget de l'UE, doivent être approuvés par le Conseil d'administration de la BEI avant que les contrats de prêt ne puissent être parachevés. Les prêts et garanties approuvés par le Conseil d'administration seront finalisés en collaboration avec les promoteurs et les bénéficiaires ; les chiffres pourront donc varier.

Informations générales

La Banque européenne d'investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l'Union européenne (UE), est l'institution de financement à long terme de l'UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'UE.

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d'administration :

Vue d'ensemble des projets approuvés par le Conseil d'administration de la BEI à la suite d'une évaluation favorable par le comité d'investissement du FEIS :

