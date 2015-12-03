Werner Hoyer, président de la BEI, a nommé Wilhelm Molterer au poste de directeur exécutif et Iliyana Tsanova à celui de directrice exécutive adjointe du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Parallèlement, le comité de pilotage du FEIS a sélectionné huit experts financiers qui formeront le comité d'investissement du FEIS, comme le prévoit la législation de l'UE, et qui entreront en fonction en janvier 2016. Ces mesures parachèvent la création des structures de gouvernance du FEIS, initiative conjointe du Groupe BEI et de la Commission européenne visant à aider à combler le déficit d'investissements que connaît actuellement l'UE.

En tant que directeur exécutif, Wilhelm Molterer est responsable de la gestion courante du FEIS. Il prépare et préside également les réunions du comité d'investissement. En qualité de directrice exécutive adjointe, Iliyana Tsanova l'assistera dans ses tâches et le remplacera en cas d'absence. Tous deux ont été sélectionnés sur la base de leurs compétences et de la pertinence de leur profil pour ces postes. Leur nomination pour un mandat de trois ans fait suite à des auditions publiques et au vote du Parlement européen.

Wilhelm Molterer a été vice-président de la BEI (2011-2015), où il était chargé, entre autres, de la cohésion et des services de conseil. Avant de rejoindre la Banque, M. Molterer était membre du Parlement autrichien. Il a également été vice-chancelier et ministre des finances en Autriche.

Iliyana Tsanova peut se prévaloir de plus de douze années d'expérience dans les activités bancaires de développement au sein de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), où elle occupe actuellement le poste de directrice des cofinancements avec l'UE et de l'ingénierie financière. En 2013 et 2014, Mme Tsanova a été nommée vice-première ministre dans deux gouvernements intérimaires en Bulgarie, où elle était spécialement chargée des Fonds structurels et d'investissement européens.

Le rôle du comité d'investissement sera d'approuver le recours à la garantie du budget de l'UE pour les projets soumis à la BEI. Le comité se compose d'experts indépendants originaires de sept pays. Ils disposent tous d'une grande expérience de marché en matière de montage et de financement de projets, ainsi que de compétences microéconomiques et macroéconomiques dans un ou plusieurs domaines clés couverts par le FEIS, dont la recherche et l'innovation, les transports, les énergies renouvelables, l'éducation ou la santé. Les membres du comité nommés à l'issue d'une procédure de sélection ouverte et transparente sont les suivants :

M me Gillian Day (Royaume-Uni)

Gillian Day (Royaume-Uni) M. Thierry Déau (France)

M me Vicky D. Kefalas (Grèce)

Vicky D. Kefalas (Grèce) M me Dalia Dubovske (Lituanie)

Dalia Dubovske (Lituanie) M. Fabio Pammolli (Italie)

M. Noel Gregor Paterson-Jones (Royaume-Uni)

M me Nieves Rodriguez Varela (Espagne)

Nieves Rodriguez Varela (Espagne) M. Dominik Radziwill (Pologne)

« Le FEIS est la plus importante initiative à laquelle la BEI prendra part au cours des mois et des années à venir et je suis ravi que ses structures de gouvernance soient à présent entièrement en place », a déclaré Werner Hoyer, président du Groupe Banque européenne d'investissement. « Je suis convaincu que nous avons choisi d'excellents candidats, qui, par l'étendue de leurs compétences, comprennent et maîtrisent bien les grandes priorités sur lesquelles le FEIS s'est engagé à agir. Il ne fait aucun doute que la diversité des expériences personnelles et des parcours professionnels représentés au sein des organes de gouvernance du FEIS contribuera à la réussite de cette initiative. »