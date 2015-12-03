Plus de sept millions de compteurs intelligents équiperont des foyers britanniques, au titre d'un nouveau programme de déploiement massif, d'un montant d'un milliard de GBP, soutenu par la Banque européenne d'investissement ainsi que par six banques commerciales (Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, Santander, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd) et par Infracapital. La Banque européenne d'investissement (BEI) accordera 360 millions de GBP à cette initiative qui accélèrera considérablement le déploiement de compteurs intelligents, avec pour objectif de réduire la consommation d'énergie et d'aider les ménages à alléger leur facture.

Ce programme, qui constitue un pas décisif vers l'utilisation accrue de compteurs intelligents en Grande-Bretagne, est l'un des plus vastes existant en Europe dans ce domaine à ce jour. Le déploiement sera orchestré par Calvin Capital, un financeur, propriétaire et gestionnaire majeur de compteurs de gaz et d’électricité. Les compteurs individuels seront ensuite utilisés par les clients des fournisseurs d'énergie.

« Dans le domaine des compteurs intelligents, Calvin a pour ambition de devenir le principal fournisseur de services de financement et de gestion à destination des détaillants d'énergie, et il s'agit ici d'une étape importante. Calvin était, et continue d'être, un pionnier du financement et de la gestion des compteurs intelligents. Travailler avec nos éminents bailleurs de fonds et actionnaires, notamment avec la BEI pour la première fois, nous a permis d'élaborer des solutions de collecte de ressources flexibles et performantes pour répondre aux attentes de nos clients ces prochaines années. » a déclaré Jim Macdonald, le président-directeur général de la société Calvin.

« Les compteurs intelligents facilitent les économies d'énergie pour les ménages et les entreprises, et ce déploiement de grande ampleur contribuera à réduire considérablement les émissions de carbone. Dans le cadre de son engagement à soutenir l'investissement énergétique britannique, la Banque européenne d'investissement a le plaisir de prêter 360 millions de GBP à l'appui du projet capital de Calvin, qui permettra à des millions d'usagers d'alléger leur facture. Ce programme représente une référence pour les projets analogues qui seront élaborés à l'avenir dans toute l'Europe concernant les compteurs intelligents. » a ajouté Jonathan Taylor, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

Jusqu'à présent, il s'agit du plus vaste projet jamais soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), le cœur du plan d'investissement pour l'Europe, et ce sera le second projet au Royaume-Uni. Le FEIS a été établi en début d'année par la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne. Il doit permettre d'intensifier l'activité de prêt et de mobiliser des capitaux privés pour financer des projets essentiels soutenus par la BEI dans des secteurs stratégiques, comme les énergies renouvelables, les infrastructures numériques, les transports, la R-D et le financement des PME. Depuis le lancement du FEIS, l'approbation du Conseil d'administration de la Banque européenne d’investissement a concerné plus de projets au Royaume-Uni que dans tout autre pays.

Jyrki Katainen, vice-président de la Commission européenne et commissaire à l'emploi, à la croissance, à l'investissement et à la compétitivité, a renchéri en ces termes : « Je suis très heureux que le Fonds européen pour les investissements stratégiques – qui est au cœur du plan d'investissement pour l'Europe de 315 milliards d’EUR – aide à financer ce projet fort utile. Les compteurs intelligents sensibilisent plus les clients à leurs dépenses énergétiques, ce qui leur permet de décider en toute connaissance de cause de leur utilisation d'énergie. La COP 21 se déroule actuellement, et il est très positif que plus de la moitié des projets FEIS que la BEI a dû approuver, jusqu'à présent, concernent l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. »

Ce programme appuiera les plans de l'État britannique visant à installer, d'ici à 2020, plus de 53 millions de compteurs intelligents de gaz et d'électricité en Grande-Bretagne, afin d'équiper chaque foyer. Le secteur de l'énergie a passé les quatre dernières années à se former, à effectuer des tests et à concevoir la façon dont le déploiement se déroulera en pratique. Le déploiement massif débutera en 2016.

Calvin s'est fait conseiller par les services financiers de The Royal Bank of Scotland et par Hogan Lovells. Les bailleurs de fonds commerciaux ont été conseillés par Allen & Overy tandis que Linklaters intervenait pour la BEI.