La Banque européenne d'investissement (BEI) a décidé d'accorder, pour la construction du parc éolien Nobelwind au large de la côte belge, un prêt de 250 millions d'EUR, dont une grande partie sera proposée aux fins d'une couverture au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Le coût total de l’opération est estimé à 655 millions d'EUR, dont environ 38 % seraient couverts par la BEI.

Le parc éolien marin Nobelwind, le quatrième par sa taille dans les eaux territoriales belges, sera situé à environ 45 km au large d'Ostende. Il aura une puissance de 165 MW, ce qui correspond à la consommation d'énergie de quelque 186 000 ménages. Après le bouclage financier de ce jour, la phase de construction devrait commencer en avril de l'année prochaine. Avec 40 % de l'investissement total de la BEI dans ce projet proposés sous forme de garantie au titre du FEIS, Nobelwind serait, à ce jour, la plus grande opération réalisée en Belgique dans le cadre du plan d'investissement pour l'Europe.

Pim van Ballekom, vice-président de la BEI, a commenté l'opération en ces termes : « Depuis 2009, la BEI a investi plus d'un milliard d'EUR dans des projets liés à l'énergie éolienne en Belgique afin d’assurer un approvisionnement sûr, abordable et diversifié pour une grande partie de la population du pays. La lutte contre les changements climatiques est un objectif à long terme de la BEI et nous espérons voir davantage de projets de ce type réalisés en Belgique dans les années à venir. »

L'opération actuelle porte sur la réalisation de la deuxième phase d'un parc éolien marin de plus grande dimension, d'une puissance totale de 336 MW. Le développement de la production d’énergie éolienne marine va dans le sens des objectifs nationaux et européens de production d’énergie à partir de sources renouvelables et contribuera aux objectifs en matière d’environnement et de sécurité de l’approvisionnement énergétique.